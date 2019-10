Торт в виде рояля украсил концерт, посвященный 80-летию Приморской краевой филармонии

Юбилейный концерт Приморской филармонии прошел во Владивостоке 4 октября с большим успехом

Приморская краевая филармония подготовила к своему 80-летию яркий концерт в стиле музыкального капустника. Его назвали – «Внимание! Не Моцарт! Или что еще могло пойти не так»». Но несмотря на интригующее название и веселые сюжеты из жизни филармонических артистов, музыка Моцарта все-таки звучала, как и многих других выдающихся композиторов.

На сцену в этот день вышли почти все артисты коллектива-именинника: два больших филармонических оркестра – Тихоокеанский симфонический под управлением художественного руководителя Заслуженного артиста РФ Анатолия СМИРНОВА и Эстрадный под управлением дирижера Дмитрия БУТЕНКО, яркие солисты, которые продемонстрировали, что любые музыкальные жанры им по плечу.





















Не обошлось без исторических моментов, вспомнили не только октябрь 1939 года, когда был подписан приказ о создании Приморской филармонии, но и более отдаленные времена, когда по инициативе владивостокского купца Ивана Ивановича Галецкого и его жены Анны Карловны Галецкой на Светланской улице был построен великолепный по тем временам театр с балконами и ложами.

Импозантная чета Галецких и вышла на сцену под приветственные аплодисменты зрителей. А потом в их руках оказались виолончели и Лауреат международных конкурсов Наталья КРИВИЦКАЯ и Владимир ЛОГУНОВ (это были они) в сопровождении Тихоокеанского симфонического оркестра исполнили узнаваемое The Show Must Go On.

Да, шоу продолжается, в помещении того самого старинного театра «Золотой Рог» сегодня успешно работает крупнейшая в крае концертная организация - Приморская филармония. И практически каждое выступление симфонического и эстрадного оркестров, ансамбля русских народных инструментов «Садко» под управлением Заслуженного артиста России Валерия СЕРГЕЕВА, солистов Елены БРЫКИНОЙ, Натальи БРЫЛЕВОЙ, Натальи ПОДПОРИНОВОЙ, Дмитрия САБИТОВА и других становятся ярким праздником для публики.

Так было и на этот раз. С той лишь разницей, что праздничного настроения и зрителям, и самим артистам добавили шутки, перевоплощения, сюрпризы и поздравления в адрес музыкантов от различных высоких инстанций. Не обошлось без именного торта – в виде рояля - и импровизированного праздничного салюта. Хороший старт новому, уже 81-му филармоническому сезону.

Фото автора.