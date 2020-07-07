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Аэропорт Владивостока сменил гендиректора
Разрыв с Игорем Лукишиным оформлен де-юре
Акционеры АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) на годовом собрании официально узаконили расставание с Игорем ЛУКИШИНЫМ (на фото), возглавлявшего компанию с декабря 2013 года по ноябрь 2019 года. Гендиректором аэропорта, теперь уже без приставки и.о., избран Андрей ВИНИЧЕНКО, до переезда во Владивосток занимавший должность директора по производству международного аэропорта Красноярск.
Последний раз акционеры АО «МАВ» продлили полномочия г-на Лукишина на три года на внеочередном собрании в декабре 2017 года. Однако за год до истечения этого срока он покинул компанию по собственной инициативе, после чего возглавил созданное незадолго до того ООО «Терминал Б». Эта компания, учредителями которой на данный момент являются японская компания PBN.Сo., ltd и владелец холдинга «Сумотори» Виталий ВЕРКЕЕНКО, управляют старым терминалом аэропорта Владивосток.
Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», с 23 января 2020 года находящееся под управлением холдинга «Базэл Аэро» АО «Международный аэропорт Сочи» стало контролирующим акционером аэропорта Владивостока, увеличив свою долю до 61,76%.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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