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Малогабаритки Владивостока стали рекордно дорогими

07 Ноября 2019, 15:38 | Приморье

Рынок жилья дальневосточной столицы снова отличился ростом цен. По данным федерального портала «Мир квартир», за последние полгода малогабаритные квартиры площадью до 32 квадратных метров во Владивостоке подорожали на 14,3%, притом, что в целом по 69 городам России с населением свыше 300 тысяч человек рост цен на такое жилье составил всего 1,9%. При этом исследование экспертов сайта касалось как квартир в новостроях, так и в эксплуатируемом жилищном фонде.

По данным сайта, средняя стоимость малогабаритной квартиры во Владивостоке достигла 3 203 600 рублей, что более чем вдвое дешевле, чем в Москве – 6 550 584 рублей.

За минувшие полгода средняя цена малогабаритки во Владивостоке сократила ценовой разрыв с городом Сочи, где цена средней квартиры такой же площади составила 3 238 510 рублей. Этому городу чудом удалось сохранить свое бронзовое место в тройке ценовых лидеров после Москвы и Санкт-Петербурга (3 573 065 рублей за квартиру) за счет того, что в нем тоже был отмечен высокий рост цен – 10,6%. Вторым же по росту цен на малогабаритные однушки за последние полгода была Тула – 11,4%.

Надо отметить, что с такими темпами роста у Владивостока появляется возможность в ближайшие несколько лет поднять цены на однушки выше сочинских и питерских, претендуя по ним на второе место среди самых дорогих рынков страны. Кстати, средняя цена по 69 городам малогабаритной однушки по данным экспертов составила  1 707 120 рублей.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: цены  жилье  новострой 



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