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"Дачная амнистия" ищет жителей Приморья, которые ее избегают

07 Августа 2019, 12:40 | Приморье

Закон о «дачной амнистии» решает и закрепление участков земли за многоквартирными домами, что в последнее время вызывает серьезные споры

Большинство приморцев уже воспользовались упрощенным порядком получения прав собственности на свои постройки и участки земли

Более 13 лет назад Федеральным законом от 30 июня 2006 года №93-ФЗ был дан старт упрощенному оформлению прав собственности на множество объектов недвижимости и участков земли, которые находились в частном пользовании, но юридически не были закреплены за гражданами.

В Управлении Росреестра по Приморскому краю отметили, что, к сожалению, статистика не дает полной картины и конкретных цифр, сколько приморцев за минувшее время и каким образом смогли воспользоваться «дачной амнистией», а также – сколько объектов все еще остаются по сути «бесхозными». Правда, отмечается, что в рамках страны законом «амнистированы» около 13 миллионов объектов, среди которых земельные участки, дачи, садовые домики, гаражи, бани и пр.

Однако отчеты последних лет показывают, что большинство желавших узаконить свои права на объекты, подпадающие под «амнистию», уже смогли воспользоваться удобным порядком, и теперь можно ожидать лишь дальнейшего снижения количества заявлений и регистраций объектов.

Если в первом полугодии 2014 года было подано 3 477 заявлений на упрощенное оформление прав в рамках «дачной амнистии», то в первом полугодии этого года – всего 278. Соответственно за эти периоды было оформлено 3 391 прав и – 309.

Количество оформленных земельных участков уменьшилось с 1 745  в первом полугодии 2016 года до 235 в первом полугодии 2019-го, на объекты, для строительства которых не требуется выдача разрешения на строительство – с 707 до 8, а на объекты, созданные в рамках ИЖС, - с 939 до 66.

Лишь в первом полугодии 2015 года «дачная амнистия» дала резкий прирост «амнистированных» объектов – на 31,6%. В дальнейшем же число регистраций резко упало.

С 1 марта этого года упрощенный порядок «дачной амнистии» завершил свое действие, но, поскольку многие граждане не успели им воспользоваться,  то Госдумой РФ 25 июля с.г. порядок возобновлен и продлен до 1 марта 2021 года, а для дачных и садоводческих участков, в том числе общего пользования, находящихся в публичном пользовании, - до 1 марта 2022 года.

Цена оформления объекта недвижимости по «дачной амнистии» сейчас установлена в размере 350 рублей государственной пошлины, которую надо обязательно уплатить, чтобы провести регистрацию и – плюс расходы на проведение кадастровых работ по созданию техплана объекта.

Закон заставляет проявить внимание местных властей и в отношении контроля  цен на кадастровые работы, необходимые для подготовки техплана. Было отмечено, что под недавний срок завершения «дачной амнистии» кадастровые инженеры резко повышали стоимость своих услуг для людей, которые обращались к ним за услугами, связанными с оформлением объектов по упрощенному порядку оформления.

Кроме того, порядок был расширен. Теперь закон о «дачной амнистии» решает и закрепление участков земли за многоквартирными домами, что в последнее время вызывает серьезные споры – по границам территорий МКД, строительству других объектов, которое выходит на участки земли, которые жильцы считают своими. При этом все хлопоты по образованию, оформлению участка под домом, построенном до введения в действие 1 марта 2005 года существующего Жилого кодекса РФ, и по его госрегистрации – это обязанность местного органа власти.

Участок под МКД должен быть оформлен независимо от обращений в администрацию по этому поводу жильцов дома. Но об этой работе жильцы должны ставиться в известность. Кстати, за это оформление с них по закону деньги не взимаются. Зато цена земли после оформления добавится к стоимости жилых помещений и стоимости компенсаций в случае сноса МКД.  

Фото автора

Виктор КУДИНОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: дачная амнистия 



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