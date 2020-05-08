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Во Владивостоке за нарушение санитарных норм магазинам грозит закрытие

08 Мая 2020, 18:08 | Приморье

Административные материалы переданы в районные суды

Во Владивостоке специалисты Роспотребнадзора составили протоколы о нарушениях в продуктовом магазине на улице Хабаровская и супермаркете зоотоваров на Ладыгина. Эти торговые точки могут быть закрыты по решению суда.

Ранее данные торговые точки уже проверяли представители исполнительных органов власти. Их владельцам было указано на нарушения, однако до сих пор они не были исправлены. В связи с этим сотрудники Роспотребнадзора провели собственную проверку санитарного состояния и выявили нарушения.

«В частности, и в продуктовом магазине на Хабаровской, и в супермаркете зоотоваров на Ладыгина не было сертифицированных моющих средств, что является серьезным нарушением дезинфекционных мероприятий. Также не соблюдались масочный режим и правила личной гигиены», – рассказали в Роспотребнадзоре.

За эти нарушения специалисты ведомства выписали протоколы о временном приостановлении деятельности предприятий до устранения нарушений.

Отметим, что во Владивостоке совместные рейды во всех районах ежедневно проводят сотрудники административных комиссий, МЧС и полиции. Накануне, 7 мая, в краевом центре составили 30 административных материалов о нарушении режима самоизоляции и провели около 400 профилактических бесед с горожанами.

По информации пресс-службы администрации Владивостока

Фото – пресс-служба администрации Владивостока

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: магазина  торговля  карантин 



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