Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Дачная амнистия" ищет жителей Приморья, которые ее избегают
Закон о «дачной амнистии» решает и закрепление участков земли за многоквартирными домами, что в последнее время вызывает серьезные споры
Большинство приморцев уже воспользовались упрощенным порядком получения прав собственности на свои постройки и участки земли
Более 13 лет назад Федеральным законом от 30 июня 2006 года №93-ФЗ был дан старт упрощенному оформлению прав собственности на множество объектов недвижимости и участков земли, которые находились в частном пользовании, но юридически не были закреплены за гражданами.
В Управлении Росреестра по Приморскому краю отметили, что, к сожалению, статистика не дает полной картины и конкретных цифр, сколько приморцев за минувшее время и каким образом смогли воспользоваться «дачной амнистией», а также – сколько объектов все еще остаются по сути «бесхозными». Правда, отмечается, что в рамках страны законом «амнистированы» около 13 миллионов объектов, среди которых земельные участки, дачи, садовые домики, гаражи, бани и пр.
Однако отчеты последних лет показывают, что большинство желавших узаконить свои права на объекты, подпадающие под «амнистию», уже смогли воспользоваться удобным порядком, и теперь можно ожидать лишь дальнейшего снижения количества заявлений и регистраций объектов.
Если в первом полугодии 2014 года было подано 3 477 заявлений на упрощенное оформление прав в рамках «дачной амнистии», то в первом полугодии этого года – всего 278. Соответственно за эти периоды было оформлено 3 391 прав и – 309.
Количество оформленных земельных участков уменьшилось с 1 745 в первом полугодии 2016 года до 235 в первом полугодии 2019-го, на объекты, для строительства которых не требуется выдача разрешения на строительство – с 707 до 8, а на объекты, созданные в рамках ИЖС, - с 939 до 66.
Лишь в первом полугодии 2015 года «дачная амнистия» дала резкий прирост «амнистированных» объектов – на 31,6%. В дальнейшем же число регистраций резко упало.
С 1 марта этого года упрощенный порядок «дачной амнистии» завершил свое действие, но, поскольку многие граждане не успели им воспользоваться, то Госдумой РФ 25 июля с.г. порядок возобновлен и продлен до 1 марта 2021 года, а для дачных и садоводческих участков, в том числе общего пользования, находящихся в публичном пользовании, - до 1 марта 2022 года.
Цена оформления объекта недвижимости по «дачной амнистии» сейчас установлена в размере 350 рублей государственной пошлины, которую надо обязательно уплатить, чтобы провести регистрацию и – плюс расходы на проведение кадастровых работ по созданию техплана объекта.
Закон заставляет проявить внимание местных властей и в отношении контроля цен на кадастровые работы, необходимые для подготовки техплана. Было отмечено, что под недавний срок завершения «дачной амнистии» кадастровые инженеры резко повышали стоимость своих услуг для людей, которые обращались к ним за услугами, связанными с оформлением объектов по упрощенному порядку оформления.
Кроме того, порядок был расширен. Теперь закон о «дачной амнистии» решает и закрепление участков земли за многоквартирными домами, что в последнее время вызывает серьезные споры – по границам территорий МКД, строительству других объектов, которое выходит на участки земли, которые жильцы считают своими. При этом все хлопоты по образованию, оформлению участка под домом, построенном до введения в действие 1 марта 2005 года существующего Жилого кодекса РФ, и по его госрегистрации – это обязанность местного органа власти.
Участок под МКД должен быть оформлен независимо от обращений в администрацию по этому поводу жильцов дома. Но об этой работе жильцы должны ставиться в известность. Кстати, за это оформление с них по закону деньги не взимаются. Зато цена земли после оформления добавится к стоимости жилых помещений и стоимости компенсаций в случае сноса МКД.
Фото автора
Виктор КУДИНОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- "Дачная амнистия" ищет жителей Приморья, которые ее избегают
- Во Владивостоке жители пострадавшего от пожара дома очень удивлены
- Реновация наступает на Владивосток
- Во Владивостоке земля с постройками у памятника Ленину выставлена на продажу за 270 млн
- 78 свободных нежилых помещений во Владивостоке ищут своих арендаторов
- Во Владивостоке стало бессмысленно покупать квартиры для сдачи их в наём
- Владивосток показал новый рекорд на рынке жилья
- В столице Приморья будут спасать столетний дом
- Особняк вернули с того света
- Рост цен во Владивостоке на новое жилье опередил среднероссийский показатель на 11,6%
Новости раздела
- "Ростелеком" отправит победителей соревнования "Кибервызов: Новый уровень" в сочинский "Сириус"
- "Дачная амнистия" ищет жителей Приморья, которые ее избегают
- Сайра не лезет в банку
- Порт Абрамовича попал под раздачу
- Во Владивостоке на ВЭФ-2019 покажут мировой керлинг
- Ломать – только с разрешения
- Мусор пустили в оборот
- С прицелом на активное развитие
- Дело Пушкарева: Иск против здравого смысла
- Деловая программа Восточного экономического форума объединила около 50 мероприятий
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье продан интернет-провайдер "АльянсТелеком"
- Россиян заставят вернуть часть полученной пенсии
- На "дальневосточных гектарах" появится сеть магазинов
- Приморье останется без яблок, слив, персиков, нектаринов и груш из Китая
- В Приморье строительство поселка ЖСК "Остров" вышло на финишную прямую
- В Приморье введен режим ЧС
- Гостям и жителям Владивостока предложат новый туристический маршрут
- Дело Пушкарева: Иск против здравого смысла
- На Дальнем Востоке кадры с "грамотной устной и письменной речью" не нужны?
- Кожемяко просит вторую взлетно-посадочную полосу