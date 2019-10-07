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Российский флаг подняли на танкере "Михаил Лазарев" в Приморье
07 Октября 2019, 11:40 | Приморье
Церемония имянаречения и подъема Государственного флага России состоялась на судне «Михаил Лазарев» во Владивостоке в воскресенье, 6 октября. В торжественном мероприятии приняли участие врио вице-губернатора Приморского края Олег Мельников и Председатель Совета директоров ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк.
Во время церемонии, которая состоялась у причала Морского вокзала, Сергей Франк подчеркнул, что экипажу предстоит выполнить задачу Президента России – увеличить объемы перевозок по Северному морскому пути.
«Вам предстоит ответственная работа. С первых минут вы будете вносить реальный вклад в выполнение задачи Президента страны по активизации коммерческого судоходства на акваториях Северного морского пути и доведению объемов перевозок к 2024 году до 80 миллионов тонн», – отметил он, пожелав экипажу спокойных вахт и морской удачи.
В мероприятии также принимали участие курсанты МГУ имени Невельского. По словам Сергея Франка, для новых судов нужно будет подготовить 200 экипажей.
«Одним из центров подготовки будет МГУ имени Невельского во Владивостоке. Ждем курсантов на практику и в будущем – на работу», – добавил он.
Олег Мельников от имени Губернатора Приморского края Олега Кожемяко подчеркнул значимость данного события.
«Именно в столице Дальнего Востока мы поднимаем флаг на высокотехнологичном судне. Он назван именем прославленного русского флотоводца и мореплавателя, одного из первооткрывателей Антарктиды – Михаила Лазарева. Судно стало в строй одной из лучших судоходных компаний мира. Его класс позволяет ходить по толщине льда около 2 метров, длина корабля – 2,5 футбольных поля. Мы всегда будем рады видеть его у наших берегов», – отметил заместитель главы региона.
Справочно. Арктический челночный танкер ледового класса Arc7 – четвертое судно, построенное по заказу группы компаний ПАО «Совкомфлот» в ходе реализации долгосрочного контракта с компанией «Газпром нефть» и седьмое судно в серии арктических челночных танкеров для доставки сырой нефти с арктического нефтеналивного терминала «Ворота Арктики» в порт Мурманск в рамках проекта ПАО «Газпром нефть» по промышленной разработке Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения. Судно будет укомплектовано российским экипажем и будет ходить под флагом Российской Федерации.
Уникальные технические характеристики судов данной серии позволили впервые в истории мореплавания обеспечить в условиях круглогодичной навигации безопасную и бесперебойную морскую транспортировку углеводородов из Обской губы (Карское море)
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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Теги: Михаил Лазарев судостроение
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