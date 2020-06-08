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Землю прячут от деклараций

08 Июня 2020, 09:20 | Приморье

Участники популярной государственной программы «Дальневосточный гектар» уклоняются от подачи сведений об использовании предоставленных им участков

Управление Росреестра по Приморскому краю отметило, что за 4 года с начала вступления в силу закона о «Дальневосточном гектаре» этой госструктурой было принято 17 640 заявлений от жителей страны о постановке выбранных ими в регионе земельных участков на государственный кадастровый учет и 15 033 заявлений о регистрации договоров безвозмездного срочного пользования участками.

Регистраторы решили напомнить участникам программы, оформившим гектары, что по истечении трех лет с момента заключения договора безвозмездного пользования они в трехмесячный срок должны сдавать в уполномоченный орган декларации об использовании выданных им земельных участков. Но декларанты не спешат подавать эти сведения.
          
Согласно исследованиям, свыше 40% получивших землю по этой программе в Приморском крае, собирались построить на ней свое жилье, обустроить личное подсобное хозяйство. Многие заявители планировали заняться сельским хозяйством, туризмом, ремеслами. Впрочем, всем им предоставлялось право в течение года более точно определиться с использованием участка, а затем развивать его в выбранном направлении.

В Управлении Росреестра считают, что, поскольку участниками программы не  предпринимаются никакие усилия по внесению сведений об использовании полученных ими от государства гектаров, то можно предположить что выданные участки не эксплуатируются. Однако без получения декларации госорган не может организовать плановую проверку, чтобы оценить насколько правильно соблюдается земельное законодательство на «Дальневосточном гектаре». 

Согласно госпрограмме, после пяти лет безвозмездного пользования «Дальневосточным гектаром» каждый ее участник получит возможность оформить землю в собственность или в длительную аренду. Будут ли бесхозные и фактически не осваиваемые участки возвращаться государству, на этом специалисты внимание пока не заостряют. Видимо, по истечении пяти лет будет принято конкретное решение, как с этой землей поступать дальше.

К июню приморским госрегистраторам не поступили десятки деклараций об использовании земельных участков - из Дальнегорска, Находки, Партизанска, Лесозаводска, от Лазовского и Шкотовского районов. В дальнейшем количество незаделарированных «дальневосточных гектаров» обещает резко возрасти до тысяч. Ждут ли участников программы за это санкции, об этом чиновники тоже пока предпочитают не говорить. 

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 



 

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Теги: дальневосточный капитал  земля 



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