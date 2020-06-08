Искусственная вентиляция бизнеса

Предприниматели сегодня отчаянно нуждаются в государственной поддержке, однако на практике получить ее оказывается очень проблематично

Более 1 млн российских предпринимателей были вынуждены закрыть свой бизнес в марте 2020 года. Больше всего от последствий распространения коронавирусной инфекции пострадали туристический и гостиничный бизнес, ресторанное дело, розничный бизнес в торговых центрах и прочие отрасли, на работу которых распространяется полный запрет. Относительно спокойно кризис переносят IT-индустрия, пищевая промышленность, фармакология и продуктовый ритейл.

Многие представители малого и среднего бизнеса в реальную поддержку власти не верят и считают, что экономическая ситуация в стране будет ухудшаться. О том, какие отрасли наиболее остро нуждаются в государственной поддержке, газете «Золотой Рог» рассказали приморские предприниматели.





Арсений КУЗНЕЦОВ, менеджер по продажам компании «Kraft Heinz»:

«На мой взгляд, в условиях коронавирусной инфекции особенно существенные убытки понесли компании, занимающиеся авиаперевозками, как международными, так и внутри страны. Не только закрытие границ, но и введенный в стране режим самоизоляции свел пассажирский поток к нулевым значениям.

Сегодня люди даже внутри страны стараются не перемещаться. Так, запланированный на апрель вылет руководства нашей компании на Дальний Восток был отменен по понятным причинам. Авиакомпании не в состоянии платить заработную плату даже высококвалифицированным кадрам. Например, мой хороший приятель, проживающий в Москве, работал первым пилотом в китайской компании. Но в период коронавируса его уволили, как и многих других, оставив практически без средств к существованию. Волна сокращений буквально накрыла страну.

Что касается государственной поддержки, ее получают муниципальные учреждения, школы, дошкольные учреждения, медицина. В сфере бизнеса у меня нет знакомых, которые смогли получить и оформить какие-то пособия. Если говорить о нашем бизнесе, который связан с продукцией детского питания, могу отметить, что в апреле мы наблюдали прирост продаж по отношению к прошлому году на 40%. У людей еще были собственные сбережения и надежда на короткий период кризиса. Однако сегодня ситуация меняется в худшую сторону. Так, по второму направлению, которое ведет наша компания FoodService, продажи катастрофически падают. Мы уже с трудом справляемся с реализацией запланированных объемов продукции через магазины и предприятия общественного питания. И, если ситуация с пандемией не нормализуется в ближайшее время, перспективы в части полноценной работы бизнеса в Приморском крае – весьма печальные».





Надежда ТКАЧЕНКО, генеральный директор ООО «Минерал-1» (ювелирные магазины «Золотой Ажур»):

«В условиях карантина и самоизоляции очень сильно пострадала розничная торговля непродовольственными товарами. С 27 марта все магазины в данном сегменте были вынуждены приостановить свою деятельность. Таким образом, вот уже два месяца предприятия существуют, так сказать, номинально. По факту, товарооборот отсутствует априори, выручка снизилась на 98%. В этой ситуации меня искренне удивляют рекомендации чиновников переводить работу магазинов в онлайн-пространство.

Думаю, не нужно быть великим экономистом, чтобы понимать – есть такие виды деятельности, которые заточены исключительно под оффлайн-торговлю. Например, специфика работы ювелирных магазинов предполагает личное присутствие покупателя. Люди желают увидеть товар собственными глазами, взять изделие в руки, примерить, сориентироваться по цене и так далее. Понятно, что через продажи в интернете это сделать невозможно.

Хочется отметить еще один возмутительный факт «двойных стандартов», с которым мы сегодня столкнулись. Предпринимателям Приморского края осуществлять деятельность категорически запретили, в то время как федеральные сети благополучно работают и в карантин. Такие торговые центры, как «Россиянка», «Березка», «Черемушки», «Дружба» и не думали закрываться. Нормально функционируют магазины «Карри», «Олимп», «Спортмастер» и другие. При этом ювелирные торговые точки – под запретом. Те же ювелирные заводы до сих пор добиваются права быть признанными пострадавшими и получить государственную поддержку.

На мой взгляд, ситуация сегодня приняла катастрофический характер по всей России. Только вдумайтесь. По состоянию на 21 мая в РФ закрыл свои проекты 1 миллион предпринимателей и огромное количество находятся на грани банкротства. Без работы остались около 3 миллионов человек. И перспективы у МСБ после нормализации ситуации с коронавирусом не самые оптимистичные.

Я приняла решение, что, несмотря на все сложности, своих сотрудников сокращать не буду. Ювелирную отрасль и, соответственно, наши магазины признали пострадавшими. Поэтому, пусть и со второго раза, но наше заявление на выплату МРОТ (минимальный размер оплаты труда ) было принято, и финансирование в размере 12 130 рублей на каждого сотрудника мы получили.

Хочется подчеркнуть, что шаги по поддержке бизнеса властью, конечно, предпринимаются. Но процедура эта настолько затянута и бюрократизирована, что многие предприниматели просто не в состоянии дождаться этой поддержки...».





Дмитрий ПОЛОЗОВ, политолог, заместитель директора Центра социальных инноваций «Черный куб»:

«В нынешней ситуации проще назвать те отрасли, которые в условиях пандемии не пострадали. По нашим данным, это производство и торговля продовольствием, курьерские службы, аптеки и фармацевтика, торговля частью электроники. Все остальные компании, даже если им разрешено работать, испытывают на себе пониженный спрос, который, во-первых, объясняется ухудшением материального достатка у граждан, а во-вторых, снижением мобильности населения в период пандемии и действия ограничительных мер.

В поддержке сегодня нуждается практически весь российский бизнес, не могу выделить конкретные сферы, так как почти все находятся в жесточайшем кризисе. Я лично знаю предпринимателей, которые смогли получить отсрочку по кредиту или взять новый кредит на новых условиях. Но таковых немного. Что касается выплат по 12 130 рублей на каждого работника, лично с такими предпринимателями я не знаком, но допускаю, что эти выплаты уже пошли, поскольку выдел эту информацию в социальных сетях от представителей бизнеса. Думаю, что в Приморье, как и во всей стране, шансы на восстановление бизнеса есть. Но только при условии снятия первых ограничений уже с 1 июня. Чем дальше этот момент будет откладываться, тем большее число компаний будет уходить с рынка».





Алексей КАБАНЧЕНКО, заместитель генерального директора АО «Белуга Групп Восток»:

«Если говорить о Приморском крае в целом, то от последствий распространения коронавирусной инфекции в наибольшей степени, на мой взгляд, пострадали предприятия общественного питания, все, что связано с event-индустрией, сферой развлечений и услуг, а также наружная реклама.

Говоря о ресторанном бизнесе, особенно во Владивостоке, мы видим, что в последние годы отрасль довольно сильно была заточена под иностранных туристов из Кореи, Китая и Японии, границы с которыми закрылись еще в марте. Кроме того, пресловутая услуга «еда на вынос» не пользуется в регионе ажиотажным спросом. Люди соблюдают режим самоизоляции и не стремятся лишний раз контактировать даже с курьерами. Низкая платежеспособность населения в условиях карантина не дает возможности населению шиковать, заказывая обеды из ресторанов. Большинству людей дешевле и проще приготовить себе еду самостоятельно. Но, по большому счету, в сложившейся ситуации пострадали практически все бизнес-направления региона.

Безусловно, в помощи государства сегодня нуждается весь малый и средний бизнес, являющийся одной из основ экономики. И примеры такой поддержки, причём на местном уровне – есть. Я лично знаю, что предприниматели из Находки, занимающиеся наружной рекламой, получили от главы города Бориса ГЛАДКИХ освобождение от уплаты арендных платежей на 3 месяца.

Что касается перспектив. Уже сегодня люди, которые имеют возможность откладывать деньги, ожидают нормализации ситуации с коронавирусной инфекцией, чтобы отправиться в долгожданный отпуск, пусть и внутри страны, так как международный туризм гораздо сильнее зависит от общемировых тенденций, связанных с пандемией. Достаточно быстро начнет восстанавливаться и сектор розничной торговли».





Галина АЛТУНИНА, индивидуальный предприниматель, сеть детских оздоровительных лагерей «Наши гости»:

«В связи с пандемией коронавирусной инфекции очень пострадало направление детского оздоровительного отдыха. Сейчас эксперты называют самые разные отрасли, несущие убытки от сложившейся ситуации, но почему-то мало кто поднимает проблемы, с которыми столкнулись предприниматели, осуществляющие деятельность по организации детского отдыха. А ведь она приостановлена. Пока до 1 июля, но ясности нет никакой.

Мы, конечно, надеемся на лучшее, готовим лагеря, обучаем вожатых на летнюю смену. На все это требуются деньги. Из-за нехватки собственных средств пришлось брать кредиты в надежде, что работа возобновится. Но начинать продажи путевок на летний период сейчас – довольно опасно. Ведь никто не знает в точности, когда разрешится ситуация с коронавирусом. При этом никакой поддержки от государства мы не получаем. Нет возможности даже на субсидию подать, так как персонал мы принимаем временно, только на летний сезон».





Юрий КОЛОМЕЙЦЕВ, политолог, бизнесмен, руководитель Центра социальных инноваций «Черный куб»:

«Сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать одной фразой: помощь утопающему - дело рук самого утопающего. Безусловно, в поддержке власти нуждаются все – от предпринимателей до наемных работников, так как с трудностями столкнулся практически каждый россиянин. Но мало кто верит в какую-либо помощь от государства.

Я не знаю представителей бизнеса, которым была оказана реальная поддержка. Сам пытался получить – не получилось, извините за тавтологию.

Чтобы помочь бизнесу, нужно в первую очередь оказать поддержку населению. Ведь что такое бизнес? Это целый пласт экономики, рассчитанный на потребителя. Цепочка простая и понятная: отсутствие у людей денег приводит к фатальным последствиям отсутствия спроса на рынках. А это, в свою очередь, останавливает бизнес-процессы.

Особенно страдает сегмент МСБ. Поддержка населению не была оказана, поэтому стоит ли удивляться наступившему кризису?».

Анна МАЦОВСКАЯ.

КСТАТИ

Предприниматели просятся на кредитные каникулы

C конца марта по 20 мая представители малого и среднего бизнеса Приморья подали почти 1,5 тыс. заявок на реструктуризацию задолженности и получение кредитных каникул в рамках мер поддержки в период пандемии.

Банки уже одобрили более тысячи обращений, фактически реструктурировали 858 кредитов общим объёмом около 6 млрд рублей. Отказано предпринимателям в 353 случаях. На рассмотрении у банков находятся ещё 85 обращений от МСП Приморья.

Предприниматель, получивший отказ в предоставлении кредитных каникул и не согласный с решением банка, может обратиться за помощью в региональные фонды поддержки предпринимательства и деловые объединения, а также подать жалобу в Банк России.