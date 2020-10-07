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В игорной зоне "Приморье" скоро откроется второе казино

07 Октября 2020, 11:42 | Приморье

В пятницу, 2 октября, для представителей региональных СМИ состоялся пресс-тур по новому казино «Шамбала» в преддверии большого открытия. Журналистов ждал обед от шеф-повара Антона СТРЕЛЬЧЕНКО, игра на игровых автоматах и даже покерный турнир.

Новое четырехэтажное здание в бухте Муравьиная уже готово к эксплуатации: на первом этаже на территории 5 200 квадратных метров расположен основной зал для игры и мероприятий, ресторанная зона, ВИП-зал. Из ресторанов пока работает только зона «Фудмаркет». В процессе завершения работ фуршетная зона «Гранд Буфет», ресторан Crab House и отдельная комната для ВИП-гостей. Часть игорного оборудования пока вводится в эксплуатацию. Всего на первом этапе в казино будут работать 500 игровых автоматов и 23 игровых стола.

«Дел еще много. До большого открытия сотрудники должны наладить работу всех служб и коммуникаций, отточить работу нового персонала – всего у нас работает 350 человек из Приморья и других регионов России. Необходимо будет произвести тестовую работу игорного оборудования, а также баров и ресторанной зоны, завершить отделку основной входной группы и благоустроить прилегающую территорию к зданию казино», – обозначил во время экскурсии Максим Смоленцев.

По его словам, тестовый запуск состоялся для гостей, которые ждали открытия уже с лета. За установленными игровыми столами уже играют реальные гости, а в день пресс-тура с новой большой сцены прошли первые призовые розыгрыши.

«Многие знали, что мы готовимся к открытию практически с начала лета, произошли некоторые задержки по причине ситуации с пандемией в мире. Хотя, оглядываясь назад, мы сами удивляемся тому, что успели построить за 2 года», – отметил генеральный директор компании «Шамбала».

Напомним, что в ближайшие год в игорной зоне «Приморье» заработает еще один развлекательный комплекс с казино, который создается крупным игорным оператором из Королевства Камбоджа. Таким образом, по подсчетам экспертов, туристический поток в игорную зону будет достигать около 1,2 миллиона человек. Всего в игорной зоне «Приморье» в рамках первой очереди строительства по проекту предусмотрено 12 развлекательных комплексов с казино с барами, ресторанами, торговыми площадями и другие развлекательными услугами.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 

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Теги: Шамбала  приморье  казино  игорная зона 



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