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Рынок жилья впадает в депрессию
08 Апреля 2020, 15:46 | Приморье
Владивосток неожиданно потерял рост цен на квартиры относительно других крупных городов России
Федеральный портал «Мир квартир» по итогам первого квартала этого года по-прежнему отвел вторичному рынку жилья Владивостока 4-е место. За три месяца цена среднего «квадрата» в городе выросла на 0,8% и составила 122 403 рубля, а средняя цена предлагаемой квартиры уменьшилась на 1,9% - 6 427 119. Это самые худшие результаты роста цен по ведущей пятерке городов рейтинга, где анализируется ценовая ситуация по 70 городам страны с населением свыше 300 000 человек, по которым в целом средний «квадрат» и средняя квартира за квартал подорожали на 1,7% и соответственно составили 61 251 и 3 505 943 рублей.
В то же время средний «квадрат» в Москве подорожал на 3,7% - до 233 677 рублей, в Санкт-Петербурге на 3,1% - до 131 782, в Сочи на 2,1% - до 129 066. В замыкающем пятерку Севастополе рост был 3,3% - до 92 808 рублей.
Напомним, что по итогам прошлого года вторичный рынок жилья Владивостока по темпам роста цен в этом рейтинге оказался лидером - 18,2% рост по среднему «квадрату» и 16% - по средней предлагаемой квартире.
Вероятно, рост платежеспособности покупателей во Владивостоке не смог угнаться за ростом цен на жилье, что и стало одной из основных причин того, что в 1-м квартале этого года темпы снизились. С другой стороны, сказался фактор переориентации на рынок нового жилья такой категории как «молодые семьи» в связи с программой «Дальневосточная ипотека» под 2% годовых.
На рынке нового жилья по итогам первого квартала этого года Владивосток по 70 городам отодвинулся по сравнению с предыдущим кварталом на 5-место - 96 324 рубля за «квадрат» (+1,4%), пропустив вперед Московскую область - 101 756 (+4,4%). Средняя квартира в новом доме во Владивостоке предлагалась по 4 803 031 рубль ( - 3,5%). В Москве за это же время «квадрат» подешевел на 2% - до 217 505 рублей, в Санкт-Петербурге подорожал на 4% - до 131 718, а в Сочи на 7,5% - до 130 046 рублей.
В целом по стране «квадрат» нового жилья в первом квартале предлагался по 59 913 рублей (+1%), а средняя квартира по 3 413 801 рубль (+1,2%)
Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел ЛУЦЕНКО отметил, что на рынке жилья подъем цен оказался определен повысившимся спросом в связи с ростом курса доллара - владельцы валюты старались использовать удобный для себя момент. Однако этот рост затем начал нивелироваться режимом самоизоляции и неопределенностью ближайшей перспективы по занятости и доходам населения. Эксперт считает, что на рынках жилья к концу квартала наметился спад и падение интереса к объектам предложения. В перспективе можно ожидать уменьшение активности покупателей. И тем продавцам, которые успели в 1-м квартале продать свои объекты, очень повезло.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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