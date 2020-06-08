Хлебопекам Приморья в муку подбросят субсидий

Почти 63 миллиона рублей субсидий из краевого бюджета предусмотрено на производство социальных сортов хлеба в Приморье. Для предприятий местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, действует повышающий коэффициент.



Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Приморья, в первом квартале 16 хлебопекарных предприятий подали заявления на общую сумму более 15 миллионов рублей. Это производители из Владивостока, Уссурийска, Большого Камня, Лесозаводска, Михайловского, Спасского, Партизанского, Хасанского, Красноармейского районов, Ханкайского, Тернейского округов и острова Попова.

По словам специалистов, всего на производство социальных сортов хлеба в этом году предусмотрено 62,9 миллиона рублей субсидий.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



