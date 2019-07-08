Во Владивостоке введены дополнительные рейсы судов на острова Рейнеке и Попова

С 1 июля во Владивостоке изменен график движения морских судов на островные территории. Теперь на острова Рейнеке и Попова катамаран «Москва» совершает еще восемь оборотных рейсов в неделю, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.

Как сообщили в управлении транспорта администрации города, ежедневно в утреннее время судно направляется с острова Попова в сторону Владивостока, чтобы жители острова имели возможность выехать на континентальную часть города с личными или рабочими целями. Днем введен дополнительный оборотный рейс на остров Попова с заходом на остров Рейнеке. Вечерним рейсом жители могут вернуться на остров.

Кроме этого, в воскресенье, в период максимального пассажиропотока, на островные территории осуществляется еще один дополнительный оборотный рейс.

Таким образом в администрации города исполнили поручение губернатора края Олега Кожемяко и главы краевого центра Олега Гуменюка увеличить число рейсов на островные территории. При проработке данного вопроса городские власти учли пожелания жителей Попова и Рейнеке и нашли для этого техническую возможность.

Измененный график (прилагается) будет действовать до 15 сентября.

Фото из архива