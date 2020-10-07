Как отдыхать на море, если пляж жмет с боков?

Для Владивостока и всего южного Приморья характерен дефицит пляжного пространства

В высокий туристский сезон отдыхающие скапливаются в наиболее удобных для посещения местах, а многие километры берега залива Петра Великого остаются безлюдными и дикими. Так быть не должно. Особенно - учитывая, что Приморье нацелено привлекать на отдых каждый год до 10 миллионов туристов.

Помочь разобраться в природе этого пляжного дефицита мы попросили директора департамента архитектуры и дизайна инженерной школы ДВФУ Алексея БАБЕНКО:

Хорошей идее мешают две вещи

- Алексей Геннадьевич, так ли это важно для нас и для наших туристов - пляжи?

- Конечно, и нам, и нашим гостям пляжи нужны. Город у нас морской. Пляжный сезон хоть и недлинный, и не каждый год бывает, но, тем не менее, такую возможность отдыхать упускать никто не хочет. Конечно, нам не всегда важно покупаться в море, но хотя бы иметь возможность пребывать рядом с водой в качестве такой ежедневной рекреации - это очень хорошее дело.

Вопрос - какие этому препятствия?

- Скажем, вдоль Амурского залива у нас сегодня очень узкая береговая полоса для такого отдыха. Если мы приезжаем на Шамору, и там действительно есть место, где можно прилечь на песок и позагорать, то в основном морской берег у нас сегодня неудобен для массового отдыха.

- Мы привыкли получать от природы все, скажем так, на халяву, но пляжи, вообще-то, во многом рукотворная вещь. В некоторых местах и в некоторых ситуациях его можно создать искусственно. И эту береговую полосу, которой нам где-то не хватает, можно намыть или просто расчистить.

К сожалению, береговые полосы Владивостока, особенно вдоль берега Амурского залива, загромождены всем, чем угодно. Там и складское хозяйство, и промобъекты, и еще бог знает что. Для начала, чтобы получить пляжи, можно было бы все это почистить.

Сегодня есть две главные вещи, которые категорически противятся пляжам на этом берегу. Во-первых, это наша знаменитая канализационная система, которая отнюдь не способствует этой красивой идее, потому что, несмотря на героические потуги в области решения этой проблемы, она не решилась. Даже саммит АТЭС 2012 года нам в этом не помог - как текло, так оно и течет.

Я считаю, что генеральная идея создания бытовой канализационной системы Владивостока - она была провальной еще на стадии проекта. А на стадии реализации она окончательно умерла.

- Ну, если бытовая канализация на очистные в основном все же и пойдет, то ливневка, конечно, вся продолжит уходить в залив.

- Естественно.

- В чем у нас заключается концепция бытовой канализации?

Так называемые центральные очистные сооружения, которые были торжественно построены, и которые сейчас стоят полупустыми, - очень неудачны. На них сегодня закачивается только часть бытовых стоков, что производит территория города, которая замыкается на них. Концептуально мыслители этой идеи поставили центральные очистные сооружения на отметке 60 метров над уровнем моря, и это уже о чем-то говорит. Система получилась напорной - надо накачать нечистоты вверх на отметку 60, чтобы там их очистить, а потом сбросить очищенную воду в море.

Это как по логике!?

- По Сизифу, вроде бы, все правильно.

- Прежде всего, это огромные энергозатраты, потому что все это надо качать, а потом сбрасывать. А ливневую канализацию туда, естественно, никто накачивать и очищать не собирается. Как она бежала, так и бежит.

Мне кажется, что правильнее - надо было строить эту систему просто по естественным отметкам, как она самотеком ранее убегала вниз. Не меняя кардинально сложившейся системы городской канализации, по принципу времен древнего Рима. Но напротив точек, куда наша бытовая канализация выходит, надо было делать искусственные острова, где-то метров за 300 от берега, и на них - строить локальные очистные сооружения.

- Это по примеру, как японцы делали острова в Токийском заливе?

- Да. У нас трубы выпусков канализации расположены вдоль побережья с интервалами метров в 500. Их можно в нормальном варианте каждую довести до искусственного острова, а потом, еще дальше, - выпуск.

Канализация - это первый момент, мешающий пляжам на восточном берегу Амурского залива.

А второй момент - это не очень продуманная идея Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАДа). Если ВКАД реализуется на основе существующей идеи, то на пляжной зоне вдоль амурского побережья Владивостока можно просто поставить крест и забыть о ней.

- Дорога станет сильным загрязнителем акватории?

- Нет. Не в этом дело. Сегодня большая беда этой зоны, которую мы рассматриваем как потенциально рекреационную, - в том, что она в большей части отрезана от города Транссибом. Если она будет отрезана еще и ВКАДом, то будет уже два мощных барьера, которые желающим отдохнуть надо будет преодолевать, и можно представить, что они не станут этим париться…

Скажем так, что берег от долины Первой речки и выше как раз идет по этой зоне, которая отсекается ВКАД. Бухта Федорова окончательно исключается из пляжного отдыха из-за мертворожденной идеи подводного автотоннеля, насыпи и моста. Здесь дорогу предложили сделать там, где она никогда не пройдет. Но, даже если предположить, что первая очередь ВКАДа - от Казанского моста на остров Елены - реализуется, то мы потеряем пляжную зону Эгершельда - эту любимую многими людьми рекреационную зону на «Маяке». Она неблагоустроенная, корявая, но она жива и работает. И уже первая очередь ВКАДа ее просто похоронит.

А представить, что будет реализована и вторая очередь, которая предлагает этот пресловутый тоннель, когда мы ныряем в него под бухту Федорова, а потом в районе ТЭЦ-1 выныриваем? Ну, фэнтэзи!

Давайте рассуждать по-другому: ВКАД, вроде бы, нужен для того, чтобы убрать транспортные потоки из центра города. Но после ее строительства машины пойдут по тем же самым улицам! Вариантов нет. ВКАД - это только транзит, и очень незначительно - разгрузка центра.

Надежда на Русский

- Слава богу, у Владивостока есть еще остров Русский, где идея пляжей может как-то реализоваться. Тут, казалось бы, и выносить ничего не надо - все свободно. Просто надо создать инфраструктуру и благоустроить берега. Не нужно ничего выносить и бороться со ВКАДом, не нужно перекраивать какие-то зоны и отсыпать берег - построй дороги, сделай элементарное благоустройство, и проблема, в общем-то, будет решена. Но невозможно, чтобы в это кто-то серьезно вкладывался. У города таких денег нет, а у предпринимателей хватает фантазии только на то, чтобы поставить человека, который бы натягивал и опускал веревочку. И - все! Весь потенциал этого частного бизнеса - в этой веревочке.

- Но по двум пляжам острова уже запланировано выполнить проекты муниципального заказа по их благоустройству.

- К сожалению, все-таки здесь не хватает и денег, и решимости, и видения, чтобы на эту зону обратили самое серьезное внимание. Я так думаю, что это надолго. К сожалению.

У предпринимателя Олега ПИКАЛОВА есть голубая мечта - развивать территорию острова Елены, и идея - завезти туда несколько барж песка и сделать хороший элитный пляж…

- И - высокоплотный квартал кластера с высотными зданиями?

- Все это я считаю пиар-сопровождением идеи второго моста на остров. Это - одесский шум. Представьте себестоимость этого кластера! И такие простые вещи - как там может быть с канализацией, с водопроводом! Ну, как!?

- Мы видим, что в более привлекательном месте по проекту ЖК «Аквамарин» застройщик отказался от семи из девяти блок-секций.

- Нет платежеспособного спроса, поскольку такого рода жилье получается очень дорогим.

- Когда градосовет еще только обсуждал проект «Аквамарина», то отмечалось, что для него нет социальной инфраструктуры - школы с достаточным количеством мест, детского сада. Авторы проекта обещали несколько групп детсада организовать а рамках жилого комплекса.

- Все это на пальцах. Для предпринимателей, девелоперов, которые занимаются таким строительством, важно: по-минимуму вложить деньги, и по-максимуму - собрать.

А на этом несчастном острове Елены - там вложения в инженерку будут такие, что ни о какой коммерции говорить нечего. Попробуй туда, на остров, загнать сети! Там очень трудная вертикальная планировка - это же сплошная гора. И ее нужно будет перелопатить! Не могу представить, чтобы на этом участке было бы интересно строить с точки зрения коммерческого жилища. Он сложнейший!

Конечно, во Владивостоке есть определенный сектор дорогого жилья, которое купят в любом случае. Но это всего два-три дома на особых любителей - кому денег просто девать некуда. Но, если мы говорим о массовом жилье и о человеке, который считает деньги, то во Владивостоке и так, даже без этих проектов, цены на жилье запредельные. Нам надо развивать какой-то средний коммерческий и эконом-класс. И для этого у нас есть подходящие участки.

Из всех территорий, из которых я бы выбирал место под проект жилого комплекса, остров Елены, может быть, на последнем месте. Даже на самом острове Русском, мало что ли места, где можно строить без больших проблем!? Весь Саперный полуостров!

- Но АО ДОМ.РФ уже сколько раз предлагало большой участок под комплексную жилую застройку в основании полуострова, а желающие не находятся!

- Это все те же вопросы инфраструктуры, что и на «Аквамарине» - где там школа, детский сад, и сколько человеку оттуда ехать до места приложения труда? Хотя ладно уже и то, что почти все сейчас в городе ездят на своих машинах.

- Социалка появляется хуже, чем в советское время. Тогда школа вводилась уже через год-два после появления микрорайона. Сейчас приходится ждать дольше. Взять тот же Патрокл…

- В советское время была надежда, что социалка появится. А сейчас - никакой надежды. Повыделяли участки для многодетных семей. Сколько с тех пор прошло лет, а там хоть что-нибудь сдвинулось!?

- В прошлом году начали готовить участок под строительство массива «Лазурного».

- Ну, это не самый плохой. Там в теории еще что-то может появиться.

Две проблемы - инфраструктура и дороги

- У нас нет проблемы отсутствия пляжей. Есть проблема отсутствия их инфраструктуры.

Если представить конфигурацию Залива Петра Великого, то это изрезанная длинная береговая полоса.

- С островами, по данным Википедии, ее протяженность около 1 500 километров.

- И в чем проблема!? У нас негде купаться!? Да нет! У нас просто нет дорог к берегу и вдоль берега. Взять отрезок от полуострова Песчаный и до устья реки Раздольной. Там к морю вообще никаких подъездов. Это 30 километров пустых берегов - от Песчаного до поселка Барабаш. Провести там дорогу вдоль берега, и тогда проблема пляжей во Владивостоке вообще станет неактуальной.

Особенно, если построить мост в устье Раздольной в районе Тавричанки, где он давно предусмотрен по схеме территориального развития Приморского края. Не тот «коридорный» 12-километровый мост-мечту на полуостров Песчаный через Амурский залив, а нормальный, который проектировали грамотные люди и который заложен во все планы. Тогда можно представить этот путь на пляж - от Владивостока до поворота на Тавричанку, поселок, мост через устье и выход в районе Веневитиново на хасанской дороге.

Представьте, что этот вариант возник! Тогда я не буду искать себе место для омовения между канализационных городских труб, а лучше сяду в машину и поеду в район Песчаного.

Конечно, не дай бог, что на полуострове Ломоносова все-таки построят завод СПГ, тогда вопрос с пляжами на Амурском заливе будет вообще закрыт. Но пока этого завода нет…

- До завода СПГ там был другой мегапроект, против реализации которого в свое время активно выступал профессор Борис ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

- Ну, поделили бы как-то окончательно! И соблюдали бы это… Амурский залив - это рекреация, акватория, а Уссурийский залив - рабочая лошадка для развития производства, заводы вплоть до Находки. Начали же строить пылящий порт в кутовой части его, в Суходоле. И строили бы себе дальше! Там есть навсегда испорченные и убитые с точки зрения рекреации бухты южнее Большого Камня - Павловского, Наездник и прочие. Посмотреть там, и строить на здоровье хоть тот же завод СПГ. Кстати, там акватории не замерзают, в отличие от полуострова Ломоносова, где лед становится на несколько месяцев.

- Говорилось, что на берегах Амурского залива вообще нельзя размещать промышленность - здесь круговое течение.

- Да. И циркуляция там очень медленная. Этот залив очень ценен с точки зрения биологической продуктивности, рыбы, особенно в его кутовой части. И еще - целебные грязи. А Уссурийский - более беден с точки зрения биоразнообразия и воспроизводства рыбного стада.

- Насколько помнится, по проекту на мысе Ломоносова требуется и большой объем дноуглубления, чтобы суда подходили ближе к берегу, или же далеко в море выносить эстакаду.

- Естественно. В Амурском заливе лишь по фарватеру хорошая глубина, а чуть с него уйдешь - уже всего 6-8 метров. И не каждое судно зарулит туда к берегу - может на мель сесть. А при волнении моря и дноуглубление не поможет.

Там есть еще такой интересный фактор, про который забывают - это древнее затопленное русло реки Суйфун (Раздольная). Еще 10 000 лет назад устье реки находилось не там, где оно сейчас, а где-то в районе острова Попова. По дну Амурского залива идет след этой затопленной реки. Воды до того, как ледники растаяли, в океане было меньше. И поэтому по дну идет узкий канал - след от пресной воды реки.

Эта река сегодня создает и проблему заиливания залива. Она несет ил, и любое дноуглубление в этом районе столкнется с тем, что его постепенно затянет. Течение в Амурском заливе - против часовой стрелки. Ил подгоняется и мигрирует.

Почему полуостров Песчаный называется именно так? Потому что там ранее добывали песок с морского дна. Сам-то полуостров Песчаный не песчаный, а каменный. Но вокруг него - большие залежи песка. В том числе и нанесенного с Суйфуна.

У нас проблема пляжей - это не проблема Амурского залива, а проблема Владивостока.

У нас проблема пляжей - это не проблема Амурского залива, а проблема Владивостока. У города богатейшее природное окружение, развитый пригород. Еще построить бы дороги - и все решится. Но дороги - это национальная беда - проблема, которая сегодня актуальна и в крае, и в стране. Причем дороги в Приморском крае - это проблема в квадрате!

Если будут дороги, то дефицит пляжей не будет ощущаться как проблема. Если ты сможешь подъехать к берегу моря в любой точке, то тебе не надо будет нырять в эти тучи отдыхающих, которые у нас концентрируются в пяти точках по побережью, превращая отдых в некое подобие пыток.

Например, Ливадия в сезон отдыха - это настоящий кошмар, потому что здесь в это время сумасшедшая концентрация людей, для которых это единственное место на привлекающем их побережье, куда как-то можно подъехать. Дальше есть еще одно условно доступное место - Триозерье, и все! На всем восточном плече Залива Петра Великого всего две эти точки, куда туристу можно как-то подъехать! Конечно, в этом районе есть еще ряд бухт с неплохой инфраструктурой. Они тоже вполне пригодны для отдыха, но попасть туда невозможно - нет нормальных подъездов. Если не на танке, то не подъедешь.

Если бы удалось обеспечить равномерный доступ к берегам и пляжам залива Петра Великого, то у нас исчезли бы чрезмерные концентрации отдыхающих, и комфортность пребывания у воды стала бы гораздо приятнее.

- Если решать Владивосток как крупный туристский центр, то и на Амурском заливе все-таки надо иметь широкие комфортные пляжи. Это для туристов было бы ценно!

- Не только для туристов. Есть разные форматы отдыха. И это было бы хорошо с точки зрения ежедневого моциона: вечером после работы - на пляж. И выбраться на Амурский залив, который рядом, конечно, было бы хорошо. А в субботу-воскресенье лучше было бы выдвинуться дальше. Народ у нас очень мобильный. В пятницу сел в машину и уехал на два дня в ту же Ливадию… Если бы еще дорога туда была бы нормальной, а не в таком состоянии, как сейчас!

А пляжи на берегу Амурского залива - это намывка, намывка и намывка. У нас же были гигантские проекты по развитию, и планировалось намывать для города десятки гектаров территорий. Особенно популярна эта тема была в 1970-е годы, и есть технические обоснования и проекты, что состояние грунта там вполне позволяет делать намывку.

Вполне реальные территории для намыва - это от нефтебазы на Первой речке до улицы Татарской на Второй речке.

По Проспекту 100-летия у нас сегодня проходит главная ось, в которую упирается узкая полоса вдоль берега. Если здесь намыть побережье, то эта магистраль будет обслуживать гораздо большую территорию, и на ней можно будет проложить свою внутреннюю магистраль, которая частично разгрузит 100-летия. Много чего там планировалось, но не состоялось...

С точки зрения создания чисто только пляжей, никто у нас намывать территории ради рекреации не решится. Нет у нас такого в менталитете - намыть пляж.

- Это задача, наверное, больше политическая - под развитие туризма, чем чисто из соображений выгоды для какого-то бизнеса?

- Да, это абсолютно некоммерческое предприятие, которое может быть предпринято. У нас коммерческого подхода по созданию пляжей в этой элитной рекреации сегодня практически ноль.

И все эти наши турбазы - почему они такие дорогие? Не только потому, что народ у нас такой жадный. Просто нашему коммерсанту за три месяца надо отбить годовое содержание всего, что у него есть. Поэтому он до предела задирает цены, и, соответственно, народу приходится это терпеть. А куда ему деваться - сейчас коронавирус, чтобы пытаться ехать куда-то еще, когда заграница закрыта.

И этих трех месяцев предпринимателю едва хватает, чтобы кое-как содержать свои объекты отдыха. Говорить о развитии какой-то там инфраструктуры, ландшафтной организации - посадить деревья, выровнять берег, почистить море от водорослей - это для него оказывается уже как-то вне бюджета!

Если вы хотите провести неделю в Андреевке, то посчитайте бюджет и сравните. Оказывается, что за эти же деньги можно слетать несколько раз в Таиланд. И там сезон отдыха - 12 месяцев в году, а деньги, затраченные там бизнесом, и цены могут опускаться до минимума, и это вполне нормально.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Эта дорога и еще один мост на остров Русский считаются важными для еще одного соединения материка с островом Русским.

- В большей степени она нужна для обслуживания его Величества - Владивостокского морского торгового порта. Нездоровый ажиотаж с ВКАД, по-моему, возник с одной только целью - чтобы вывести потоки с контейнерами из порта через остров Русский по объездной дороге. Но, если посчитать все затраты, на то, чтобы эта дорога заработала, по деньгам проще куда-то перенести торговый порт, а идею со вторым мостом на остров оставить в покое на очень далекую перспективу. ВКАД сильно осложняет идею формирования нормальных пляжей вдоль Амурского залива.

На фото: Директор департамента архитектуры и дизайна инженерной школы ДВФУ Алексей Бабенко: «Если ВКАД реализуется на основе существующей идеи, то на пляжной зоне вдоль амурского побережья Владивостока можно просто поставить крест и забыть о ней».

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Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.