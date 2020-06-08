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Пандемия поменяла лидеров местами

08 Июня 2020, 09:04 | Приморье

Рынок жилья Владивостока выходит из коронавирусного карантина с ростом

По данным федерального портала «Мир квартир» рынок жилья Владивостока показал очередной рост цен. В мае средняя цена предложения «квадрата» на его вторичном рынке оказалась на 2% выше, чем в апреле и достигла 124 684 рублей, а цена средней выставленной квартиры подорожала на 3,4% - до 6 684 045 рублей. Существенно ниже выглядели средние цены нового жилья: «квадрат», прибавивший рекордные за май по 70 крупным городам России 4,1%, достиг 103 622 рублей, а средняя квартира, подорожав на 3,9%, предлагалась за 5 185 472 рубля. При этом по цене «квадрата» вторичка Владивостока была на 4-м месте, а его новое жилье - на 5-м.     

Неожиданным итогом для российского рынка недвижимости по итогам мая, стало изменения мест в тройке самых дорогих городов. Причем оно коснулось как вторички, так и рынка нового жилья. На первом месте с большим отрывом по-прежнему оставалась Москва (цена «квадрата» 223 831 рубль). Но Санкт-Петербург по цене «квадрата» (125 693 рублей) уступил второе место городу Сочи (132 825 рублей) и чуть было не провалился ниже третьего места - разрыв цен с Владивостоком оказался всего около тысячи рублей. Но разница по цене нового жилья у Санкт-Петербурга (135 996 рублей) по сравнению с дальневосточным городом пока остается очень большой. В Москве цена «квадрата» в новострое составляла 229 704 рубля, а в Сочи - 137 046.

Стоит отметить, что темпы роста цен на новое жилье по тройке лидеров оказались довольно значительными, но «квадрат» на вторичном рынке Санкт-Петербурга подешевел на 2,8%, а средняя квартира на 4,1%.

Сразу после Владивостока 6-7 места по цене среднего «квадрата» (рост по 3,6%) в рейтинге заняли Хабаровск - 91 147 рублей и Якутск - 89 266 рублей. Рост средней предлагаемой квартиры в новострое соответственно у них составил за май 3,7% и 3,8%. 
Меньше рост по Хабаровску был на вторичном рынке - 1% (84 679 рублей) по цене «квадрата» и 0,3% (4 728 086 рублей) - по цене средней квартиры. Якутск был на 9-м месте по цене «квадрата», но он не уступал Хабаровску по средней цене квартиры. Причем цены средних квартир в этих дальневосточных городах оказываются даже немного выше, чем в Московской области.

Вероятно, укрепление трех дальневосточных городов в десятке самых дорогих из 70 рынков жилья российских городов в какой-то степени связано с эффектом «Дальневосточной ипотеки», повысившей спрос и этим поддержавшей рынок от возможного падения. 

Довольно неплохо по сравнению со многими областными центрами на западе страны выглядят и дальневосточные Чита и Улан-Удэ - 28-е и 34-места по цене «квадрата» на вторичном рынке, и 23-е и 37-е на рынке нового жилья. И это при положительной динамике цен.

Портал «Мир квартир» отмечает, что рынок вторички в целом по 70 крупным городам в мае потерял 0,5% от цены «квадрата»  и 1,1% от цены средней квартиры. А рынок нового жилья этих городов наоборот подорожал на 2,3% по «квадрату» и на 1,9% по цене средней квартиры.

Виктор КУДИНОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

 

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Теги: пандемия  жилье  рынок жилья 



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