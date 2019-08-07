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У одной из крупнейших компаний Приморья отбирают миллиард за чужие долги
Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций
Группа «Транзит-ДВ» тонет не в одиночестве
Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций, которые удовлетворили иск ВТБ о взыскании с ЗАО «Востокбункер» (входило в группу «Транзит-ДВ» Игоря ПОЛЬЧЕНКО) более 1 млрд рублей. Речь идет о выданных структурам группы кредитам, по которым «Востокбункер» выступал поручителем. В ходе заседания суд отклонил кассационную жалобу компании.
В марте Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 18 декабря 2018 года удовлетворил иск ВТБ о взыскании с ЗАО "Востокбункер" долга по договорам поручительства за другие структуры группы.
ВТБ подал иск к «Востокбункеру» в декабре 2017 года. Первоначально сумма требований составляла 1,442 млрд рублей, из них 1 млрд рублей составляет основной долг. Позднее размер иска был уточнен до более 1 млрд рублей, включая 816,9 млн рублей основного долга.
Группа «Транзит-ДВ», помимо ВТБ, по состоянию на декабрь 2018 года имела задолженность перед Сбербанком (3,24 млрд рублей под залог морского терминала по перевалке нефти), а также перед Бинбанком, банками «Интеза» и «Кедр» (около 630 млн рублей в совокупности).
В настоящее время все структуры группы, кроме «Востокбункера», находятся в той или иной стадии банкротства.
Досье газеты «Золотой Рог»: «Транзит-ДВ» - холдинговая компания, оказывающая услуги на рынках переработки и доставки энергоресурсов (нефтепродуктов, угля, природного газа), бункеровки флота, морских перевозок. Группа включает 10 компаний, основными из которых являются «Торговый дом «Транзит-ДВ», Северо-Восточное морское пароходство и «Востокбункер», который специализируется на перевалке нефтепродуктов в морском порту Славянка.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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