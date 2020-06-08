www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.63 р. 100 JPY: 62.8 р.
EUR: 77.97 р. 10 CNY: 96.84 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

"Ростелеком": 80% российских компаний не соблюдают базовых требований к паролям

08 Июня 2020, 14:06 | Приморье

Компания «Ростелеком-Солар», дочерняя структура ПАО «Ростелеком», провела исследование, которое показало, что около 80% компаний не соблюдают базовых правил парольной защиты

При этом практически в каждой тестируемой корпоративной сети специалистам по анализу защищенности удалось получить привилегии администратора. Реальному киберпреступнику это позволило бы скрытно развивать атаку, с большой вероятностью способную привести к краже финансовых средств или конфиденциальной информации.

Эксперты предупреждают: недостатки, связанные с паролями, могут привести к полной компрометации внутренней сети и утечке критически важных для организации конфиденциальных данных. Особенно опасно то, что эксплуатация таких недостатков не требует со стороны злоумышленников специальных технических средств и позволяет им долго оставаться незамеченными внутри корпоративной сети.

В основу исследования «Ростелеком-Солар» легли данные, полученные экспертами компании в ходе киберучений, тестирований на проникновение и проектов по анализу защищенности заказчиков из банковского сектора, сферы производства, информационных технологий, информационной безопасности и других. Имитация атак предполагала два сценария: проникновение в корпоративную сеть извне, а также имитацию действий внутреннего нарушителя.

Самой распространенной ошибкой, выявленной при внешнем тестировании на проникновение, оказались пароли, установленные по умолчанию, слабые и легко подбираемые пароли пользовательских учетных записей (например, «admin/admin», «admin/12345» и т.п.), а также отсутствие блокировок учетных записей, что позволяет проводить атаки на подбор паролей.

Основной недостаток, обнаруженный при внутреннем тестировании на проникновение, – использование сотрудниками одинаковых паролей учетных записей с различными правами. Например, в целях безопасности системным администраторам, как правило, выдаются две учетные записи: пользовательская, в которой он работает по умолчанию, и привилегированная административная, используемая по мере необходимости. Однако часто администраторы в обоих случаях ставят одинаковые пароли, что сводит на нет принятые меры безопасности. Подобные недостатки эксперты «Ростелеком-Солар» эксплуатируют в большинстве исследуемых корпоративных сетей.

Еще одна распространенная ошибка – хранение учетных данных на общедоступных ресурсах в корпоративной сети или на самих ПК. Например, пароли в групповых политиках или записанные рядовым сотрудником пароли в текстовых файлах на рабочей станции. В такой ситуации даже случайное попадание вредоносного ПО на машину одного сотрудника становится критической угрозой безопасности всей организации. Если злоумышленник попадает на машину пользователя и находит такой документ, он моментально получает управление привилегированными учетными записями, проникая вглубь компании.

В части организаций выявлены недостатки в парольных политиках для корпоративных учетных записей. В частности, к сотрудникам не предъявляются требования по длине создаваемых паролей и наличию в них спецсимволов (строчных и прописных букв, цифр,

знаков). Ряд недостатков связан с частотой смены паролей: такое требование в одних компаниях отсутствует, а в других чрезмерно усилено (например, смена пароля каждый месяц), что обычно провоцирует сотрудников использовать слишком простые сочетания символов и записывать их на ненадежных носителях.

«Основная причина, которая ведет к подобным недостаткам – это человеческий фактор. Сотрудники компаний часто обладают недостаточной киберграмотностью и в результате стараются либо упростить пароли, либо хранят их в открытом доступе: в файле на компьютере или на стикере рядом с монитором. С другой стороны, сами системные администраторы порой недостаточно следят за тем, как хранятся учетные данные, или допускают создание пользователями слабых паролей. Нередко при заведении новых учетных записей в них по умолчанию устанавливается простой дефолтный пароль, который потом долго не меняют», – отмечает Александр Колесов, руководитель отдела анализа защищенности компании «Ростелеком-Солар».

Решить проблему, по мнению экспертов компании, можно введением двухфакторной аутентификации пользователей. Однако на данный момент из-за сложности организации и высокой стоимости услуги многие компании этого не делают. Более доступным вариантом является обучение сотрудников основам кибергигиены: объяснение правил создания надежных паролей и их безопасного хранения, в том числе с использованием специальных баз и программ.

 

«Ростелеком-Солар» — компания группы ПАО «Ростелеком». Национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью.

В основе наших технологий лежит понимание, что настоящая информационная безопасность возможна только при непрерывном мониторинге и удобном управлении системами ИБ. Этот принцип реализован в наших продуктах и сервисах.

 

Автор:
Теги: связь  Ростелеком  безопасность 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]