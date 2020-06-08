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В Приморье угольщики и энергетики обменялись активами

08 Июня 2020, 18:50 | Приморье

Сделка призвана помочь вывести из убытков «Дальневосточную генерирующую компанию»

Группа «РусГидро» отдала группе миноритарных акционеров, в число которых входит АО «СУЭК», Лучегорский угольный разрез и технологически связанную с ним Приморскую ГРЭС (на фото). Непрофильный для энергетиков актив был обменен на 41,98% акций ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК), которое в свою очередь владеет АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) и АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК).

«Одной из целей сделки для «РусГидро» является последующее снижение долговой нагрузки ДГК путем конвертации ее займов перед «РусГидро» в акционерный капитал ДГК. Сделка обмена активами и последующая капитализация долга в объеме более 40 млрд рублей позволяют сократить долговую нагрузку ДГК более чем на 50%, что создает условия для стабилизации финансово-экономического состояния генерирующей компании», - поясняет «РусГидро».

«Эта сделка и установление в неценовой зоне Дальнего Востока экономически обоснованных долгосрочных тарифов позволит вывести ДГК из убытков, даст возможность компании сосредоточиться на операционной деятельности, реализации программы модернизации и ремонтной кампании, направленной на повышение надежности энергоснабжения», – заявил председатель правления, генеральный директор «РусГидро» Николай ШУЛЬГИНОВ, слова которого приводит пресс-служба «РусГидро».

«Для Приморья и в целом для Дальнего Востока СУЭК – родная компания. Мы активно инвестируем в развитие производства, в том числе в угольную энергетику, способствуем улучшению качества жизни в городах присутствия. Мы уверены, что эффект от сделки будет заметным и положительным для дальнейшего развития региона», – заявил от имени миноритарных акционеров генеральный директор АО «СУЭК» Степан СОЛЖЕНИЦЫН.

Доля «РусГидро» в ДЭК и, как следствие, в ДРСК, возрастает до 94,1%. Сделка также делает возможной передачу в собственность ДГК новых тепловых электростанций в зоне ответственности компании: 2-ой очереди Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ Восточная и ТЭЦ в г. Советская Гавань. Амортизационные потоки в рамках тарифной выручки по этим станциям станут дополнительным источником финансирования производственной деятельности ДГК.

Олег КЛИМЕНКО.

Автор:
Теги: "РусГидро"  уголь  акции  Николай ШУЛЬГИНОВ  ДЭК  Приморская ГРЭС  СУЭК  убытки 



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