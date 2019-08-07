Сайра не лезет в банку

Провалом России в промысле популярной рыбы воспользовались Китай и Тайвань

В ближайшие годы приморцы могу забыть о вкусном сайровом супе. Специализированного масштабного промысла сайры более нет. Всего пять лет понадобилось Росрыболовству чтобы разрушить это направление. Сосредоточив свои усилия на перераспределении минтая и крабов, Росрыболовство проигнорировало критическую ситуацию на других путинах.

Руководство ФАР и бизнес закулисно предъявляют претензии друг другу, но стараются избежать скандала. Если бизнес еще может объективно объяснить, почему добыча объекта скатилась со 100 тыс. до 5 тыс. тонн, то регулятор надеется, что исчезновение сайры с прилавков магазинов пройдет тихо и незаметно, и малообеспеченные группы населения не поднимут социального бунта по поводу отсутствия дешевой и вкусной продукции отечественного производителя.

Между тем, еще в 2015 году, рыбаки заявили, что количество флота на сайровой путине стремительно сокращается. Представители компаний «Приморец», «Доброфлот», «Комбинат Островной», «Колхоз имени Ленина», «Дальморепродукт» и ряд других предприятий официально заявили о том, что сокращение флота, выставляемого на путину, привело к тому, что облавливать косяки сайры сложнее, и отрицательная рентабельность вылова приведет к тому, что в следующие годы компании не будут выставлять суда на промысел. Компаниям не хватало специализированного флота, то есть судов, которые имели специальное оборудование для промысла сайры.

Красивые слова…

В 2015 году заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК пообещал рыбакам, что проблема будет решена, и что государство найдет стимулы для строительства флота, а также решит вопрос с субсидированием затрат на топливо. Прошло четыре года с момента обещания, и стало ясно, что никаких конкретных действий и шагов по исправлению ситуации со стороны чиновников федерального агентства и министерства сельского хозяйства не было. Проблему замалчивали, утаивали, проявилась она только когда страны, активно добывающие сайру, сардину, скумбрию, решили взять под контроль распределение ресурсов конвенционного района Тихого Океана.

Перед Россией замаячила перспектива жесткого ограничения и даже лишения в будущем национальной квоты на вылов сайры, скумбрии и сардины. По словам представителя Росрыболовства, на заседании Северотихоокеанской комиссии по рыболовству принято решение об ограничении промысла сайры в конвенционном районе. Страны экспедиционного промысла не могут увеличивать ни объемы вылова, ни количество судов на промысле с 2020 г. Для стран, прибрежных по отношению к запасам (России и Японии), требования мягче – государства должны воздержаться от резкого увеличения объемов добычи. Таким образом, будет снижен промысловый пресс на сайру в открытых водах.

Причина понятна: страны бьются за рыбный белок. Это геополитическая задача для многих государств. Китай, Тайвань, Япония и другие страны стали ловить слишком много рыбы в Мировом Океане. В 2017 году Китай поймал 140 тыс. тонн одной скумбрии. И многие страны готовы дальше наращивать вылов. Для стран, которые заинтересованы в том, чтобы их жители имели доступ к дешевой, вкусной, и главное, полезной рыбе, государство создало такие комфортные условия для предприятий рыбохозяйственного комплекса, что они подняли этот промысел с нуля. При этом эти государства не имеют запасов этих видов в своих водах, и им приходилось нести затраты втрое больше, чем России, так как пришлось организовывать экспедиционный промысел. Россия, имеющая возможность добывать этот ресурс у своих берегов, сделала все, чтобы компании несли убытки на этом промысле.

Проблемы решаемы

По мнению руководителя группы компаний «Сайра» Василия САХАРНАЦКОГО, Россия не имеет специализированного флота. Корифей сайрового промысла считает, что сайру добывать можно и нужно, ведь она не исчезла, а просто сменился район вылова. Смена течений – глобальная причина перемещения сайровых косяков. Такие природные явления цикличны, и они в большей степени определяют характер промысла.

«В годы, когда сайра плотно группировалась у побережья Шикотана, шансы на высокие уловы имели даже экипажи неспециализированных судов с минимумом технологического оборудования и осветительных люстр. Это были универсальные суда типа СРТМ и РС, которые вместе с плавбазами работали также на других направлениях. Общее количество судов в сайровой экспедиции доходило в те годы до 60 и более. Они вылавливали за сезон до 120 тыс. тонн сайры. С 2015 г. эта рыба начала с Южных Курил пропадать». Теперь сайровые запасы начинают формироваться в открытом море, и фактически основное время промысла ложится на все северо-западное пространство Тихого океана. Начинаем ловить сайру в мае. В это время добычу осуществляют суда не только России, но и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По мере миграционного смещения косяков, флот до декабря продвигается в заданном направлении. Эти косяки должны облавливать суда свыше 75 метров длиной. Они могут добывать сайру в момент концентрации рыбных косяков, и таким образом эта путина будет выгодна для рыбаков»,- говорит Сахарнацкий.

Но у российских рыбаков этих специализированных судов нет, о чем руководство отрасли было информировано еще в 2015 году. У отрасли был шанс построить этот флот, за счет инвестиционных квот на минтай, но позиция Росрыболовства была такова, что все высоколиквидные минтаевые квоты были заведены под супертраулеры для крупных компаний, которые не собирались участвовать в низкорентабельных «социальных промыслах.

Позицию крупного бизнеса отразил представитель, директор Дальневосточного дивизиона РРПК Виктор ЛИТВИНЕНКО на совещании по организации промыслов. На призыв Росрыболовства выйти на промысел, рыбак ответил: «Если вы хотите, чтобы мы ловили 10 тыс. тонн сайры, то дайте нам 10 тыс. тонн минтая».

Позиция минтайщиков понятна. Они не могут на 100% освоить свой ресурс, и размениваться на промысел сайры или скумбрии - значит ставить под угрозу свой минтаевый бизнес. Но ведь эта позиция крупных минтаевых компаний сформировалась не сегодня, бизнес давно сказал регулятору, что помогать государству, эффективно использовать федеральную собственность и вылавливать социальную рыбу для россиян он не будет. Поэтому чиновникам нужно было сделать эти промыслы привлекательными для других компаний.

За четыре года задачу можно было решить. В 2016-2019 годах Росрыболовство могло предложить правительству отдать часть минтаевых и крабовых квот в качестве стимулирующей меры тем, кто готов построить флот и ловить сайру, сардину, скумбрию и другие низкорентабельные биоресурсы. Но позиция регулятора - закрепить квоты только за теми, кто обещает построить суда для добычи сельди, минтая, краба. В итоге, в 2019 году все возможные нетарифные меры поддержки отрасли и конкретных промыслов, которые важны для страны, и за которые бьются около 10 стран, исчерпаны.

Однако никакой ответственности за свое бездействие регулятор в ближайшей перспективе не понесет. Руководство отрасли ожидаемо обвиняет рыбаков в бездействии. «Хочу обратить внимание регионов, что небрежное отношение к промыслу тех объектов, которые сейчас недоосваиваются, недопустимо, это, в том числе, - недополучение соответствующих налогов в бюджет, а также доступной рыбной продукции для населения», - отметил Петр Савчук на видеоконференции с теруправлениями.

Китайские иероглифы

Озабоченность руководства Росрыболовства понятна. Александр ПРОНЮШКИН, член Комитета Совета Федерации по экономической политике, выступая на заседании в Совете Федерации, напрямую заявил министру сельского хозяйства Дмитрию ПАТРУШЕВУ, что количество специализированного флота России, занятого на промысле сайры, упало до пяти единиц.

«За прошлый год российские компании добыли всего около 7,5 тыс. тонн сайры, в то время как японские, китайские и тайваньские рыбаки взяли от 90 до 175 тыс. тонн на страну. Мы даже не приблизились к освоению половины рекомендованного объема добычи этой рыбы в исключительной экономической зоне России, который составлял 130 тыс. тонн. Сейчас большинство российских заводов для выпуска консервов покупает сайру в Китае и Японии, а переработчики европейской части страны целиком живут на этом импортном сырье», - сказал сенатор.

Но в этом году улучшения не будет. На 1 июля освоение сайры по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года опять снизилось с 1843 до 786 тонн. Эти критические показатели вновь доказывают, что не ждать россиянам свои любимые консервы.

Чтобы хоть как-то спасти свое лицо, о спасении интересов России, говорить не стоит, руководство ФАР в очередной раз пытается словесно «взбодрить» рыбаков. Заместитель руководителя ФАР Петр Савчук на совещании во Владивостоке вновь заявил, что «важной мерой поддержки рыбаков может стать субсидирование стоимости топлива для судов, добывающих эту рыбу в конвенционных районах и организация поисковой поддержки со стороны научно-исследовательского флота. Он пообещал, что в этом году будет задействовано переоборудованное под добычу сайры НИС «Владимир Сафонов». Кроме того, наука будет обеспечивать рыбаков оперативными рекомендациями.

В 2015 году чиновники также обещали рыбакам субсидии за топливо. В обещания ФАР сайровики уже не верят. Ведь не только субсидирования, но даже беспилотного аппарата для промысловой разведки не было предоставлено участникам океанических промыслов. Рыбаки и регулятор уже давно движутся в разные стороны, и их курсы вряд ли пересекутся в добровольном порядке.

Бизнес ждет поддержки

Рыбная отрасль не стоит на месте. Формирование актуальной повестки для отрасли должно происходить со стороны бизнеса и ФАР, либо Минсельхоза, при условии, что Росрыболовство не тянет. Но сегодня все происходит наоборот. Правительство для защиты интересов государства через разные структуры постоянно поправляет инициативы и законотворчество ФАР. Краб и минтай - это большая финансовая часть отрасли, но не менее важная часть - это и ситуация с добычей других объектов. Вслед за сайрой Россия окончательно потеряет прибрежный лов, который поддерживал экономику прибрежных территорий. Проблема аналогичная - отсутствие флота и невысокая рентабельность промыслов. Под вопросом - сворачивание промысла скумбрии, так как ресурс также требует наличия экспедиционного лова, а флота нет.

Под сомнением даже расширение промысла сардины. Несмотря на победные реляции, огромная биомасса сардины пока облавливается рыбаками слабо. На промысле работает всего около 20 судов, а береговые предприятия не готовы наладить вылов и переработку в прибрежных водах.

КСТАТИ

Запасы сайры стабилизировались. По словам директора ТИНРО-Центра Анатолия БАЙТАЛЮКА, биомасса объекта составляет 2,7 млн тонн. Еще один важный фактор - что активная работа наших ученых позволяет нам быть на первых ролях в комиссиях, которые определяют правила промыслов и формируют повестку по вопросам эксплуатации запасов в конвенционных районах. Но долго на заслугах отраслевой науки не протянешь, за показатели вылова придется отвечать как перед отечественными потребителями, так и на международной арене.