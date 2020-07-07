Островные приключения

Развитие островных территорий Владивостока будет происходить за счет туризма

Когда дальневосточные леопарды и знаменитые мосты уже изучены, гастрофестивали посещены, а заповедники исследованы, настает время отправляться на острова залива Петра Великого. Маршруты можно выбрать на любой вкус: полюбоваться на вековые тисы, побывать на территории морского заповедника, ступить на землю маяков и забытых пушек, увидеть лотос Комарова. Такое многообразие привлекает российских и зарубежных туристов.

По прогнозам, в 2020 году на пике будет внутренний туризм. «Сейчас в тренде, как показывает практика общения с регионами и коллегами онлайн, – экологический туризм. В Приморье для развития этого направления множество ресурсов и возможностей», - отметил руководитель агентства по туризму Приморского края Владимир ЩУР.

Также ставку делают на туры продолжительностью в один-два дня: маршруты выходного дня, пляжный отдых. Работа над этим направлением туризма отмечается и в государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы.

Газета «Золотой Рог» представляет подборку интересных маршрутов по островам.





Остров Рикорда – самый большой из необитаемых островов, расположенных вблизи Владивостока.

Величественный архипелаг

Для знакомства с островами Приморья подойдет морская прогулка на катере вдоль островов архипелага императрицы Евгении. Он состоит из пяти крупных островов: Шкота, Русского, Попова, Рейнеке и Рикорда, мелких островков и скал. За время поездки можно будет полюбоваться видами, искупаться в море, надышаться морским воздухом и определить, какой из островов хотелось бы узнать поближе.

На остров Русский теперь легко попасть на машине или автобусе. Поездка по знаменитому мосту - и перед вами открыты кампус ДВФУ, мысы Тобизина и Вятлина, Новосильцевская батарея и даже пороховой погреб № 13. Там же можно покататься на серфах, исследовать на SUP-ах или байдарках морские окрестности и позагорать на многочисленных пляжах.

Остров Шкота – излюбленное место для пеших прогулок. Крохотный необитаемый островок расположен в полукилометре к югу от острова Русского. Пройти туда можно по галечной косе, искусственно созданной военными, несшими здесь службу. Переход по прозрачной воде глубиной до бедер позволяет полюбоваться морскими звездами. Тропинки острова ведут к вершинам, откуда открывается вид на морские волны и острова Попова, Рейнеке и сам Русский. Также на острове площадью всего 2,6 квадратных километра можно найти сохранившиеся остатки фортификационных сооружений. Когда-то на острове располагались артиллеристский городок и береговая батарея.

Остров Попова – второй по величине в архипелаге. Когда-то он был частью материка, потому на нем и сохранились около 29 краснокнижных видов растений. Часть острова является территорией единственного в России Дальневосточного морского биосферного заповедника. На острове располагаются два поселка: Попова и Старка. В поселке Попов находится музей с постоянной экспозицией «Природа моря и ее охрана». Здесь расскажут об обитателях Японского моря, а в тактильном бассейне можно прикоснуться к морскому ежу, камбале и даже краснокнижному «морскому женьшеню» - дальневосточному трепангу. В поселке начинается экологическая тропа, которая ведет на мыс Проходной. С него можно увидеть сразу два залива: Амурский и Уссурийский.

Остров Рикорда – самый большой из необитаемых островов, расположенных вблизи Владивостока. Благодаря этому он стал любимым местом для туристов, желающих единения с природой. Большая часть острова покрыта густым лиственным лесом, состоящим из липы и дубов. На Рикорда можно найти шиповник и виноград, лимонник и барбарис, полюбоваться на рододендрон даурский, лилии и ирисы. Главная достопримечательность – скальные массивы красных и черных оттенков на восточном побережье острова. Эти скалы стали птичьми базарами для бакланов, чаек, стрижей, синиц и удодов. В прибрежных водах можно встретить различных рыб, мидий, кукумарию и гребешок.

Остров желаний

Для тех, кто любит мистику, подойдет экскурсия на остров Петрова. По поверьям, раньше на месте, где росли тисы, строили храм. На острове же Петрова тисов – роща, а возраст некоторых деревьев достигает тысячи лет. Согласно легенде, ее высадили морские пираты, бежавшие из Китая. Остров находится на территории Лазовского заповедника и представляет собой настоящий ботанический сад, созданный природой. На 40 гектарах произрастает 300 видов растений, среди которых есть женьшень, орхидеи, ирисы, корейские кедры, дикий виноград и можжевельник.

Историческое богатство

Аскольд. Раньше его называли островом потерянного золота, на нем регулярно высаживались китайские пираты, а преломляющий светооптический аппарат для местного маяка был закуплен в Англии. Сейчас остров Аскольд является объектом экотуризма и естественным питомником ныне редких пятнистых оленей. Еще в 1874 году на острове осталось всего 60 таких оленей, тогда за дело взялся управляющий местным золотым прииском Михаил ЯНКОВСКИЙ. Он создал охотничье общество и устав, а также строго ограничил сезон охоты. После его отбытия этими вопросами занялся великий князь Александр Михайлович Романов. Благодаря деятельному участию прокурора Владивостока Ивана Бушуева, в 1890-е гг. на острове было уже 4000 оленей. Однако браконьерство и гражданская война снова снизили их число. С 1996 года пятнистый олень занесен в Красный список Международного союза охраны природы и охраняется на острове.

Главными достопримечательностями острова являются маяки и брошенная военная техника. В 1892 году на Аскольде был создан постоянный наблюдательный пост. Его главной задачей было наблюдение за попытками японцев поставить минные заграждения перед входом в пролив Босфор Восточный. В 1938 году на острове установили батарею №26 – уникальный объект фортификации, подобных батарей в России осталось всего несколько штук. Казарменный городок предусматривал проживание 276 человек. Сейчас от военного прошлого остались тридцать зданий, башенные пушки и холодные подземелья.

Туристам также интересен старый заброшенный маяк. К нему ведут 650 гранитных ступеней, которые закрепили в скале 139 лет назад. Когда рассеиваются туманы, столь привычные для острова, туристы могут увидеть белую восьмигранную башню.

На фото: Тропинки острова Шкота выводят к вершинам, откуда открывается потрясающий вид.

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