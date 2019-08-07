Порт Абрамовича попал под раздачу

«Росморпорт» угрожает лишить олигархов прибыли от перевалки угля в Приморье

Проблема угольной пыли в портах Приморья, два года назад вышедшая на высший уровень после обращения к президенту РФ школьника из Находки, получила новый виток развития. Первым серьезно пострадавшим от «закручивания гаек» может стать АО «Находкинский морской торговый порт» (НМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Находка), ныне принадлежащее Роману АБРАМОВИЧУ и партнерам.

По данным газеты «Золотой Рог», 14 августа Арбитражный суд Приморского края начнет рассмотрение по существу иска ФГУП «Росморпорт» (структура Росморречфлота) о расторжении договора аренды причалов с АО «НМТП» за несоблюдение экологических требований по выбросам угольной пыли.

На предварительном судебном заседании 26 июня представитель порта просил суд привлечь к участию в деле надзорные органы, выносившие предписания в адрес компании, Росморречфлот и администрацию Приморского края. Представитель «Росморпорта», в свою очередь, возражала по всем требованиям. Судья в итоге приняла решение рассмотреть этот вопрос уже в ходе судебного разбирательства.

Стоков нет

Напомним, что «Росморпорт» решил расторгнуть договор аренды с НМТП, в том числе, из-за того, что порт не выполнил предписания Росприроднадзора об оборудовании территории сооружениями, обеспечивающими охрану бухты Находка от загрязнения, засорения, заиления сточными водами.

В ходе предварительного заседания представитель порта заявил, что стивидор планирует выполнить работы по обустройству причалов очистными сооружениями до конца 2020 года.

«Решение суда, обязующее порт построить очистные, вступило в силу в 2016 году. Затем мы получили в суде отсрочку до конца 2020 года. Работы уже ведутся. При этом арендодатель («Росморпорт» - Прим. авт.) не направлял в адрес порта предписание о строительстве очистных сооружений», - сказал представитель стивидора.

Обязательства по строительству очистных сооружений были закреплены в соглашении, ранее подписанном руководством порта с министерством транспорта РФ, администрацией Приморского края, Росприроднадзором и ФГУП «Росморпорт» на площадке Петербургского международного экономического форума в мае 2018 года.

НМТП уже заявил, что направит на строительство новых очистных сооружений 1 млрд рублей, уже получено положительное заключение государственной экологической экспертизы на строительство.

Также Находкинский городской суд обязал морпорт при осуществлении погрузочно-разгрузочной деятельности с углем проводить мероприятия по улавливанию, утилизации, обезвреживанию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сокращению или исключению таких выбросов. При этом иск «Росморпорта» в арбитражный суд не содержит требований о возмещении какого-либо ущерба.

«Роспотребнадзор ссылался на превышение ПДК (предельно допустимая концентрация – Прим. авт.) по угольной пыли, но административное производство по этому делу на данный момент прекращено», - сказал представитель стивидора в ходе заседания.

Отметим, что предложения расторгнуть договоры на аренду причалов поступили в большинство портов находкинского узла. Так, на заседании и в арбитраже по собственной инициативе присутствовал представитель «Восточно-Уральского терминала» (ВУТ).

Эпопея с угольной пылью, на которую жаловались жители региона, в июне 2017 года вышла на уровень президента РФ, когда в ходе прямой линии на эту проблему ему пожаловался школьник из Находки. Последовал ряд инспекций и проверок, затем депутаты Госдумы предложили законопроект о запрете открытой перевалки угля (до сих пор не принят). В марте 2018 года на тот момент первый вице-губернатор Приморского края Александр КОСТЕНКО призывал «Росморпорт» использовать все средства, вплоть до расторжения договоров аренды причалов, чтобы заставить угольных стивидоров в Находке соблюдать нормы.

Также власти Приморья рассматривают возможность введения экологического сбора со стивидорных компаний, переваливающих уголь в Находке, на нужды города. «Пусть, допустим, 10-15 рублей с каждой тонны отчисляется на этот счет, и люди сами определяют, куда их направить - благоустройство, озеленение или что-то другое», - цитировала главу региона Олега КОЖЕМЯКО пресс-служба администрации Приморья.

По требованию властей компании обязались разработать публичные графики выполнения пылезащитных мероприятий и регулярно отчитываться об их исполнении на встречах с жителями.

«Если те меры, которые сейчас выработали, не будут выполняться стивидорами, мы закроем эти компании, тогда другие уже задумаются», - отмечал г-н Кожемяко.

Из-за чего сыр-бор

Угольный терминал НМТП №1 территориально расположен на основной стороне порта, примыкающей к центральной улице города – Находкинскому проспекту. Терминал был образован в ноябре 2014 года путем слияния двух производственно-перегрузочных комплексов.

Компания объясняет, что необходимость объединения была продиктована экономической целесообразностью: один из комплексов на тот момент уже несколько лет специализировался на угле, а второй существенно нарастил перевалку угля из-за возросшего спроса со стороны стран АТР. Поскольку оба подразделения начали работать с одним видом груза, одними и теми же клиентами, это стало решающим фактором для создания единого терминала.

«Слияние двух комплексов стало логичным и экономически выгодным решением, которое позволило оптимизировать управленческую структуру, сократить расходы и повысить оперативность производственных решений. Масштабная реорганизация, последовавшая за слиянием комплексов, позволила стабильно выгружать по основной стороне порта более 240 вагонов угля в сутки, упростила взаимодействие портовиков с железнодорожной станцией Находка», - отмечает стивидор.

В августе 2016 года на базе Угольного терминала №1 был создан участок по очистке угля.

Сегодня Угольный терминал №1 эксплуатирует 8 грузовых причалов Находкинского МТП общей протяженностью свыше 1260 метров. Интенсивность обработки флота на глубоководных причалах терминала №8 и №9 составляет 10 тыс. тонн угля в сутки. На остальных причалах – 7 тыс. в сутки. Общая вместимость складской площади под навалочный груз по всем причалам составляет 392,5 тыс. тонн.

На основном терминале работают более 280 человек. Из них - более 200 докеров-механизаторов, которые трудятся посменно.

Все дело в Романе?

Представитель одной из стивидорных компаний считает, что НМТП был выбран Росморпортом в качестве мишени из-за социальной значимости предприятия и имен владельцев. «Находкинский морской торговый порт - один из ключевых для Находки, там трудятся несколько сотен человек, и резонанс от закрытия угольного терминала будет достаточно серьезным. Плюс, претензии есть к собственникам, которые выкачивают из порта миллиарды рублей прибыли, а городскому округу от этого мало чего перепадает. Были слухи и о том, что докерам снижают зарплату, а некоторым предлагают уволиться по собственному желанию», - говорит источник «Золотого Рога».

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», в 2017 году Evraz продал НМТП своему основному акционеру - Lanebrook Романа Абрамовича и партнеров. При этом за Evraz осталась закреплена возможность дополнительной перевалки либо отступления от минимальных объемов в размере до 200 тыс. тонн грузов в год. На минимальные объемы распространялся механизм take-or-pay.

В конце 2018 года Evraz пересмотрел условия долгосрочного соглашения со стивидором. По допсоглашению, доступные Evraz объемы перевалки металлургической продукции увеличились. Также у компании появилась возможность увеличить объемы перевалки угля: на объемы в рамках старого соглашения будет распространяться оговоренная ранее ставка (в 2018 году она составляла $10,5 на тонну), дополнительные объемы будут отгружаться по рыночным ставкам.

«Дополнительное соглашение дает возможность увеличивать объемы перевалки металла и более гибко реагировать на изменения рыночной конъюнктуры. Также оно предполагает перевалку дополнительных объемов угля по текущим рыночным ставкам», - пояснили в Evraz.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, Казахстане, Канаде, США, Италии, Чехии, ЮАР и на Украине. Крупнейшим акционером Evraz является Роман Абрамович - 30,52%, Александр АБРАМОВ владеет 20,69%, Александр ФРОЛОВ - 10,33%. Ранее бизнесмены владели долями в Evraz через Lanebrook, сейчас перераспределили доли по разным структурам.

Досье "Золотого Рога": АО «Находкинский морской торговый порт» расположено на северо-западном побережье Японского моря, в восточной незамерзающей части залива Петра Великого, в бухте Находка. В эксплуатации находятся 15 грузовых и два вспомогательных причала, глубины которых составляют от 8,5 до 11 метров. Все причалы универсальны и могут перерабатывать различную номенклатуру грузов, кроме наливных. Возможности порта позволяют поставить у причалов до 15 судов одновременно. В порту расположены два основных производственных терминала – Угольный терминал №1 (основной терминал) и Грузовой универсальный терминал №2 (терминал на мысе Астафьева). Возможности предприятия позволяют выгружать до 580 вагонов в сутки. Складские площади превышают 300 тыс. кв. м. Преобладающую долю в общем грузообороте составляют уголь и металлопрокат. В 2018 году стивидор увеличил перевалку грузов на 1,9% по сравнению с уровнем 2017 года - до 10,223 млн тонн. В том числе, перевалка угля в порту выросла на 24,7% - до 8,168 млн тонн.

На фото: Портовиков и стенки не спасают.

Фото АО «НМТП»