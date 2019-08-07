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Облака - спасательный круг для бизнеса
Бизнес подтверждает: переход в облако российского провайдера – это один из самых надежных и экономных видов хранения персональных данных
Где приморским компаниям надежно хранить персональные данные, как экономить на ИТ-инфраструктуре и развивать бизнес, не имея ни одной серверной, помогают разобраться эксперты облачного провайдера #CloudMTS.
Приморье в тренде
Приморский бизнес продолжает уходить в облака. На сегодняшний день уже десятки компаний Приморского края воспользовались облачными услугами МТС. Объем хранимых и обрабатываемых данных в рамках платформы #CloudMTS по итогам первой половины года вырос в 2,5 раза. Наиболее популярны облака в регионе у торговых сетей, компаний общественного питания и сферы услуг. Так, порядка 50% клиентского портфеля #CloudМТS в Приморье приходится на представителей ритейла, около 30% - на сферу обслуживания и финансов, 15% - на промышленные предприятия и 5% - на медиа-
холдинги.
Бизнес без железа
Облака позволяют не держать у себя в офисах огромные серверные, «железо», которое требует регулярного обслуживания, внимания и новых затрат на модернизацию и обновление. Это позволяет снизить текущие издержки на ИТ, параллельно оптимизировав временные и человеческие ресурсы. Именно поэтому бизнес рассматривает облака как инструмент экономии. Использование облачных ресурсов позволяет оптимизировать текущие издержки на ИТ в среднем на 25–30% ежемесячно. Другой мотив – скорость запуска новых продуктов: облака минимум на 3–4 месяца ускоряют этот процесс. Экономия времени происходит за счет отсутствия потребности в доставке, физической установке и наладке оборудования. Представители ритейла переносят в облако интернет-магазины и учетные системы, а кафе и службы заказа такси предпочитают размещать базы данных и клиентские онлайн-порталы, повышая их доступность и скорость работы.
«Крупная дальневосточная компания, занимающаяся дистрибуцией товаров FMCG, решила создать собственную розничную сеть. Для запуска проекта требовалась серьезная ИТ-инфраструктура с затратами в почти 900 тысяч рублей. Более того, на реализацию проекта нужно было несколько месяцев. С помощью #CloudMTS удалось запустить новое направление с ежемесячными затратами несколько тысяч рублей. При этом компания получила гарантированный сервис, качественную круглосуточную техническую поддержку и сэкономила уйму времени», - рассказала директор ПАО «МТС» в Приморском крае Евгения CЫСОЕВА.
Размер не имеет значения
Вместе с тем, по-прежнему существует миф, что облака - история для крупных сетей и гигантских корпораций. Это не так: для среднего и малого бизнеса, а также регионального филиала крупной компании облака могут стать спасательным кругом, который поможет найти баланс в инвестировании, распределить средства на крупные проекты и текущую деятельность. Особенно, если речь идет про старт бизнеса. Предпринимателям часто приходится брать кредит, копить или вынимать из оборота средства на собственное ИТ-оборудование. Но мало только закупить оборудование, его нужно грамотно настроить и эксплуатировать. Все это долго, дорого и требует определенной ИТ-экспертизы. Облака же гораздо более доступны: проекты в них имеют низкий порог входа по затратам как финансов, так и времени.
У стартапов, к примеру, часто просто нет времени на долгую раскачку: нужно быстро запустить проект, чтобы занять новую рыночную нишу. В практике также есть примеры, когда компании в рамках новых для себя направлений выходят на уже сформированные рынки. И чтобы быстро расти и догонять конкурентов, они изначально строят весь свой новый бизнес на основе облачных технологий. Тренд на переход в облако клиентов среднего и даже малого бизнеса подтверждается в Приморье конкретными примерами. Так, недавно небольшая научно-исследовательская компания с численностью штата не более 15 сотрудников перенесла всю ИТ-инфраструктуру в облако #CloudMTS и, тем самым, снизила издержки на персонал и аренду.
Персональные данные под надежной защитой
Несмотря на очевидные преимущества, некоторые предприниматели опасаются переносить информацию, особенно персональные данные клиентов, в облако. Однако эксперты приводят убедительные аргументы в пользу облачных сервисов.
«Переход в облако крупного российского провайдера – это и один из самых надежных видов хранения персональных данных. Да еще и один из наиболее экономных: не нужно тратиться на проектирование и строительство собственных решений, покупку серверов. Крупные заказчики – например, медицинские учреждения, банки, страховые компании, представители сферы ЖКХ – «приходят» к облачным провайдерам для того, чтобы выполнить требования закона «О персональных данных». В таком случае компаниям не нужно самостоятельно «строить» всю систему для работы с персональными данными: приобретать сертифицированное оборудование, применять российские криптографические средства. Например, в облаке #CloudMTS создан специальный аттестованный сегмент, который позволяет клиентам полностью соответствовать требованиям регулятора. Мы видим востребованность таких услуг среди наших заказчиков: по итогам первого полугодия спрос на сервисы хранения персональных данных в облаке вырос более чем в 1,5 раза», - отмечает Евгения Сысоева.
Сергей КУЗЬМИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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