Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Торт в виде рояля украсил концерт, посвященный 80-летию Приморской краевой филармонии
Юбилейный концерт Приморской филармонии прошел во Владивостоке 4 октября с большим успехом
Приморская краевая филармония подготовила к своему 80-летию яркий концерт в стиле музыкального капустника. Его назвали – «Внимание! Не Моцарт! Или что еще могло пойти не так»». Но несмотря на интригующее название и веселые сюжеты из жизни филармонических артистов, музыка Моцарта все-таки звучала, как и многих других выдающихся композиторов.
На сцену в этот день вышли почти все артисты коллектива-именинника: два больших филармонических оркестра – Тихоокеанский симфонический под управлением художественного руководителя Заслуженного артиста РФ Анатолия СМИРНОВА и Эстрадный под управлением дирижера Дмитрия БУТЕНКО, яркие солисты, которые продемонстрировали, что любые музыкальные жанры им по плечу.
Не обошлось без исторических моментов, вспомнили не только октябрь 1939 года, когда был подписан приказ о создании Приморской филармонии, но и более отдаленные времена, когда по инициативе владивостокского купца Ивана Ивановича Галецкого и его жены Анны Карловны Галецкой на Светланской улице был построен великолепный по тем временам театр с балконами и ложами.
Импозантная чета Галецких и вышла на сцену под приветственные аплодисменты зрителей. А потом в их руках оказались виолончели и Лауреат международных конкурсов Наталья КРИВИЦКАЯ и Владимир ЛОГУНОВ (это были они) в сопровождении Тихоокеанского симфонического оркестра исполнили узнаваемое The Show Must Go On.
Да, шоу продолжается, в помещении того самого старинного театра «Золотой Рог» сегодня успешно работает крупнейшая в крае концертная организация - Приморская филармония. И практически каждое выступление симфонического и эстрадного оркестров, ансамбля русских народных инструментов «Садко» под управлением Заслуженного артиста России Валерия СЕРГЕЕВА, солистов Елены БРЫКИНОЙ, Натальи БРЫЛЕВОЙ, Натальи ПОДПОРИНОВОЙ, Дмитрия САБИТОВА и других становятся ярким праздником для публики.
Так было и на этот раз. С той лишь разницей, что праздничного настроения и зрителям, и самим артистам добавили шутки, перевоплощения, сюрпризы и поздравления в адрес музыкантов от различных высоких инстанций. Не обошлось без именного торта – в виде рояля - и импровизированного праздничного салюта. Хороший старт новому, уже 81-му филармоническому сезону.
Фото автора.
Ирина БАРАННИК. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Торт в виде рояля украсил концерт, посвященный 80-летию Приморской краевой филармонии
- Дизайн-код: Артемий Лебедев проявил интерес к Владивостоку и готов к сотрудничеству
- Во Владивостоке открывается персональная выставка Сергея Черкасова
- "Мои серёжки с клёнами носит Мария Захарова из МИДа"
- Изобретатель из Москвы переехал в Приморье с глобальным бизнес-планом и ноу-хау
- Марина Шемилина: Муж не сердится, он же знал на ком женился
- Команда ННК испытала свои силы на "Гонке героев"
- На "Авторадио" завершилась масштабная акция "Море подарков"!
- Группа компаний ННК поздравила Владивосток с днем рождения
- Ко дню города ННК приготовила подарки для горожан и гостей столицы Приморья
Новости раздела
- Торт в виде рояля украсил концерт, посвященный 80-летию Приморской краевой филармонии
- Во Владивостоке отремонтировано 164 двора
- В Приморье появилась первая "умная" диспетчерская
- Приморье стремится к цифровому прорыву
- Российский флаг подняли на танкере "Михаил Лазарев" в Приморье
- Гарантийный фонд Приморья помог предпринимателям получить кредиты на сумму 2,6 млрд рублей
- В Приморье по национальному проекту асфальтируют участок дороги Артем-Находка-Порт Восточный
- Крупнейший налогоплательщик Приморья отметил весомый юбилей
- Гуменюк взялся за национальную политику на территории Владивостока
- Товаропроизводителей Приморья ждут на ярмарке в Москве
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Губернатор Кожемяко подал в суд на главу одного из районов Приморья
- День города в Спасске-Дальнем: Штурмовые ночи и танцы в кигуруми
- Нашествие китайский туристов: Приморье лидирует по числу иностранных гостей
- Во Владивостоке стартовал заключительный этап кругосветного путешествия "На "буханке" вокруг света"
- Дальневосточники больше других недовольны жизнью
- Фото, сделанное во Владивостоке, признано одним из лучших в стране
- Установлены колонны выделения пропана и бутана для третьей и четвертой линий Амурского ГПЗ
- Соглашения, нацеленные на результат
- Во Владивостоке принято решение по ликвидации автомобильных пробок
- Якутию посетит бизнес-миссия индийских горнорудных компаний