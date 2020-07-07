Николай Стецко: "Мы фактически меняем культуру управления"

Общественное наблюдение за нацпроектами позволит укрепить доверие между обществом и властью

В 2019 году Приморский край одним из первых в России внедрил новый способ контроля за реализацией национальных проектов. Оценивать итоги работы по ним и давать свои рекомендации теперь могут общественные наблюдатели – люди, которым не безразлично качество жизни в их городе или районе. О том, как на их появление отреагировали чиновники в муниципалитетах и подрядчики на объектах, в интервью газете «Золотой Рог» рассказал руководитель Агентства проектного управления Приморского края Николай СТЕЦКО.

- Как родилась идея привлечь общественность к наблюдению за ходом реализации национальных проектов? Когда первые общественные наблюдатели в Приморье приступили к работе?

- Старт этому проекту осенью 2019 года дала председатель правительства Приморского края Вера ЩЕРБИНА. Речь идет общественном контроле за созданием объектов, которые возводятся в регионе в рамках нацпроектов. В прошлом году был проведен пилотный отбор общественных наблюдателей – ими стали 44 человека из разных муниципальных образований.

В 2020 году деятельность общественных наблюдателей получила продолжение. В марте-мае мы провели дополнительный отбор. Желание стать общественными наблюдателями по нацпроектам изъявили более 400 человек, и стало понятно, что наша инициатива оказалась интересна людям. Комиссия, в которую входили профильные органы власти – Агентство проектного управления, Департамент информационной политики, Департамент внутренней политики Приморского края, а также муниципалитеты отобрали (с учетом прошлого года) 187 наблюдателей. Кроме того, были расширены география и количество объектов, которыми занимаются общественные наблюдатели. На сегодняшний день они работают во всех 32 муниципалитетах Приморья, где создаются объекты по нацпроектам.

Нами проведена большая организационная работа. Необходимо было наладить координацию между общественниками и представителями муниципальных органов власти – всего около 300 человек, что мы и сделали, лично прозвонив каждого и определив координаторов в каждом из муниципальных образований. Кроме того, Агентство проектного управления сформировало карту объектов, строящихся в Приморье в рамках национальных проектов.

- Каковы функции общественных наблюдателей за национальными проектами?

- В каждом муниципальном образовании есть проектные комитеты, в которые включены наблюдатели. Общественники вместе с представителями местных администраций выезжают на строящиеся объекты, дают свои комментарии и рекомендации, которые учитываются подрядчиками. Кроме того, на объекте наблюдатели делают фотографии и видео, потом делятся впечатлениями в социальных сетях. Могу сказать, что эти материалы изучают министры краевого правительства и его председатель.

Также по итогам каждого выезда на объект наблюдатель заполняет анкету, аккумулируя всю полученную информацию. Ключевые вопросы – это качество объекта, соответствие графику, культура проведения работ. «Обратная связь» от наблюдателей дает нам возможность оценивать состояние дел на каждом из объектов в реальном времени.

- Есть ли какие-либо специальные требования к людям, которые хотели бы стать общественными наблюдателями?

- Изначально мы не выдвигали каких-то критериев. Главными условиями были проживание в Приморском крае, интерес к мониторингу создания важных для страны и края объектов. При новом наборе также учитывался опыт участия в реализации проектов, конструктивная позиция и профессиональные знания в сфере, к которой относится объект мониторинга. Если человек руководит спортивной федерацией, то понятно, что его мнение будет наиболее компетентным при оценке нового спортплощадки. Если состоит в ТОСе (территориальное общественное самоуправление – прим. автора), то это проекты по созданию комфортной городской среды.

С каждым из прошедших отбор наблюдателей мы переговорили лично. Важно было понять мотивацию человека – если такой мотивацией являлось желание помочь своему региону, поделиться своим опытом, то это только приветствовалось. Были, конечно, и те, кто хотел придать своей деятельности политическую, оппозиционную окраску. Но, думаю, для таких людей существуют иные форматы работы.

- Какие из национальных проектов вызывают у наблюдателей наибольший интерес?

- Это объекты по проектам «Комфортная городская среда», «Спорт – норма жизни» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Логично, что общественные пространства, спорт и дороги – наиболее близкие и понятные для людей вещи.

- Может ли один человек быть наблюдателем по нескольким нацпроектам?

- Да, может, мы этому не препятствуем. Некоторые общественные наблюдатели настолько активны, что мониторят несколько проектов в нескольких муниципалитетах.

- Как строится работа общественных наблюдателей с региональными и муниципальными органами власти?

- Руководство края обращает личное внимание на деятельность общественных наблюдателей. В ближайшее время расширенное совещание, посвященное первым итогам работы наблюдателей в 2020 году, проведет губернатор Олег КОЖЕМЯКО. На нем будет предоставлена возможность высказаться самим наблюдателям: они расскажут, слышат ли их власти на местах, а также смогут высказать рекомендации по дальнейшей работе.

Одна из главных задач, которую мы решаем – это прямой диалог, повышение взаимного доверия между общественниками и органами власти. Есть очень хороший пример: глава Артемовского городского округа Вячеслав КВОН собрал в одном зале своих заместителей и общественных наблюдателей, чтобы все познакомились друг с другом, обменялись контактами. Представители администрации дали информацию по строящимся объектам, а наблюдатели озвучили свои ожидания. Понятно, что в дальнейшем каких-то сложностей в координации совместной работы не возникало: есть совместные выезды на объекты, по итогам которых рекомендации общественных наблюдателей сразу идут в работу.

Конструктивная работа между чиновниками и наблюдателями выстроена в Арсеньеве, очень хорошее взаимодействие складывается сейчас во Владивостоке – в том числе, по такой острой теме, как ремонт дорог. Вопросы, которые появляются, решаются с участием заместителей главы города и начальников профильных управлений.

Подчеркну: дать указание муниципалитетам быть открытыми несложно. Но для того, чтобы научиться учитывать предложения извне в своей работе, требуется время. Ведь мы фактически меняем культуру управления, и на разных территориях она меняется с разной скоростью. Везде разные стили управления, но каких-то серьезных сбоев в работе с общественными наблюдателями мы не видим.

- Есть ли примеры, когда на основе предложений от общественных наблюдателей корректировались проекты?

- Хороший пример был по улице Бестужева во Владивостоке, где по совету общественных наблюдателей с тротуара был перенесен фонарный столб. Конструктивное взаимодействие с наблюдателями выстроено в Артеме, Арсеньеве, Шкотовском и Надеждинском районах.

- Контролируют ли общественники такие мероприятия, как реализация губернаторской программы «1000 дворов», текущий ремонт краевых и муниципальных дорог, проведение капитального ремонта МКД в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы?

- На данный момент нет. Общественное наблюдение за нацпроектами началось сравнительно недавно, и на первом этапе важно было понять, насколько активны будут люди, и какое количество человек потребуется для координации работы общественных наблюдателей. Мы четко определили границы, и пока занимаемся только тем, что касается национальных проектов. Не исключаю, что со временем формат общественного наблюдения может быть распространен и на другие сферы.

- Еще одна сторона в любом проекте – это подрядчики. Не восприняли ли они общественных наблюдателей как дополнительных контролеров, мешающих работе?

- Безусловно, позиция тех людей, которые непосредственно работают на объектах, - один из важных факторов в деятельности наблюдателей. Поэтому мы предусмотрели формат, при котором наблюдатели выезжают на объект организовано, вместе с представителями заказчика – то есть муниципальной администрации. А на некоторых территориях в таких выездах участвуют еще и депутаты. За полтора месяца активной работы общественных наблюдателей в этом году я не слышал негативных отзывов со стороны подрядчиков по поводу подобного формата работы. Единственное, что коронавирус и связанные с ним ограничения отодвинули некоторые планы по коллективным выездам на объекты на более поздний срок.

- Будет ли как-то формализовано участие общественных наблюдателей в приемке объектов?

- На данном этапе – нет, поскольку для этого потребуется корректировка нормативной базы. Мне известно, что такие предложения есть у Общественной палаты Приморского края. Повторюсь, важно выстраивать работу поэтапно: сейчас мы взяли почти 200 человек, ранее не посвященных в работу органов власти, и чиновников, которые ранее не работали с общественностью в таком формате и масштабе.

- Можно ли выделить муниципалитеты, где общественность наиболее активна в плане наблюдения за национальными проектами?

- Наибольшее количество наблюдателей сегодня работает во Владивостоке – 60 человек, на втором месте Уссурийск – 13 человек. В сельских районах, как правило, действуют по 3-4 общественных наблюдателя. Кстати, в 10 муниципалитетах края все работающие там общественные наблюдатели уже посетили все строящиеся по нацпроектам объекты.

- Как Приморский край в целом выглядит на фоне других регионов в плане общественного наблюдения за национальными проектами?

- Знаю, что масштабные проекты по общественному наблюдению есть в Московской области и ряде регионов европейской части России. По Дальнему Востоку мне о подобных форматах неизвестно. Но важнее, на мой взгляд, другое: деятельность общественных наблюдателей – это не разнарядка из Москвы, а инициатива руководства Приморского края. Надеюсь, что такая форма работы общества и власти позволит сделать строящиеся объекты еще более полезными и удобными для приморцев.