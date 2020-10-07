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Модернизированный пирс Владивостокской нефтебазы готов принимать бункеровочные суда АО "ННК-Приморнефтепродукт"
По поручению президента Группы ННК Эдуарда Худайнатова территорию старейшего предприятия Приморья доводят до современного уровня
В профессиональный праздник – День нефтяника – на территории Владивостокской нефтебазы, входящей в состав Группы ННК завершилась модернизация причального сооружения. Кроме того, по поручению президента Эдуарда Худайнатова идут работы по повышению безопасности объекта. Уже построены канализационные очистные сооружения и завершены комплексные работы по антикоррозийной защите объектов нефтебазы.
Объекты старейшего предприятия Приморского края приводят к современным стандартам безопасности и требованиям экологического законодательства. Так на территории Владивостокской нефтебазы уже построены канализационные очистные сооружения, обеспечивающие очистку промышленных и ливневых стоков, поступающих со смежных городских территорий, и автоматическая станция налива топлива, проведена замена котельного оборудования. Также в "ННК-Приморнефтепродукт" завершены комплексные работы по антикоррозионной защите объектов нефтебазы, которые кроме защитных функций кардинально изменили внешний облик объекта, находящегося на территории Владивостока.
Все это стало возможным после того, как Владивостокская нефтебаза вошла в состав Группы ННК в 2014 году. Тогда АО "ННК-Приморнефтепродукт" была поставлена цель: обеспечить максимально безопасную работу важнейшего объекта "ННК-Приморнефтепродукт", исключительно в рамках законодательства Российской Федерации.
Как отмечают представители ННК, на предприятии регулярно осуществляется техническое перевооружение емкостного парка хранения нефтепродуктов. Все эти мероприятия призваны привести технологические процессы в строгое соответствие с современными требованиями в области промышленной безопасности и охраны окружающей среды.
Одно из последних нововведений – модернизация одного из трех причальных сооружений бункеровочного пирса. Само сооружение было построено в 1966 году и уже практически выработал свой ресурс. Как отметили эксперты, дальнейшая эксплуатация пирса была небезопасной.
Но перед тем, как начать серьезные технические работы, по поручению президента ННК Эдуарда Худайнатова была разработана проектная документация. Этот этап поручили специализированной организации. После подготовки документов, из представили на государственную экологическую экспертизу и они ее успешно прошли.
Далее уже началась практическая реализация проекта. Работы проводились поэтапно: сначала полностью была демонтирована бетонная головная часть, усилено свайное основание пирса, установлена несъемная металлическая опалубка и залит монолитный бетонный ростверк, осуществлена сборка технологического оборудования пирса – швартовых тумб, катушек для боновых заграждений, крановой установки. Одновременно строилась широкая технологическая эстакада, монтировались технологические трубопроводы, оснащенные электроприводной арматурой для автоматизации технологических процессов - теперь появилась возможность погрузки судов 6 разными видами нефтепродуктов: от автобензинов и дизеля до судового топлива и мазута.
В обязательном порядке новый пирс оснастили технологичными системами пожаротушения и системами контроля загазованности, на кордонной его части предусмотрена специальная водяная завеса.
И, несмотря на серьезные вызовы, которые поставили перед нефтяной отраслью реалии сегодняшнего дня, модернизация пирса не была заморожена. Уже к профессиональному празднику – Дню нефтяника новый пирс был полностью готов принимать бункеровочные суда, которые обеспечивают высококачественным топливом бренда ННК рыбодобывающий и рыбоперерабатывающий флот, доставляют авиакеросин на топливозаправочные комплексы ННК на севере Хабаровского края и на Камчатке. 100% топлива, производимого флагманом нефтеперерабатывающей отрасли в ДФО - Хабаровским НПЗ, реализуется на Дальнем Востоке. Независимая нефтегазовая компания занимает активную позицию не только на рынке региона, но и в общественной жизни, в социальной сфере. ДФО остается в приоритете для развития бизнеса компании, которая напрямую влияет на жизнеобеспечение территорий ее присутствия.
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