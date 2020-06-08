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Банк России рекомендовал не выселять должников

08 Июня 2020, 17:41 | Приморье

Банк России рекомендовал всем кредиторам до 30 сентября 2020 года приостановить принудительное выселение заемщиков из жилья, на которое ранее решением суда было обращено взыскание, вне зависимости от того, когда суд принял такое решение.

Рекомендовано не выселять пайщиков до этого срока и жилищным накопительным кооперативам, даже если ранее ЖНК принял такое решение из-за неуплаты членом кооператива взносов, сообщила пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.

Если ипотечный заемщик неоднократно пропускает платежи по кредиту, кредитор — банк, микрофинансовая организация или кредитный кооператив имеет право взыскать предмет ипотеки через суд. В результате должник утрачивает право собственности на квартиру или дом.

При этом обращать взыскание на жилье нельзя в период ипотечных каникул, а также кредитных каникул, так как это установленные законом «отсрочки» платежей. Кроме того, Банк России ранее рекомендовал кредиторам до 30 сентября 2020 года не обращать взыскание на единственное жилье, если должник или проживающие с ним члены семьи заболели коронавирусом.

«Если человек допустил неоплату ипотеки ранее, взыскание уже обращено и заложенная квартира или дом перешли в собственность кредитора, мегарегулятор не считает допустимым выселять людей в период распространения коронавируса. Поэтому Банк России обратился к кредиторам с рекомендацией до 30 сентября приостановить принудительное выселение должников и членов их семей из квартир и домов, на которые уже было обращено взыскание», — прокомментировал начальник Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в ДФО Максим АНИСКЕВИЧ.

Он пояснил, что даже когда человек теряет право собственности на квартиру, его не выселяют сразу. Сначала кредитор направляет требование о выселении, затем дело рассматривает суд, и только после этого судебные приставы исполняют его решение. Как правило, кредиторы выполняют рекомендации Банка России, и применять к ним принудительные меры не приходится.

Если должника все-таки выселяют из жилья в период действия рекомендаций Банка России, заемщику необходимо как можно скорее, не дожидаясь судебных приставов, обратиться к своему кредитору. В случае, когда кредитор не приостанавливает выселение несмотря на обращение гражданина, необходимо направить жалобу в Банк России.



 

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Теги: жилье  Банк России  заемщики  долги 



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