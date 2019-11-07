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Наследство "Дальспецстроя" нанесли на кадастровую карту
На публичной кадастровой карте Росреестра в октябре-начале ноября появилось уже 8 бывших стройплощадок хабаровской компании «Дальспецстрой», которой на правах аренды принадлежали права на застройку во Владивостоке нового микрорайона «Патрокл», по данным сайта patrokl.info.
На части из них можно заметить лишь планировку территории и начало работ по фундаменту, другие были доведены до высокой степени готовности, включая устройство фасадов и установку пластиковых окон. Однако в связи с ликвидацией компании строительство объектов надолго было заброшено, и почти готовые дома подверглись разграблению.
Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Хабаровского края удовлетворил требования в лице внешнего управляющего Григория УДЕЛЬНОВА о признании права собственности РФ и права хозяйственного ведения правопреемника «Дальспецстроя» - компании ГВСУ №6 на строящиеся 11 жилых домов микрорайона «Патрокл». По решению суда ГВСУ №6 получило право продолжать работу с жилыми домами, которым были присвоены строительные номера: 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 142, 143 и с трансформаторной подстанцией (ТП 119.1) дома 103. Все они находятся в восточной части строящегося микрорайона.
Со ссылкой на экспертов, сайт предполагает, что регистрация участков с недостроенными объектами позволит ГВСУ-6 либо подготовить недостроенные объекты к продаже, либо подготовить их под завершение строительства. При этом продажа более вероятна.
И с этим трудно не согласиться. Известно, что хабаровская компания, признанная банкротом, задолжала кредиторам около 29,1 миллиардов рублей, и продажа владивостокских объектов могла бы немного улучшить ее ситуацию. Кстати, оказывается, до сих пор эта компания продолжает продавать остатки квартир и помещение магазина на ул. Басаргина, где строились объекты первой очереди микрорайона.
Арбитражный управляющий недавно размещал информацию о продаже строительного инструмента и инвентаря компании во Владивостоке. То есть, они ей здесь вроде бы уже не нужны. А 31 октября Григорий Удельнов также сообщил, что в соответствии с требованиями п. 2 ст. 129 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» завершена инвентаризация имущества должника.
С другой стороны, возможно, с целью повышения привлекательности объектов и их цены, ФГУП ГВСУ №6 недавно обнесло объекты забором и установило видеонаблюдение и освещение, на что было затрачено 8,63 миллиона рублей. Еще 1,54 миллиона рублей было выделено компанией на услуги охраны «Охранное агентство «Союзинвест «Охрана».
По всей видимости, окончательная судьба этих объектов должна решиться до конца февраля следующего года – именно до этого срока выделены средства на их охрану.
На фото: Нелегкая судьба недостроенных в микрорайоне «Патрокл» жилых домов должна решиться в ближайшие месяцы.
Фото автора
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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