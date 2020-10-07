Уже более 600 приморцев хотят работать на заводе минеральных удобрений в Находке

В Приморье в прошедшую пятницу прошло заседание экологического совета во главе с губернатором Приморского края Олегом КОЖЕМЯКО. Совет был посвящен мероприятиям по контролю над ходом строительства Находкинского завода минеральных удобрений. Глава региона отметил, что руководству НЗМУ удалось изменить мнение части людей, ранее настроенных против строительства.

Информационная работа будет продолжена до тех пор, пока все жители города не убедятся, что новое предприятие будет не только полезным жителям городского округа, но и абсолютно безопасным. Как отметил Олег Кожемяко, за полтора месяца, прошедшие с прошлого экологического совета, НЗМУ стал куда более открытым по отношению к людям.

«Открылись общественные приемные и в Находке, и во Врангеле. Их уже посетили больше 100 человек, некоторые не по одному разу. Люди получают информацию и из средств массовой информации. В официальном аккаунте НЗМУ жителям отвечают даже на очень неудобные вопросы», – подчеркнул глава региона.

Уже состоялись первые выезды на площадку представителей общественности – тех, кто сегодня по тем или иным причинам выступает против строительства завода.

«Люди постепенно убеждаются, что предприятие строится с высокой степенью экологической защиты, оно экологически-безопасное. Более 600 заявок от желающих работать на НЗМУ говорят сами за себя», – уверен глава края.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.







