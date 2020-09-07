Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бизнес-гороскоп: Скорпионам перепадет "дополнительная прибыль"
Бизнес-гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября
ОВЕН. Не разрывайтесь на части, все равно всех денег не заработаешь. А вот искушение их все потратить будет поджидать вас во вторник и в пятницу. В среду в вашем трудовом коллективе не исключены конфликты, в которых вам лучше не участвовать.
ТЕЛЕЦ. Понедельник и вторник - удачные дни для проявления инициативы. Ваша активность и решительность вам очень пригодятся. В четверг вероятны долгожданные денежные поступления, позволяющие решить многие финансовые проблемы.
БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник вероятны крупные денежные поступления. Прежние проекты станут опять актуальны и принесут солидную прибыль. В четверг и пятницу вы будете фонтанировать креативными идеями, которые удастся быстро и успешно реализовать.
РАК. Удачное время для наработки профессионального мастерства и карьерного роста. В четверг будьте внимательны к поступающей новой информации, возможны искажения и неточности. Пятница обещает порадовать вас новыми денежными поступлениями.
ЛЕВ. Будьте внимательны, берясь за осуществление новых проектов, не исключены серьезные препятствия и подводные камни. Финансовое положение волнообразно, в какие-то моменты стабилизируется, а ближе к выходным возможны непредвиденные затраты. Желательно не увлекаться шопингом, особенно в субботу.
ДЕВА. Благоприятная в финансовом плане неделя. Но вот от приобретения недвижимости или автомобиля лучше пока воздержаться. Не самое подходящее время сейчас и для покупки валюты.
ВЕСЫ. Финансовое положение стабильно. Однако вы все равно тревожитесь и хотите большего. И это может сыграть с вами злую шутку. Ведь, как известно, лучшее – враг хорошего. В пятницу возможны непредвиденные расходы.
СКОРПИОН. Организация разумного баланса расходов и доходов позволит вам укрепить свой бюджет. Вас ждет дополнительная прибыль. К вам будут активно обращаться за советом и содействием. Причем за ваши идеи и консультации солидно заплатят. Вам могут предложить руководящий пост.
СТРЕЛЕЦ. Финансовое положение постепенно изменяется к лучшему и становится более устойчивым. Во вторник стоит ожидать крупные финансовые поступления. Вам могут предложить выгодную подработку.
КОЗЕРОГ. Во вторник или в четверг денежные поступления выровняют ваш бюджет. Благоприятное время, позволяющее улучшить свое материальное положение. Постарайтесь без крайней необходимости не брать в долг и не разорять свою кредитную карту. В субботу будут удачны мелкие покупки.
ВОДОЛЕЙ. Ваши старания укрепить материальное положение пока плодов не приносят, но звезды говорят, что вы работаете на будущее. Не тратьте время на ерунду, не сидите в соцсетях. В пятницу гоните прочь от себя жадность, она принесет одни убытки.
РЫБЫ. В целом неделя финансово обещает быть вполне стабильной, если вы не попадетесь на удочку аферистов. Будьте внимательнее, когда делаете онлайн-платежи, не забывайте о существовании сайтов-двойников. Во второй половине недели вероятна премия или увеличение заработной платы.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
Новости партнеров
Новости тематики
- Бизнес-гороскоп: Скорпионам перепадет "дополнительная прибыль"
- Гастрофестиваль под открытым небом VLADIFOODSTREET открылся во Владивостоке
- ТОР "Михайловский" по-прежнему ждет резидентов
- Большой Камень получил план
- Cудостроение: приморские верфи поднимаются с колен
- Приморье восстанавливает торговлю
- Дмитрий Алексеев: Золотой унитаз не нужен, гораздо круче "выпендриваться" проектами, которые ты делаешь
- Модернизация и автоматизация – курс на перспективу
- Приморье лидирует по количеству открытых счетов эскроу в ДФО
- Cоциальные объекты нанесли на интерактивную карту в Приморье
Новости раздела
- Бизнес-гороскоп: Скорпионам перепадет "дополнительная прибыль"
- Гастрофестиваль под открытым небом VLADIFOODSTREET открылся во Владивостоке
- "Терминал Астафьева" вручил школам полезные подарки
- Владивосток-Находка: на середине пути
- ТОР "Михайловский" по-прежнему ждет резидентов
- Аквакультура: бум или заcтой?
- Большой Камень получил план
- Супертайфун "Хайшен" принесет во Владивосток интенсивные дожди и сильный ветер
- В аэропорту Владивостока продолжают приземляться вывозные рейсы
- К новому учебному году "Ростелеком" подготовил обновленную версию онлайн-сервиса "Лицей"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Территория нарушений
- У богатых свои маршруты
- Круглогодичный выставочный комплекс будет построен на Камчатке
- Центр электропитания аэропорта столицы Приморья переведен на дистанционное управление
- Дмитрий Алексеев: Золотой унитаз не нужен, гораздо круче "выпендриваться" проектами, которые ты делаешь
- Cудостроение: приморские верфи поднимаются с колен
- Полпреда Трутнева известили об обысках в Минвостокразвития
- Более 300 школьников и студентов прошли под парусами вдоль островов залива Петра Великого
- "Посмотри на Владивосток": Взгляд на другую планету
- Приморье восстанавливает торговлю