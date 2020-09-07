Гастрофестиваль под открытым небом VLADIFOODSTREET открылся во Владивостоке

До 27 сентября известные рестораны будут радовать жителей и гостей краевой столицы вкусными блюдами дальневосточной кухни

Городское событие развернулось на территории пешеходной зоны на улице Адмирала Фокина во Владивостоке. В течение ближайших трех недель гастроплощадки будут работать ежедневно с 12.00 до 22.00.



По словам заместителя председателя Правительства Приморского края Константина Шестакова, фестиваль является частью большого проекта «Сделано в Приморье», направленного на поддержку производителей и предпринимателей региона. При этом подобные мероприятия нужны, в том числе и для того, чтобы формировать комфортную среду в столице, наполнять городское пространство интересными событиями как для туристов, так и для местных жителей. Раньше на обозначенном участке улицы ежедневно парковалось около десятка автомобилей, а сейчас гуляют тысячи людей, которые получают удовольствие от предлагаемых блюд и общей атмосферы гастрофестиваля.



«Создать такую территорию в столице Приморья было моей мечтой. Важно, чтобы жители и гости края, наши предприниматели чувствовали, в каком замечательном месте они живут. Мы работаем сейчас над тем, чтобы такие проекты появлялись не только во Владивостоке, но и в других населенных пунктах Приморья. Для рестораторов появление подобной площадки – еще один вид поддержки в непростое время», – отметил Константин Шестаков.



Комфортные посадочные зоны для гостей фестиваля и музыкальное сопровождение позволят насладиться теплыми днями сентября и попробовать блюда дальневосточной кухни. В выходные дни на площадке фестиваля проходят концерты джаз-коллективов города.



Руководитель центра «Мой бизнес» в Приморье Евгений Никифоров отметил, что удалось не просто сделать торговое пространство, но и создать атмосферу праздника.



«Самая большая наша радость заключается в том, что в нашем туристическом городе появилось прекрасное место общения людей, место, у которого есть душа. Это только первый, пилотный запуск фестиваля. В планах – предоставлять площадку начинающим рестораторам, которые смогут опробовать на ней новые гастрономические концепции. Центр “Мой бизнес” создан специально для того, чтобы помогать предпринимателям открывать новые направления работы. В рамках проекта “Сделано в Приморье” мы продвигаем как приморских производителей, так и тех, кто готовит что-то из их продукции», – заявил Евгений Никифоров.



На фестивале VLADIFOODSTREET свои гастрономические проекты представили известные предприятия общественного питания города: фермерский ресторан «Огонек», ресторан паназиатской кухни Zuma с проектом уличной еды «Криспи», сеть ресторанов Tokyo с проектом стритфуда и доставки китайской еды в коробочках «Тук-тук», семейная пекарня PieFamily, мясная лавка «Цех» и ресторан индийской кухни Jimmi!Jimmi!.



Проекты, с которыми рестораны выступают на фестивале, имеют свои интересные концепции. К примеру, представители лавки «Цеха» стараются доказать, что хоть Владивосток и ассоциируется у многих в гастрономическом плане с морепродуктами, мясо здесь ценят ничуть не меньше и очень вкусно его готовят.



«Мы доказываем, что жители города ценят мясо ничуть не меньше и прекрасно в нем разбираются. Именно так появился Октобык – мифическое существо с головой быка и щупальцами осьминога. Он как бы намекает, что хоть у нас и присутствуют морепродукты в меню, именно бык – всему голова», – сказали рестораторы.



Вице-президент союза «Приморская торгово-промышленная палата» Михаил Веселов отметил, что программа «Сделано в Приморье» создана специально, чтобы продвигать уникальные производимые в крае продукты и рассчитана на многие десятилетия.



«Этот товарный знак должен звучать не только в Приморье, но и во всем мире. Рестораторы демонстрируют на этой замечательной площадке все новшества и изыски местной кухни. Сегодня и в течении ближайших трех недель жители и гости края могут попробовать предлагаемые блюда»», – уточнил Михаил Веселов.



Отметим, на протяжении всего фестиваля рестораны-участники проекта проводят для гостей мероприятия различные конкурсы и акции. Так, например, в рамках акции happy hours желающие могут приобрести любимые блюда со скидкой. Она действует с понедельника по пятницу с 16.00 до 18.00.



Кроме того, на фестивале работает бонусная система payback. Для участия в ней посетителю нужно заполнить карточку участника VLADIFOODSTREET, тогда он получит возможность выиграть призы от ресторанов города.

Фотографии предоставлены центром «Мой бизнес»

Газета «Золотой Рог», Владивосток.