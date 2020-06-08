Ювелирная работа приморского хирурга

Разочаровавшись в родной медицине, врач из Владивостока бросила работу, выбрала себе необычное хобби и потихоньку превращает его в бизнес

Работа врачей по праву считается одной из самых трудных, особенно в эти непростые коронавирусные дни. Поэтому от нее требуется хороший полноценный отдых. Так и наша героиня: чтобы отвлечься от тяжелых трудовых будней, хирург Александра Н. выбрала себе необычное хобби (хотя вполне логичное для врача-хирурга) – ювелирное. Это витраль. Хобби так затянуло, а медицина так разочаровала, что работа быстро отошла на второй план. Мы расспросили, что это за занятие такое, и какие подводные камни ожидают начинающих ювелиров.

Про хрупкую «японию» и «мучительно толстые лепестки»

Работы Александры сразу обращают на себя внимание. Сперва и не поймёшь, что это за материал: цветы и бабочки выглядят так, будто сделаны из стекла. На самом деле, «стекло» - это витраль, органическая однокомпонентная смола на основе спирта. Этот материал - российский аналог японских DIP и английского Fantasy Film - смол на основе ацетона и эфиров.

- До витраля был DIP, от него и пошло название техники «дип-арт». Сейчас существуют две школы дип-арта - русская и японская. Японцы делают тонкие, хрупкие вещи, не закрепляют изделия, оставляют их под куполом и не трогают. Наша, русская, школа отличается тем, что мастера делают более практичные вещи, которые можно использовать без страха разбить или сломать. Японцы даже спрашивали, почему у нас такие «мучительно толстые лепестки». У нас более надёжный подход, чтобы это можно было использовать, а не просто сидеть и любоваться. Мы крепим всё очень прочно, но украшение всё равно остается достаточно гибким. У меня одна тестовая серьга завалилась под педаль, и я по ней топталась три дня. (В этот момент Александра очень активно бьет серёжкой по столу. Надо сказать, серьга повела себя стойко, только сам цветок из витраля слегка погнулся, но мастер тут же выправила всё обратно).

- Как ухаживать за изделиями из витраля?

- Можно просто намылить рукой, протереть, всё легко смывается. Главное – хорошо высушить фурнитуру. Также хранить в темном месте, отдельно от всех украшений, чтобы не поцарапать.

- Где вы берёте все необходимые материалы?

- Заказываю в интернет-магазинах, в ювелирных магазинах. Использую различные камни, полудрагоценные и драгоценные, заказываю также с разной огранкой. В наше время найти себе то, что нужно, не проблема. К сожалению, витраль сейчас снят с производства, но у меня есть запас, его хватит на долгое время.

- Как долго вы занимаетесь изготовлением украшений из витраля? Проводите ли мастер-классы?

- С витралем работаю уже четыре года. Зимой, как только он был анонсирован, тут же его заказала. Попробовала что-то сделать, но не получилось, решила отложить до лета. Летом со мной связалась директор ООО «Витраль» и предложила провести демонстрацию во владивостокской галерее «Арт-Микс». Отправила мне обучающие видео с первого уровня, и после этого начало получаться. Впоследствии приобретала у неё обучающие видео по технологиям, так сказать, из первых рук.

Пока проект «Витраль» был жив, я прошла все ступени обучения, сдала экзамен, свою «курсовую» - пион с восьмьюдесятью лепестками, и мне выдали сертификат на право обучения. У меня такая система: покупаете мастер-класс, задаёте вопросы, покупаете материал, профит! Если у меня человек купил мастер-класс, я его месяц после этого веду, спрашиваю, сделал он или нет. Если сделал, то прошу фотографию. Ученики могут задать любые вопросы в течение месяца. Если мастер стремится улучшить свою технику, то можно и бесплатно подсказать.

Про буржуев, душу и профессионализм

- Для вас это бизнес или хобби?

- Сейчас уже это самоокупаемое хобби. Чтобы сделать это работой, нужно плотнее работать с инстаграмом, с рекламой. Разбираться нужно в большом количестве нужных настроек: реклама, таргет, лендинги, вебинарные комнаты. Ну а главное – это фото. Текст не так важен, потому что сейчас всё больше идёт по пути упрощения, акцент на визуальную составляющую. Даже заводить юридическое лицо я пока не могу, хотя хочется, конечно. У нас по законодательству можно продать в месяц личных вещей на десять тысяч рублей, у меня пока не набирается даже такой суммы.

Все изделия вполне спокойно окупаются, хотя расходники не из самых дешёвых и составляют большую статью затрат. Десять миллилитров УФ-смолы стоят 300-400 рублей. Добавим к этому стоимость эмалей, краски, фурнитуры…

Ручной труд в принципе не должен стоить дёшево. Ни на одной ярмарке я не слышала вопрос «а почему так дорого?».

Многим начинающим мастерам сложно продавать. Стыдно назвать нормальную цену за свою работу. Подходишь, спрашиваешь, сколько стоит, сразу начинает человек оправдываться, мол «материалы дорогие». Скорее всего, это тоже связано с советским прошлым, где-то у нас в подкорке заложено, что бизнес – это вот такие буржуи.

Есть ещё большие тараканы в головах, которых надо истреблять: продавать как-то неудобно изделия, когда в них вложена душа. Я не люблю говорить, что вкладываю в работы душу, потому что вложен всегда профессионализм. Люблю приводить в пример трусы. Хочется купить трусы качественные, с хорошими швами, удобные; а трусы с чьей-то душой покупать? Странно!

Еще одна проблема – это то, что человек идет в творчество ради денег. Видит, например, что мастер вышивает брошки, и ценник стоит на этих брошках «3 тысячи». Ну и думает, что «как сейчас денег-то нагребу!». И начинает вышивать. Не понимая, какие нужны материалы, техника, и первые свои опыты сразу начинает продавать. Причем, по тем же ценам, какие были у опытного мастера. А люди покупают их первые непрофессиональные изделия, потому что представлений о мастерски исполненной вещи нет.

- Как вы пришли к витралю?

- После трёх моих работ подкралось эмоциональное выгорание. Несовершенство системы здравоохранения выматывает: когда на больницу один дежурный хирург, вызывают в гинекологию, а у тебя - твои больные, с которыми тоже надо что-то делать…

Я с детства к рукодельным делам относилась не очень хорошо, думала, неужели у людей так много свободного времени? А потом так совпало, что в работе появилось затишье, и я попросила коллегу научить меня вязать. Вязание у меня не пошло, слишком много времени для меня без результата, а я из тех людей, которым важно видеть итог деятельности. Гораздо лучше получилось с валянием – три дня и вещь.

Меня всегда привлекала флористика, и в этом плане витраль мне подошёл, техника, в которой я работаю, так и называется – dip flower. Изделия делаются сравнительно быстро, результат можно увидеть сразу.

Про друзей, семью и медицину

- Вы часто бываете на ярмарках?

- Мне ярмарки даются тяжело. С одной стороны, обратная связь заряжает. К тому же мои изделия сами себя продают, как говорится, навяливать их не нужно. Но стоять целый день неудобно, даже если кресло есть, все равно подскакиваешь, чтобы показать, поговорить.

Вообще у нас уже сложилась компания мастеров, мы уже как семья. Завязывается дружба, мы друг у друга что-то покупаем. Иногда можно просто поменяться, если надо, доплатить. Мастер поймет мастера, почему оно столько стоит.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Как родственники относятся к хобби?

- Для многих острая тема – поддержка семьи. У меня в этом плане всё хорошо. Папа мой может прийти и попросить инструмент, муж тоже часто инструменты берёт, и поддерживает не словом, а делом.

Все спрашивают, не жалко ли мне этих десяти лет учебы на врача? Я отвечаю, что мои знания всегда при мне, а в нынешней системе пока работать не хочу, где на врача пытаются навесить побольше, а защитить не пытаются. Хотя многие ругают нашу медицину, но она не самое худшее, что может быть. В Африке, например, главный принцип – врач отлично поработал, если пациент на столе не умер. Если умер после операции, «что уж тут поделать, со всеми случается». Во Франции днём с огнём не сыщешь стоматологическую помощь в сезон отпусков, и таких примеров куча. Но опять же, и нашей системе есть куда стремиться.

На фото: Это и есть витраль. Хобби, которым занялась наша героиня, чтобы отвлечься от тяжелых трудовых будней хирурга.

Фото из личного архива.

Серафима ЧООДУ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.