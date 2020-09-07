www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 75.59 р. 100 JPY: 71.21 р.
EUR: 89.48 р. 10 CNY: 11.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

"Терминал Астафьева" вручил школам полезные подарки

07 Сентября 2020, 17:34 | Приморье

Компания продолжает реализовывать собственную социальную программу в Находке

Подшефные школы АО «Терминал Астафьева» получили подарки к новому учебному года. Вместо традиционных тетрадок и ручек, альбомов и карандашей компания закупила еще более полезные в условиях распространения COVID-19 подарки: дозаторы, перчатки, термометры и многое другое, что позволит контролировать состояние здоровья, соблюдать гигиену и продолжать обучение в очном формате.

Теперь в школе «Эдельвейс», которая находится в микрорайоне КПД Находки, ежедневно ребятам будут измерять температуру тела на входе новыми бесконтактными термометрами.

Заместитель директора МБОУ «СОШ №7 «Эдельвейс» по учебно-воспитательной работе Татьяна ХРАМОВА: «Мы начали этот учебный год очень необычно из-за новых санитарных требований, по которым нужно детям каждое утро измерять температуру детям на входе. В наше время оказанная помощь от «Терминала Астафьева» очень значимая для школы. В «Эдельвейсе» обучается более 1,4 тысяч учащихся, и, для того чтобы провести утреннюю термометрию, нужно очень много термометров. Следить за температурой наших школьников очень важно, чтобы дети могли получать образование очно, а не на дистанционном обучении. Мы хотим, чтобы дети были здоровы, сидели за партами, а учебный процесс осуществлялся в полном объеме».


 

Кроме того, новые дозаторы с антисептиком появятся на стенах школы «Полюс», которая расположена в микрорайоне Мыс Астафьева. Устройства предназначены для жидких антисептиков, которыми могут в свободно пользоваться школьники.

Исполняющая обязанности директора МБОУ «СОШ №1 «Полюс» Гульнара ГАСАНОВА от всей души поблагодарила шефов образовательного учреждения: «Они вновь оказали очень ценную помощь для организации работы школы в столь сложный период борьбы с коронавирусной инфекцией. Термометры, дозаторы, перчатки - сегодня все необходимо для того, чтобы и ученики, и учителя оставались здоровы».

Помимо помощи подшефным образовательным учреждениям «Терминал Астафьева» реализует важную социальную программу, по которой жизнь жителей Находки улучшается. Сейчас в городе идет шестой этап замены окон и балконов в жилых домах 3а и 5а по улице Астафьева.


 

Местная жительница Ольга ПРИМА попала в очередной этап замены окон и балконов, чему несказанно рада - предстоящую зиму она будет проводить в тепле. «Каждую зиму было холодно, старые окна продувало, приносило пыль. Сейчас очень довольна - будет тепло и чисто. Установили быстро: из «Терминала Астафьева» позвонили: «Вот когда Вы свободны?». Все, пришли, сделали. Теперь у меня новые окна», - поделилась впечатлениями Ольга.

В квартире Сергея КАПИТОВА, которая им была получена в рамках реализации государственной программы обеспечения жильем детей-сирот, также установили новые теплые окна. Окна в его квартире не менялись никогда, из-за чего Сергей мерз несколько зим подряд, но ему помогали добродушные соседи: они носили одеяла и теплые вещи. Они же и посоветовали обратиться в АО «Терминал Астафьева» - и там не оставили его просьбу без внимания. Теперь сделали парню окна и лоджию вне очереди. Как говорят соседи, он доволен – наконец-то, ходит дома в тапочках!


 

АО «Терминал Астафьева» и впредь продолжит реализовывать социальные программы на территории Находки. Шестой этап монтажа оконных конструкций и балконов предусматривает установку 28 новых окон на сумму более 837 тысяч рублей. Всего же за годы работы в рамках соглашения «Терминала Астафьева» с инициативной группой жителей, было установлено более 100 оконных и балконных конструкций. Особенность программы заключается в том, что жители могут высказать свои пожелания по размеру и дизайну конструкции. На эти цели в 2018-2019 годах компанией было потрачено 7,4 миллиона рублей. В 2020 году запланирован монтаж на сумму еще 5 млн рублей.

Отметим, что окна, балконы и закупка необходимых вещей для подшефных школ - лишь малая часть работы, которую АО «Терминал Астафьева» выполняет в рамках соглашения о развитии социально-экономической сферы Находки, заключенного с мэром города. Компания продолжит выделять средства на реализацию социальных и экологических программ в создании комфортной среды жителям портового города.

Напомним, что с 2017 года «Терминал Астафьева» реализует собственную социальную программу в Находке. Уже было инвестировано более 130 миллионов рублей в социальные проекты, направленные на улучшение жилищных условий людей, проживающих в жилом микрорайоне Мыс Астафьева, а также проведение субботников и благоустройство общеобразовательных учреждений. Также проводится систематическая работа по благоустройству отдаленного микрорайона КПД.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: Терминал Астафьев  Находка  программа  ремонт  школа  подарки  приморье  проекты  благотворительность  безопасность  коронавирус 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]