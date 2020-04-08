Предприятия Владивостока перепрофилировались на пошив масок

Малые и средние предприятия в России переориентируются на выпуск индивидуальных средств защиты. К ним присоединились и компании Владивостока

Среди производителей Владивостока такими предприятиями стали ООО «Институт моделирования одежды», ООО «Владивостокское предприятие «Ритм», ООО «ВИАСНАБ-ДВ», ОАО «Дальхимпром». Предприятия выпускают медицинские маски, перчатки, антибактериальное мыло. Продукция поставляется в торговые сети, крупные предприятия Приморского края и в западную часть страны.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил минпромторгу РФ представить предложения о возможности перепрофилировать промышленные предприятия под выпуск медицинских изделий для борьбы с коронавирусом.

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