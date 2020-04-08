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Санитарные часы введут в магазинах Приморья

08 Апреля 2020, 16:29 | Приморье
Общественный транспорт и продуктовые магазины в Приморье должны проходить ежедневную санитарную обработку. Такое поручение дал Губернатор края Олег Кожемяко на селекторном совещании с руководителями органов власти и главами муниципальных образований в среду, 8 апреля.
 
Глава региона подчеркнул, что во время эпидемии коронавируса COVID-19 необходима постоянная дезинфекция общественного транспорта, мест массового скопления людей, вокзалов и аэропортов.
 
«Во Владивостоке уже запустили электронную систему контроля санитарной обработки общественного транспорта. Организуйте круглосуточную промывку автобусов, такси и в своих муниципальных образованиях с занесением в журнал номера машины и времени мойки», – поручил главам территорий Олег Кожемяко.
 
Также Губернатор поручил ввести санитарные часы в продовольственных магазинах.
 
«На время санитарной обработки магазины должны быть закрыты. Отрегулируйте эту работу на местах, издайте соответствующие приказы и распоряжения», – заявил Губернатор.  
 
                    Фото – Денис Нагаев (Правительство Приморского края)
 
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Теги: дезицфекция  коронавирус  санобработка 



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