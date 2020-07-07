Стивидоры озаботились пылью

Приморские порты укрощают угольную пыль, вкладывая в эту борьбу миллиарды рублей

С 1993 года один из перспективнейших городов России - Находка постоянно теряет население. Причин тому довольно много. Но одна из существеннейших - экологические проблемы, и особенно - влияние на жизнь и здоровье населения угольной пыли, которая появляется в портах города из-за складирования и перегруза экспортного угля. Сегодня решение этой проблемы - одна из главных задач государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы.

Проблема угольной пыли в приморских портах стала заметна еще более десяти лет назад, когда ряд причалов стал переоборудоваться под переработку угля, ставшего одним из генеральных грузов Транссиба и ходовым экспортным товаром на мировом рынке. Его переработка дала занятость тысячам приморцев, но, бесспорно, возникло вредное влияние угля на экологию - именно тогда началось нарастающее загрязнение атмосферы, почв и морской акватории портов и прилегающих к ним территорий.

Робкие попытки находкинцев протестовать первоначально сводились в основном к пустой переписке с государственными инстанциями, которые проблему принимали к сведению, но решительности в борьбе за экологию не проявляли.

Слово президента

Перелом в отношении к проблеме наступил три года назад, когда протестное движение в Находке стало переходить к активным действиям, а школьнику из этого города Андрею БОЛЮ удалось задать свой наивный вопрос на эту тему на «Прямой линии» с президентом Владимиром ПУТИНЫМ: «У нас в находкинском порту уголь перегружают открытым способом. Как нам теперь жить?» Тогда руководитель государства пообещал разобраться и прекратить это безобразие с тем, чтобы «людям и экологии ущерб был минимизирован».

Выяснилось, что практически все российские порты, занимающиеся перевалкой угля, работают по старинке, и существующие угольные терминалы надо срочно модернизировать с акцентом на природоохрану и комфорт населения. Запретить вообще перевалку угля, пока портовики не сделают ее безвредной для окружающей среды, как того требовали некоторые экологические организации и общественность, тогда оказалось невозможно. Но был введен постоянный мониторинг атмосферного воздуха, и терминалы, на которых не велись мероприятия по снижению вредного влияния, на время стали приостанавливаться.

Приморским стивидорам дали несколько лет на то, чтобы они смогли выполнить требования по модернизации технологии с целью минимизировать выход угольной пыли. Этого срока у них осталось уже менее полугода. С 1 января 2021 года, если деятельность какого-либо угольного терминала будет признаваться не соответствующей новым требованиям, он лишится возможности работать далее и будет вынужден менять свою специализацию.

Становится ли воздух чище?

По данным ФГБУ «Приморское УГМС» на 29 июня 2020 года степень загрязнения атмосферного воздуха в Находке оценивалась, как «низкая», как и многие месяцы подряд. Да и постоянный мониторинг показывает, что дышать в городе стало лучше. Ограничения и требования к стивидорам вроде бы показывают свою действенность.

Специалисты других надзорных органов тоже отмечают, что с начала этого года в Находке превышений нормы по угольной пыли не наблюдается, зато налицо - «перебор» в Посьете.

С другой стороны, президент приморской краевой общественной организации «Надежда» из Находки Артем ТРЕМБОВЛЕВ отмечал, что данные системы мониторинга атмосферного воздуха в городе в настоящее время от общественности и простых граждан засекречены, и информация, поступающая на сайт города, не совпадает с той, что по результатам мониторинга поступает в контролирующие органы. А визуально - утром заметна угольная дымка после интенсивной ночной работы портовиков. По его мнению, стивидоры вкладываются в развитие города, расселяют старые дома находящиеся вблизи терминалов, помогают городу в благоустройстве, но ситуация в этом году тем не менее ухудшилась.

Надо отметить, что жители города заметили, что находкинские пляжи содержат темные угольные фракции, а специалисты-экологи продолжают бить тревогу - перевалка угля негативно сказывается на подводном мире находкинских бухт. Врачи считают, что у находкинцев присутствует определенное напряжение в легких, что свидетельствует о том, что проблема с угольной пылью не решена.

Довольно высокой оценки губернатора Приморья по модернизации производства с учетом соответствия технологии современным природоохранным и экологическим нормам в конце марта была удостоена находкинская компания ОАО «Терминал Астафьева», где сейчас активно строится крытый навес над зоной выгрузки угля общей площадью около 13 тысяч квадратных метров и высотой около 28 метров. В 2018 году эта компания стала одной из 13 участниц трехстороннего соглашение о сотрудничестве стивидоров с правительством Приморского края и администрацией Находкинского городского округа, по которому помимо модернизации терминала, компания несет определенные затраты и на компенсацию вредной деятельности населению и городу.

Здесь уже работает современный конвейер закрытого типа мощностью 1500 тонн угля в час, введенный в ноябре прошлого года, который не допускает контакт угля с окружающей средой при перемещении его с прижелезнодорожного склада. Ведется строительство ряда сооружений, которые должны исключить выбросы угольной пыли в атмосферу. Центр управления экологической безопасностью терминала при этом держит ситуацию под контролем. Ранее здесь были построены уникальные для региона пылеветрозащитные экраны высотой более 20 метров, внедрены и успешно работают снежные пушки, пылеподавляющие установки, специальная пылесборная машина. Мероприятия, безусловно, очень затратны, поскольку используются иностранные технологии, импортные оборудование, машины и техника.

Есть серьезные успехи и у других стивидоров в модернизации терминалов. Но жалобы находкинцев на проблему остаются, хотя, конечно, их накал уже меньше, чем раньше.

Посьету выписали «черную метку»

В конце минувшего года в Росприроднадзор обратились жители Хасанского района, которых волнует, что стивидорная компания «Торговый порт Посьет» не предпринимает меры для перехода на закрытую перевалку угля и годами загрязняет атмосферу приморского туристического рая. При этом перевалка угля идет всего в трехстах метрах от жилых домов поселка Посьет. Собственно, и туристы предпочитают вблизи терминала не находиться, от чего поселок и его жители теряют потенциальные доходы.

В ноябре прошлого года ставился вопрос о запрещении перевалки угля этой компанией, но тогда угроза ее миновала. Однако если предписанные ей мероприятия не будут выполнены, в новый 2021 год компания войдет с запретом. А это - вероятная потеря на какое-то время работы в порту для тех нескольких сот жителей поселка, которые заняты на этом поселкообразующем предприятии.

Угроза закрытия перевалки угля в Посьете вполне реальна, поскольку мощности действующих конкурирующих терминалов свободно могут принять на себя грузы выбывающих из-за несоответствия нормам. Кроме того, и в Приморье, и в других регионах ДФО сейчас строятся и проектируются новые мощные угольные терминалы с учетом современных природоохранных требований, которые тоже готовы подхватить часть оборота.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО:

- В сфере охраны атмосферного воздуха особое внимание мы уделяли реализации комплекса мер по снижению выбросов угольной пыли в морских портах края. По поручению президента страны стивидорные компании должны поэтапно перейти на технологии закрытой перевалки каменного угля.

В 2019 году 11 стивидорных компаний провели ряд природоохранных мероприятий по предотвращению загрязнения угольной пылью окружающей среды при перевалке угля на общую сумму свыше 2,8 млрд рублей за счет собственных средств. Все компании выполнили обязательства по приобретению спецтехники и средств пылезащиты. Социальная напряженность в данном вопросе значительно снижена. Работа в этом году будет продолжена.

На фото: Уголь стал одним из основных грузов приморских портов и одной из серьезнейших проблем края.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.