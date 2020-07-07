Скорая турпомощь

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В Приморье ведется работа по поддержке пострадавшей от пандемии отрасли
Правительство Приморского края продолжает работу по поддержке туристической отрасли, пострадавшей от последствий коронавируса более других направлений.
Поскольку туротрасль, в условиях действующих ограничений, переориентируется на внутренний туризм, предполагается, что операторов, работающих на местном туристическом рынке, поддержат государственной субсидией. При этом возможность воспользоваться субсидией будет предоставлена не только крупным, но и мелким туроператорам, работающим с небольшими группами.
В настоящее время ведется работа над расширением действия постановления правительства РФ №926 «О субсидиях на господдержку туроператоров внутреннего и въездного туризма», действующего с 2018 года. В перечень субсидируемых территорий вошли три дальневосточных региона: Приморский край, Республика Бурятия и Камчатский край. Исходя из требований к туроператорам на субсидии в данный момент могут рассчитывать достаточно крупные компании.
«У нас есть хороший опыт работы по данной субсидии, начиная с 2018 года. Но поскольку ситуация изменилась, мы очень ждем, когда действие постановления будет расширено, чтобы субсидией могли пользоваться не только крупные, но и мелкие участники рынка, например, базы отдыха, - отметил руководитель агентства по туризму Приморья Владимир ЩУР. - Такая субсидия позволит сделать туристический продукт максимально недорогим для конечного потребителя, поскольку туроператор получит часть средств на обслуживание каждого туриста из федерального бюджета. Это поможет не только перезапустить туристическую отрасль и сохранить рабочие места, но и привлечь в край туристов из других регионов страны, которые, возможно, раньше у нас и не бывали».
Кроме того, в настоящее время в Приморье ведется прием заявок на конкурс по предоставлению субсидий на мероприятия, направленные на развитие туризма. Работа в этом направлении отмечена в государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы.
Некоммерческим организациям помогут компенсировать из краевого бюджета затраты на организацию и проведение событийных мероприятий в сфере туризма. Документы принимаются до 15 июля.
Параллельно ведется прием заявок на предоставление субсидий из краевого бюджета субъектам туриндустрии на благоустройство мест туристского показа. Речь идёт о проектах, направленных на развитие этнографического, экологического, пляжного и детского туризма.
По первой программе – гранты на событийные мероприятия – планируется распределить восемь грантов по 1 млн рублей. На благоустройство мест туристского показа планируется направить 10 млн рублей юрлицам и 47 млн рублей муниципальным образованиям.
«Туризм задействован во всех сферах – это как раз малый и средний бизнес. Причем это не только сами туристические компании. Это и целые сферы услуг, связанные с приемом гостей, – гостиницы, общепит, транспорт. Мы в Приморье понимаем, что эту отрасль нельзя загубить. Надо максимально поддерживать предприятия. Готовим комплексную программу по поддержке отрасли. Один из самых реальных вариантов – стимулирование внутреннего туризма.
Чтобы жители других регионов после снятия ограничений приезжали в Приморье. А от местных красот у гостей региона аж дух захватывает.
Готовим предложения, в том числе выходим с ними на федеральный уровень. Возможно, будет рассмотрен вариант о частичной компенсации проезда на Дальний Восток. Или вариант частичной компенсации из бюджетов стоимости услуг для гостиниц», - поясняла первый вице-губернатор – председатель правительства Приморского края Вера ЩЕРБИНА.
На фото: От местных красот у гостей региона аж дух захватывает.
Фото автора
Диана БЕЛАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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