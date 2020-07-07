Озерный рай, где царят рыбы и птицы

Ханкайский заповедник сохраняет биоразнообразие уникальной природной территории

В этом году исполняется 30 лет Ханкайскому заповеднику, расположенному на берегах и акватории большого озера Ханка площадью около 4 тыс. квадратных километров. Его владения представляют собой уникальные равнинные водно-болотные ландшафты, где природа на заповедных просторах сумела сохранить богатое разнообразие растительности и животного мира. Поддержка таких ООПТ - одна из важнейших задач государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы, которая успешно выполняется.

Еще первыми исследователями Приморья озеро Ханка и его берега оценивались как уникальный природный комплекс, который стоит сохранять в первозданном виде. Однако вблизи озера и на его берегах, где это было возможно, еще в царское время стали обживаться переселенцы, а в советское время здесь настойчиво предпринимались попытки хозяйственного освоения территорий пригодных для сельского хозяйства, в частности для выращивания риса - строили оросительные системы, чеки.

Чур, заповедано!

Хотя впервые вопрос об организации здесь заповедника ставился еще в 1929 году, а первый проект его устройства был подготовлен к 1936 году, но лишь после Великой Отечественной войны на относительно небольших участках будущего заповедника стали организовываться отдельные заказники.

С начала 70-х большой интерес к созданию этого заповедника проявляли Япония, Южная Корея, а в дальнейшем и КНР, что еще до организации заповедника определило его будущее как объекта не только регионального и национального значения, но и международного. Ряд международных соглашений подталкивал у нас реализацию заповедного проекта. В частности, по Рамсарской советско-японской конвенции 1976 года площадь заповедных водно-болотных угодий будущего заповедника определялась в 310 тысяч га, хотя национальным проектом предполагалось выделить территорию около 150 тысяч. Но затем выяснилось, что степень освоения приханкайских территорий была столь высока, что площадь сохранившихся водно-болотных угодий составляла около 80 тысяч га.

В итоге под государственный природный заповедник «Ханкайский» по постановлению Совета министров РСФСР № 616 от 28 декабря 1990 года об организации государственного заповедника было передано лишь 37 989 га. В 2000 году его территория была расширена до 39 289 га, и сейчас представляет собой пять участков - «Сосновый», «Мельгуновский», «Речной», «Журавлиный» и «Чертово болото», расположенные в шести муниципальных образованиях края.

В целом же режим ограничений биосферного заповедника сегодня распространяется на территорию общей площадью 114 798,6 га, в том числе 75 510 га - охранная территория Ханкайского заповедника. Еще 158 400 га относится к переходной зоне. Статус биосферного резервата мирового значения Ханкайский заповедник получил 29 июня 2005 года в рамках программы сотрудничества ЮНЕСКО «Человек и биосфера».

«Синкай-Ху»

Сотрудничество Ханкайского заповедника с начала его деятельности с сопредельной на китайской стороне особо охраняемой природной территорией (ООПТ) «Синкай-Ху» в итоге вылилось в создание на базе этих двух национальных заповедников международного заповедника «Озеро Ханка». В соответствии с межправительственным соглашением РФ и КНР, подписанным 25 апреля 1996 года.

Главными целями его деятельности были определены охрана животного и растительного мира озера и прилегающей к нему территории, сохранение их природных экосистем и биологического разнообразия, совместное сотрудничество в области охраны окружающей среды и в целях развития этого региона на основе щадящего и рационального природопользования, а также - постоянный мониторинг и изучение природного мира заповедника.





Удивительный мир

Ханкайский заповедник отличается от других раздвинутыми горизонтами и широкими панорамами, которые в основном не стеснены деревьями и высокими кустарниками. Хотя иногда обзор ограничивают высокие травы - выше человеческого роста. К защищаемым экосистемам и объектам Ханкайского заповедника в первую очередь относятся травяные болота и плавни. Они занимают около 70% всей заповедной территории. Много площади находится под влажными и разнотравными лугами. Участок «Сосновый» в западной части заповедника интересен своими песчаными косами. Около 15% территории приходится на водную акваторию, всего лишь около 1% - на широколиственный лес.

Учеными на территории Ханкайского заповедника и его охранных зон было обнаружено 725 видов сосудистых растений и 216 видов водорослей, а с разновидностями и формами – 235.

К сосудистым здесь относятся 32 вида деревьев, 43 - кустарников, 3 - древесных лиан, 9 - полукустарников и 625 травянистых, в основном, многолетних растений. Встречаются 32 вида мхов и 86 - грибов.

Среди краснокнижных растений - такие редкие виды, как лотос Комарова, эврила устрашающая, сосна густоцветковая, рябчик уссурийский, венерин башмачок настоящий, пион молочноцветковый, абрикос маньчжурский и другие, занесенные в Красную книгу РФ и Красную книгу Приморского края. Ряд растений - краснокнижники регионального значения.

Животный мир заповедника особенно богат птицами, которые здесь гнездятся или останавливаются во время перелета. Всего их замечено 359 видов, из которых около 110 - гнездящиеся здесь. В том числе японские и дуарские журавли, дальневосточный и черный аисты, ибисы, утки мандаринки. Птицы 21 вида занесены в Красную книгу МСОП (Международного союза охраны природы), около 50 - в Красную книгу РФ и 80 - в Красную книгу Приморского края. Среди птиц 63 вида - водоплавающие, 80 - околоводные, 36 - хищные, 4 - куриные. По данным специалистов, в районе озера Ханка при перелетах мигрирует около 2 миллионов птиц.

Млекопитающих животных здесь - 45, из которых около трети - периодически заходящие и мигрирующие. К ним, в частности, относятся краснокнижные амурский тигр и дальневосточный леопард. Постоянные обитатели - косули, ондатры, енотовидные собаки, волки, лисы, ежи, крысы, мыши, хомяки.

Озеро и впадающие в него реки богаты рыбой. Их насчитывается 74 вида, часть из которых краснокнижные. Это - черный амур, черный амурский лещ, желтощек, мелкочешуйчатый желтопер, сом Солдатова, китайский окунь ауха. Но более 20 видов - это довольно распространенные и разрешенные для рыболовства промысловые виды - щука, сазан, карась, толстолоб, змееголов, монгольский краснопер и другие.

На этих заповедных территориях насчитывается также по 6 видов рептилий и амфибий, 60 видов пресноводных моллюсков, 22 - наземных моллюсков, 19 - ракообразных. Среди насекомых только бабочек насчитывается 114 видов.

По оценкам специалистов, по своему биоразнообразию Ханкайский заповедник в настоящее время занимает первое место среди особо охраняемых природных территорий Приморья и пользуется большой популярностью у ученых и экологов, участвующих в международных проектах на его территории.

Главные угрозы - огонь и люди

Сохранение этого природного богатства уже многие годы сталкивается с серьезными проблемами. Особенно большой ущерб этому заповеднику наносят пожары. Бороться с ними очень трудно, поскольку многие места для пожарников здесь непроходимы. А когда огонь идет по сухому тростнику сплошной стеной высотой в 4-5 метров, то спасение для животных и птенцов птиц практически невозможно.

Главная причина пожаров в Приханковье в настоящее время - это человеческий фактор: поджоги, сельскохозяйственные палы, огонь, незатушенный туристами или рыбаками.

Серьезное давление на ООПТ оказывают хозяйственная деятельность и развивающаяся индустрия отдыха на соседних территориях, браконьерство.

Эти проблемы решаются. Дирекция заповедника, расположенная в Спасске-Дальнем, ведет разъяснительную работу среди населения, привлекает к своим акциям школьников и волонтеров. В частности, сейчас они участвуют в совместном с отделом экологического просвещения заповедника образовательном экопроекте «Детская страничка» на сайте ООПТ khanka-lake.ru и в конкурсе на лучший проект сувенирной продукции заповедника.

На верхнем фото: Ханкайский заповедник отличается от других приморским раздвинутыми горизонтами и широкими панорамами.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.