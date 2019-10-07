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В Приморье появилась первая "умная" диспетчерская

07 Октября 2019, 14:45 | Приморье

Проект «Umnogor» по созданию аварийно-диспетчерской службы внедряют в приморском Фокино. Именно в этом городе заключена первая в крае концессия на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры.

По словам врио вице-губернатора Приморья Елены Пархоменко, реформа ЖКХ невозможна без внедрения современных передовых технологий в управление отраслью.

«Уже в следующем году концессионер приступит к масштабной замене теплотрасс города, строительству газовых котельных. Наравне с этим требуется и перестройка внутридомовых систем, грамотное выстраивание управления домами, потому что если не будет порядка в этом сегменте, то те преобразования, которые запланированы в муниципалитете, слабо отразятся на жителях и эффекта они могут и не увидеть», – пояснила замглавы края.

В тестовом режиме служба начала работать в Фокино. Суть проекта заключается в том, что специальное оборудование отслеживает параметры поставляемых коммунальных услуг в 100 многоквартирных домов и передает информацию в единый центр, а на основе этих данных начисляется оплата за коммунальные платежи.

«Система “видит” все – какой температуры поступает вода, под каким давлением, если эти параметры не соответствуют нормативу, то они будут отражены квитанциях, которые получат жители», – пояснила врио вице-губернатора, добавив, что в ближайшее время дома дооснастят специальными приборами, позволяющими считывать необходимую информацию с теплоносителя.

За всем этим следит диспетчерский центр, в который также поступают все заявки от жителей. Каждое обращение автоматически направляется исполнителю, а при необходимости дублируется и в органы власти, в частности, в госжилинспекцию.

«Ни одно обращение не остается без ответа, причем дается не просто какая-то отписка, а подключаются все ресурсы для скорейшего разрешения проблемы», – подчеркнула Елена Пархоменко.

Сейчас проект проходит апробацию, после чего он может быть успешно распространен и на другие города Приморского края.

Напомним, соглашение о модернизации коммунальной инфраструктуры в Фокино подписали Губернатор Приморья Олег Кожемяко и генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин в рамках пятого Восточного экономического форума в сентябре этого года. Это первый проект в крае, реализованный на условиях концессии. Аванс на начало работ в размере 30 миллионов рублей выдан региону сразу после подписания.

Соглашение предусматривает предоставление Фондом ЖКХ финансовой поддержки Приморью для реализации проекта модернизации коммунальной инфраструктуры. Общая сумма с учетом средств инвесторов составит 1,5 миллиарда рублей. В Фокино будет полностью реконструирована система отопления – заменено 100% теплотрасс, реконструированы тепловые пункты. Все это практически исключит отключение в городе воды летом.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: жкх  реформа  модернизация 



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