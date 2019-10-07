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Гарантийный фонд Приморья помог предпринимателям получить кредиты на сумму 2,6 млрд рублей
07 Октября 2019, 10:40 | Приморье
Гарантийный фонд Приморского края, который работает на площадке центра «Мой бизнес» с января по сентябрь включительно предоставил субъектам малого и среднего бизнеса поручительства по банковским кредитам на общую сумму 1,3 миллиарда рублей.
Поддержкой воспользовались больше 150 предпринимателей и благодаря этому смогли привлечь около 2,6 миллиарда рублей кредитных средств на развитие своего бизнеса. Из них 54 компании получили кредиты на общую сумму 560 миллионов рублей в рамках программы льготного кредитования МСП под 8,5%, которую реализует Министерство экономического развития РФ.
В фонде отмечают, что предприниматели обращаются за поддержкой, когда у компании не хватает собственного залогового обеспечения для оформления банковского кредита, договора лизинга или банковской гарантии. Максимальный объем ответственности фонда составляет 70% от объема запрашиваемого финансирования.
«Поручительство нашего фонда кратно увеличивает шансы предпринимателя на то, что ему будет предоставлен кредит и он сможет реализовать свои планы по развитию бизнеса. При этом мы организовали работу таким образом, чтобы владельцы бизнеса экономили свое время. Чтобы подать заявку на предоставление поручительства фонда не нужно собирать дополнительный пакет документов или приезжать к нам в офис, достаточно заполнить анкету в том банке, где предприниматель оформляет кредит», – пояснила директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения Плетцер.
Отметим, Гарантийный фонд учрежден Администрацией Приморского края для повышения доступности кредитно-финансовых ресурсов для предпринимателей, он входит в десятку крупнейших в стране по объему оказываемой поддержки.
Предоставление поручительств при оформлении кредитов – одно из ключевых мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Кроме того, работа Гарантийного фонда оценивается при формировании Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.
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