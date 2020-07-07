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Ярмарка меда будет работать три дня в Приморье
Приморцы смогут приобрести свежий липовый мед высокого качества. Краевая ярмарка «Праздник первого меда» пройдет на территории городского рынка с 24 по 26 июля в Уссурийске.
Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Приморья, данная ярмарка проводится в этом году впервые и может стать ежегодной. Свою продукцию представят 16 пчеловодческих хозяйств со всего края.
«Ярмарка развернется на городском рынке Уссурийска с 24 по 26 июля и будет работать с утра до вечера. Жители края смогут приобрести здесь свежий липовый мед сезона 2020 высокого качества», – отметили специалисты.
Также в этом году запланирован традиционный фестиваль «Анучино – медовое раздолье». Он состоится в День пчеловода, в последнюю субботу августа.
Добавим, Правительство Приморского края делает все, чтобы вернуть региону звание «медовой житницы России»: расширена зона покоя липы, ведется работа по созданию лабораторий, центров сертификации меда. Это поможет пчеловодам быстрее выводить на экспорт приморский мед в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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