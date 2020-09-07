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Бизнес-гороскоп: Скорпионам перепадет "дополнительная прибыль"

07 Сентября 2020, 18:30 | Приморье

Бизнес-гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября

ОВЕН. Не разрывайтесь на части, все равно всех денег не заработаешь. А вот искушение их все потратить будет поджидать вас во вторник и в пятницу. В среду в вашем трудовом коллективе не исключены конфликты, в которых вам лучше не участвовать.

ТЕЛЕЦ. Понедельник и вторник - удачные дни для проявления инициативы. Ваша активность и решительность вам очень пригодятся. В четверг вероятны долгожданные денежные поступления, позволяющие решить многие финансовые проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник вероятны крупные денежные поступления. Прежние проекты станут опять актуальны и принесут солидную прибыль. В четверг и пятницу вы будете фонтанировать креативными идеями, которые удастся быстро и успешно реализовать.

РАК. Удачное время для наработки профессионального мастерства и карьерного роста. В четверг будьте внимательны к поступающей новой информации, возможны искажения и неточности. Пятница обещает порадовать вас новыми денежными поступлениями.

ЛЕВ. Будьте внимательны, берясь за осуществление новых проектов, не исключены серьезные препятствия и подводные камни. Финансовое положение волнообразно, в какие-то моменты стабилизируется, а ближе к выходным возможны непредвиденные затраты. Желательно не увлекаться шопингом, особенно в субботу.

ДЕВА. Благоприятная в финансовом плане неделя. Но вот от приобретения недвижимости или автомобиля лучше пока воздержаться. Не самое подходящее время сейчас и для покупки валюты.

ВЕСЫ. Финансовое положение стабильно. Однако вы все равно тревожитесь и хотите большего. И это может сыграть с вами злую шутку. Ведь, как известно, лучшее – враг хорошего. В пятницу возможны непредвиденные расходы.

СКОРПИОН. Организация разумного баланса расходов и доходов позволит вам укрепить свой бюджет. Вас ждет дополнительная прибыль. К вам будут активно обращаться за советом и содействием. Причем за ваши идеи и консультации солидно заплатят. Вам могут предложить руководящий пост.

СТРЕЛЕЦ. Финансовое положение постепенно изменяется к лучшему и становится более устойчивым. Во вторник стоит ожидать крупные финансовые поступления. Вам могут предложить выгодную подработку.

КОЗЕРОГ. Во вторник или в четверг денежные поступления выровняют ваш бюджет. Благоприятное время, позволяющее улучшить свое материальное положение. Постарайтесь без крайней необходимости не брать в долг и не разорять свою кредитную карту. В субботу будут удачны мелкие покупки.

ВОДОЛЕЙ. Ваши старания укрепить материальное положение пока плодов не приносят, но звезды говорят, что вы работаете на будущее. Не тратьте время на ерунду, не сидите в соцсетях. В пятницу гоните прочь от себя жадность, она принесет одни убытки.

РЫБЫ. В целом неделя финансово обещает быть вполне стабильной, если вы не попадетесь на удочку аферистов. Будьте внимательнее, когда делаете онлайн-платежи, не забывайте о существовании сайтов-двойников. Во второй половине недели вероятна премия или увеличение заработной платы.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: прогноз  гороскоп 



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