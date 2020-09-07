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"Терминал Астафьева" вручил школам полезные подарки
Компания продолжает реализовывать собственную социальную программу в Находке
Подшефные школы АО «Терминал Астафьева» получили подарки к новому учебному года. Вместо традиционных тетрадок и ручек, альбомов и карандашей компания закупила еще более полезные в условиях распространения COVID-19 подарки: дозаторы, перчатки, термометры и многое другое, что позволит контролировать состояние здоровья, соблюдать гигиену и продолжать обучение в очном формате.
Теперь в школе «Эдельвейс», которая находится в микрорайоне КПД Находки, ежедневно ребятам будут измерять температуру тела на входе новыми бесконтактными термометрами.
Заместитель директора МБОУ «СОШ №7 «Эдельвейс» по учебно-воспитательной работе Татьяна ХРАМОВА: «Мы начали этот учебный год очень необычно из-за новых санитарных требований, по которым нужно детям каждое утро измерять температуру детям на входе. В наше время оказанная помощь от «Терминала Астафьева» очень значимая для школы. В «Эдельвейсе» обучается более 1,4 тысяч учащихся, и, для того чтобы провести утреннюю термометрию, нужно очень много термометров. Следить за температурой наших школьников очень важно, чтобы дети могли получать образование очно, а не на дистанционном обучении. Мы хотим, чтобы дети были здоровы, сидели за партами, а учебный процесс осуществлялся в полном объеме».
Кроме того, новые дозаторы с антисептиком появятся на стенах школы «Полюс», которая расположена в микрорайоне Мыс Астафьева. Устройства предназначены для жидких антисептиков, которыми могут в свободно пользоваться школьники.
Исполняющая обязанности директора МБОУ «СОШ №1 «Полюс» Гульнара ГАСАНОВА от всей души поблагодарила шефов образовательного учреждения: «Они вновь оказали очень ценную помощь для организации работы школы в столь сложный период борьбы с коронавирусной инфекцией. Термометры, дозаторы, перчатки - сегодня все необходимо для того, чтобы и ученики, и учителя оставались здоровы».
Помимо помощи подшефным образовательным учреждениям «Терминал Астафьева» реализует важную социальную программу, по которой жизнь жителей Находки улучшается. Сейчас в городе идет шестой этап замены окон и балконов в жилых домах 3а и 5а по улице Астафьева.
Местная жительница Ольга ПРИМА попала в очередной этап замены окон и балконов, чему несказанно рада - предстоящую зиму она будет проводить в тепле. «Каждую зиму было холодно, старые окна продувало, приносило пыль. Сейчас очень довольна - будет тепло и чисто. Установили быстро: из «Терминала Астафьева» позвонили: «Вот когда Вы свободны?». Все, пришли, сделали. Теперь у меня новые окна», - поделилась впечатлениями Ольга.
В квартире Сергея КАПИТОВА, которая им была получена в рамках реализации государственной программы обеспечения жильем детей-сирот, также установили новые теплые окна. Окна в его квартире не менялись никогда, из-за чего Сергей мерз несколько зим подряд, но ему помогали добродушные соседи: они носили одеяла и теплые вещи. Они же и посоветовали обратиться в АО «Терминал Астафьева» - и там не оставили его просьбу без внимания. Теперь сделали парню окна и лоджию вне очереди. Как говорят соседи, он доволен – наконец-то, ходит дома в тапочках!
АО «Терминал Астафьева» и впредь продолжит реализовывать социальные программы на территории Находки. Шестой этап монтажа оконных конструкций и балконов предусматривает установку 28 новых окон на сумму более 837 тысяч рублей. Всего же за годы работы в рамках соглашения «Терминала Астафьева» с инициативной группой жителей, было установлено более 100 оконных и балконных конструкций. Особенность программы заключается в том, что жители могут высказать свои пожелания по размеру и дизайну конструкции. На эти цели в 2018-2019 годах компанией было потрачено 7,4 миллиона рублей. В 2020 году запланирован монтаж на сумму еще 5 млн рублей.
Отметим, что окна, балконы и закупка необходимых вещей для подшефных школ - лишь малая часть работы, которую АО «Терминал Астафьева» выполняет в рамках соглашения о развитии социально-экономической сферы Находки, заключенного с мэром города. Компания продолжит выделять средства на реализацию социальных и экологических программ в создании комфортной среды жителям портового города.
Напомним, что с 2017 года «Терминал Астафьева» реализует собственную социальную программу в Находке. Уже было инвестировано более 130 миллионов рублей в социальные проекты, направленные на улучшение жилищных условий людей, проживающих в жилом микрорайоне Мыс Астафьева, а также проведение субботников и благоустройство общеобразовательных учреждений. Также проводится систематическая работа по благоустройству отдаленного микрорайона КПД.
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