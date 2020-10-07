Благоустройство в мрачных тонах

«Похороны здравого смысла» стали очередным поводом для возрождения градосовета в дальневосточной столице

Многие считают, что Владивосток - один из красивейших городов страны. Вопреки его в основном типичной городской застройке, стандартным проектным решениям общественных зданий, многим обветшавшим строениям и ошибкам, когда объекты городской среды противоречат друг другу, возникают не там, где им надо быть, да еще и не в том масштабе, и не в том виде.

Брак в облике города в основном нивелируется зеленью и своеобразным рельефом. Но он все равно выходит на передний план и вызывает шок.

Про мавзолей забыли?

Я допускаю, что все мы, порицая администрацию Владивостока за некое «убийство» радостного вида центральной площади города десятью гранитными лавочками, десятью вазонами и пятью урнами, совершаем трагическую ошибку. Возможно, убрав их, мы лишаем город потенции особого туристского притяжения, как если бы к нам ехали посмотреть на некое чудо. Например, как на центр Помпиду в Париже, падающую башню в Пизе, пирамиды в Гизе или же мавзолей в Москве на Красной площади.

Собственно, если бы добавить нашим лавочкам скромный мавзолей миллионов за пятьдесят, то мы бы и Москву заткнули бы за пояс. Тогда и венки от жителей для, вроде бы похороненных этими малыми архформами здравого смысла, городского комфорта, эстетики и художественного вкуса и самой красоты Владивостока можно было бы приставлять не к саркофагам темных гранитных скамеек и не к урнам, которые грех называть кремационными, а прямо к мавзолею.

Можно предположить, что хабаровским авторам изделий, обошедшихся городской казне в 10,8 миллионов рублей, их художественное воплощение было подсказано трагизмом коронавирусной эпохи, в которую мы внезапно окунулись. Ну, а городским чиновникам, которые согласовывали эскизы этих изделий, нельзя было отказать в чувстве сострадания. И за эту-то жалость губернатор Олег КОЖЕМЯКО потребовал их выгнать, чтобы им было неповадно превращать центр Владивостока в кладбище. И только этим не ограничился - потребовал от администрации города, чтобы она создала градостроительный совет, который бы обсуждал городское благоустройство и не пропускал бы впредь такие проекты, которые портят городу его лицо и возмущают население.

А еще губернатор сказал, что негоже нашему населению сидеть на холодных гранитных лавочках и портить свое здоровье.

Однако порча здоровья лавочками - тема для Владивостока не новая. Достаточно упомянуть скамейки из металла на некоторых стеклянных автобусных остановочных пунктах. И сами пункты, и лавочки тоже были кем-то в недавнем прошлом одобрены - без общественности, без оценок экспертного сообщества. И, возможно, через эти-то лавочки у нас хуже стало с рождаемостью. Скажем так, что демографическому взрыву в городе помешала некая отмороженность.

Хорошо, что не все скамейки на остановках у нас такие. А где-то и вообще скамеек нет, и ждать автобус приходится стоя. Нет не только на остановках, но и, скажем, возле большого многоэтажного и многоподъездного дома где-нибудь в начале ул. Русской. Выходит дама с собачкой прогулять ее, а присесть-то некуда - бюджетные денежки на скамейки безжалостно сожрали «саркофаги» с центральной площади. И что их придумали не из кирпича и бетона! Тогда бы не только на площадь скамеек хватило бы…

Но не все потеряно. Можно попробовать провести аукцион, на котором выставить изделия как художество, отвергнутое горожанами и губернатором, и, как знать, возможно, бюджетные потери обернутся даже какой-то прибылью от экстравагантных покупателей. Или предложить выкупить изделия тем же уволенным (наверное) чиновникам.

Градосовет - не панацея

Институт градосоветов в свое время был привязан к деятельности главного архитектора города. Но Владивосток без главного архитектора уже, пожалуй, лет десять. Однако и без главарха градосовет в городе временами как-то работал. Так, он довольно активен был, как совещательный орган при городской администрации, во времена правления Игоря ПУШКАРЕВА, но практически исчез при Олеге ГУМЕНЮКЕ. Сегодня одобрение значимых для города проектов - удел самого мэра или же его помощников.

И как-то непонятно, почему проекты благоустройства в Уссурийске, Артеме и других муниципалитетах сегодня проходят через обсуждения экспертов и общественности, и их замечания корректируют эти проекты, а в дальневосточной столице одобрение таких проектов проходит в узком кругу чиновников, далеко не все из которых профессионалы в области архитектуры и градостроения.

Один из старейших участников градосоветов Владивостока Валентин АНИКЕЕВ отмечает, что качество предлагаемых проектов сегодня требует серьезной внешней оценки, а она не делается. Эксперты от нее давно отстранены, а горожан на обсуждения тоже уже давно не приглашают, и их критические оценки при принятии окончательных решений по проектам уже не учитываются.

Кстати, градосовет Владивостока в своей прошлой деятельности не раз касался и проектов благоустройства. Так, им очень серьезно обсуждались в свое время перспективы Набережной Цесаревича и всего северного берега бухты Золотой Рог. Очень критично несколько лет назад проходил градосовет по обсуждению проектов благоустройства берега Амурского залива от спорткомплекса «Олимпийский» до мыса Кунгасного, инициированный москвичами. Правда, до благоустройства этой территории дело так и не дошло, и сама судьба тех проектов непонятна. Тем не менее, подход был сделан, и, если бы не отсутствие денег, то какая-то сумма идей по продлению набережной могла бы уже воплотиться.

По итогам совещания, которое губернатор Приморья провел в администрации Владивостока 30 сентября, было решено создать при ней архитектурный отдел и совет по благоустройству и дизайну городской среды. К их работе решено привлекать архитекторов, специалистов-урбанистов и жителей города. И, в конечном счете, решено возродить градосовет. Однако появятся ли у города снова главный архитектор и главный художник - пока не ясно. А без таких ключевых для развития города фигур с серьезными полномочиями трудно представить, насколько мнения специалистов и горожан окажутся востребоваными в принятии тех или иных решений. Касающихся даже того же благоустройства.

Серый поток

Само благоустройство Владивостока сегодня рассматривается чиновниками администрации города на уровне примитива - лавки, урны, фонари, брусчатка, лесенки, ливневка, декоративная оградка. Изюминок в проектах организации общественных пространств хватает лишь на самые представительные из них, а остальные территории делаются поточно и стандартно. Элементарно, наверное, было бы допустить к проектам благоустройства не только строителей и художников, но и народных умельцев, которые пока что творят свою красоту на придомовых территориях. Это тоже важно для благоустройства больших общественных пространств города, но пока недооценено и слабо востребовано, притом что умельцы зачастую готовы творить для города даром - только дай им место, где они могут себя проявить.

И еще один штришок. Напомним, что в апреле прошлого года возник краевой градосовет, который был призван заниматься вопросами градостроения, архитектуры и благоустройства по значимым для края проектам. Но до конца года состоялось всего несколько заседаний этого важного совещательного органа. А с начала этого года он не собирался ни разу, и ничего не обсуждал. Пожалуй, нет смысла говорить, что этому причина - злосчастный коронавирус: сегодня такого рода совещания могут проходить в новых форматах, когда не надо собираться вместе. А ведь есть что обсуждать. Например, не помнится, чтобы вообще когда-либо в последние 30 лет рассматривался архитектурный облик новых предприятий, которые строятся в нашем крае...

Конечно, иногда проекты тех же территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток удостаиваются рассмотрения на инвестсоветах, но там проекты в большей степени оцениваются не с точки зрения их архитектурной особенности или влияния на комфорт городской среды, а с точки зрения выгоды для бизнеса и региона. В итоге - примитивные коробки предприятий и цехов, которые сегодня возводятся. А тот же краевой градосовет мог бы повлиять, чтобы в проект была внесена какая-то их художественная и архитектурная ценность, делающая его оригинальным и создающим настроение.

КСТАТИ

Во Владивостоке собираются создать архитектурный совет по благоустройству

Когда материал уже был готов, пришла новость, что во Владивостоке будет создан архитектурный отдел и совет по благоустройству и дизайну городской среды. Планируется привлекать к работе архитекторов, урбанистов и жителей города. Также будет возрождена работа Градостроительного совета. Такое решение принято в администрации Владивостока по итогам совещания, которое провёл 30 сентября губернатор Приморья.

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, поводом для встречи главы Приморья с ответственными сотрудниками мэрии стала установка гранитных скамеек, вазонов и урн, которые вызвали критику жителей Владивостока. Олег КОЖЕМЯКО поручил создать в городе совет по благоустройству, а также серьёзно переформатировать эту сферу.

Глава Владивостока Олег ГУМЕНЮК добавил, что новые лавочки необходимо адаптировать под пространство, сделать их функциональными. В будущем будет создан архитектурный совет, в котором дизайнеры, общественность, представители власти и специалисты профильных управлений будут принимать совместные решения. В администрации Владивостока также планируют, что в штатный состав отдела благоустройства будут включены дизайнеры и другие специалисты в области современной городской среды.

На фото: Возможно, убрав подобные творения, мы лишим город потенции особого туристского притяжения, как если бы к нам ехали посмотреть на некое чудо. Например, как на центр Помпиду в Париже, падающую башню в Пизе, пирамиды в Гизе или же мавзолей в Москве на Красной площади.

Фото Vl.Ru

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



