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Супертайфун "Хайшен" принесет во Владивосток интенсивные дожди и сильный ветер

07 Сентября 2020, 09:00 | Приморье
Ожидается, что он окажет влияние на погоду в краевом центре 7 и 8 сентября.
 
6 сентября мэр Владивостока Олег Гуменюк собрал в администрации экстренное заседание оперативного штаба.
 
По информации синоптиков, вечером в понедельник, 7 сентября, во Владивостоке начнется сильный дождь. Он будет продолжаться до утра вторника, 8 сентября. Менее чем за 12 часов дождь может принести до 35 мм осадков. При этом непогода будет сопровождаться сильным ветром. Временами его скорость может достигнуть до 32 м/с.
 
На совещании по непогоде в краевом центре глава Владивостока Олег Гуменюк поставил задачу городским службам быть максимально готовыми к прохождению нового тайфуна.
 
«Жителей домов, которые могут оказаться в зоне подтопления в результате интенсивных осадков, необходимо заранее оповестить об угрозе. В случае ухудшения погоды должны быть готовы пункты временного размещения и предусмотрены пути эвакуации», - обратился к городским службам Олег Гуменюк.
 
Также глава города Олег Гуменюк заявил, что в случае ухудшения погодных условий в целях безопасности горожанам будет рекомендовано оставаться дома на время прохождения тайфуна.
 
«Если во Владивостоке будет сильный дождь и ветер, то детей из школ и дошкольных учреждений образования необходимо будет отпустить домой. Отсутствие ребенка в момент непогоды не будет считаться прогулом. Работодателям различных организаций и предприятий также рекомендуется рассмотреть вопрос о том, чтобы отпустить своих сотрудников домой», - подчеркнул он.
 
При этом Олег Гуменюк обратил внимание городских служб на проблемные точки, появившиеся в результате прошлого тайфуна. В частности, на поваленные деревья, сорванные крыши и перебои с электроснабжением.
 
Как доложили на совещании различные городские службы, во Владивостоке выявлено более 1200 поваленных деревьев, из них распилено и вывезено – более 1100. Работы сейчас продолжаются. Также отсутствует электроснабжение в поселке Береговое и на улицах Грибоедова, Женьшеневой и 50 лет Октября. Полностью восстановить подачу электричества там планируют в течение  сегодняшнего дня.
 
Из-за сильного ветра  жителям и гостям города в период прохождения тайфуна рекомендуется держаться подальше от крупных конструкций и деревьев. Автомобилистам стоит соблюдать осторожность, не совершать резких маневров на дороге. Во избежание недоразумений, вызванных сильным ветром, парковать машины лучше в гаражах или на крытых площадках.
 
Также специалисты администрации обращаются к управляющим организациям, обслуживающим многоквартирные дома. Их специалистам рекомендуется заранее принять меры по недопущению последствий, которые может вызвать непогода.
 
Отметим, что в преддверии сильных дождей сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» заранее проводят обследования дождеприемных камер. Там, где это необходимо, их прочищают.
 
Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства необходимо сообщать оперативному дежурному Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города по тел. 2222-333.
 
Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.
 
 
 
 
 
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Теги: Тайфун  Хайшен 



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