Уссурийск войдет в зиму с новым топливом

В одном из крупнейших городов Приморья продолжаются перевод котельных на природный газ и модернизация теплотрасс

Вслед за Владивостоком, где объекты теплоснабжения перешли на использование природного газа еще перед саммитом АТЭС, второй «газовой столицей» Приморья становится Уссурийск. Прошедший отопительный сезон стал первым, когда газ использовался в качестве основного топлива для крупных городских котельных. В 2020 году работы по переводу энергетики Уссурийска на газ продолжится, что должно положительно отразиться на экологии города.

О необходимости газификации объектов энергетики и предприятий в городах Приморья заговорили практически сразу после запуска магистрального газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». Разработанная еще до саммита АТЭС программа предусматривала газификацию в срок до 2015 года 20 муниципальных образований Приморского края, расположенных вдоль магистрального газопровода и газопровода-отвода до газораспределительной станции (ГРС) в поселке Врангель. Затем планы стали скромнее – 11 муниципальных образований края.

Однако из-за нехватки бюджетных средств, а также из-за отсутствия договоренностей между предыдущей администрацией Приморья и газовиками, большинство запланированных мероприятий так и осталось на бумаге. Ситуация постепенно стала меняться к лучшему в последние два-три года. Вторым после Владивостока городом Приморья, где природный газ широко используется на объектах энергетики, стал Уссурийск.

Новая инфраструктура для нового топлива

Газификация первых котельных Уссурийска была завершена в конце минувшего года. Для перевода на голубое топливо реконструировали котельные № 13, 24, 27, 40 и 66, а также проложили более 20 км распределительных сетей. При этом на всех пяти муниципальных котельных после замены оборудования предусмотрены два варианта работы горелок: по использованию сжиженного природного газа и по «мазутной» схеме. Кроме того, удалось решить проблему с подключением к газопроводу нового городского микрорайона «Радужный», который в течение нескольких лет снабжался газом по резервной схеме. Здесь на отопление новым топливом будут переведены 13 многоквартирных домов – всего 387 квартир.

Городской газопровод Уссурийска был подключен к магистральному газопроводу «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» в начале декабря 2019 года. Первую из пяти котельных перевели на работу на природном газе за считанные дни до нового года, сразу после оформления необходимой документации и завершения пуско-наладочных работ. Газификация Уссурийского городского округа началась с переключения котельной № 66, которая находится на ул. Штабского и вырабатывает тепло для жилых домов этого микрорайона. Ее построили еще в 2017 году, изначально предусмотрев использование котлов, работающих на газе. Также в котельной было установлено оборудование, предназначенное для снижения давления: в магистральной трубе давление газа составляет 0,6 мПа, то для котельной требуется в 10 раз ниже. Мощность первой из перешедших на газ котельной составляет 1,2 гКал/час, или 1500 МВт.

По словам специалистов городской теплоснабжающей организации, газовое оборудование на модернизированных и вновь построенных котельных полностью безопасно, поскольку оно имеет несколько степеней защиты. На объектах установлены датчики, которые улавливают превышение газа в воздухе, после чего задвижка на трубе подачи газа перекрывается автоматически.

Поэтапный переход

Следом за котельной № 66 на газ перешла котельная № 40. Котельная № 13 работала в пусконаладочном режиме вплоть до февраля 2020 года. Тепло от котельной № 13 подается в микрорайон «7 Ветров». От бесперебойной работы оборудования зависит комфорт жителей 13 многоквартирных домов, воспитанников детского сада № 7, студентов Приморской государственной сельскохозяйственной академии. Котельная также отапливает 21 торговый объект. С февраля 2020 года она полностью переведена с угля на газ. Важно, что котлы, работающие на других видах топлива (уголь, мазут и дизельное топливо), было решено сохранить как резервные. В случае непредвиденных ситуаций переключение оборудования будет произведено в течение 1,5-2 часов.

Еще две котельные – №24 и № 27, снабжающие теплом Междуречье, будут переведены на газ после подключения 4-го пускового комплекса. На них установлено новое оборудование, построен очередной пусковой комплекс, осталось лишь оформить необходимые документы. Подготовлена и прошла государственную экспертизу проектно-сметная документация на строительство новой газовой котельной на ул. Арсеньева, 19а, которая будет отапливать микрорайон «Южный». При этом мазутные котельные в этом микрорайоне № 3 и № 25 будут закрыты. Для подачи газа на новый объект необходимо также построить 2-й пусковой комплекс.

Далее начнется строительство 14-го пускового комплекса, который доставит газ на котельную №5. По этому линейному объекту также ведутся проектные работы, которые планируется завершить осенью 2020 года, после чего начнется строительство газопровода от газораспределительной станции. Котельная №5 – самая крупная в Уссурийске, который обеспечивает теплом и горячим водоснабжением половину населения, а также крупные учреждения и предприятия городского округа. По предварительным оценкам, ее перевод на газ займет не менее двух лет.

- На первом этапе газификации Уссурийска бесперебойной подачей тепла будут обеспечены более тысячи абонентов, в том числе детский сад, семь федеральных учреждений и три торговых предприятия, – прокомментировал глава Уссурийского городского округа Евгений КОРЖ. – Газификация даст дополнительный толчок развитию бизнеса на территории. Многие крупные инвесторы предлагают нам интересные бизнес-проекты, где главным условием является использование газа как основного энергоресурса. Это, например, цветочные теплицы. Мы готовы помочь предпринимателям подключиться к магистральному газопроводу, как мы это сделали для городских котельных.

Отметим, что переход на природный газ улучшит экологическую ситуацию в округе, что для Уссурийска немаловажно. Это отвечает задачам государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы, предусматривающей постепенный перевод котельных с мазута на другие, более экономичные и экологичные виды топлива.

Теплотрассе дали вторую жизнь

Кроме того, в 2020 году на котельной №5 проводится замена теплоносителя на трубопровод большего диаметра (700 мм) общей протяженностью 1,2 км. Масштабная реконструкция трубопровода не связана с гидравлическими испытаниями, это – плановое мероприятие, которое проводится поэтапно, начиная с 2018 года. Работы на теплотрассе идут со значительным опережением сроков. Реконструкция направлена не только на замену труб, но и на обеспечение дополнительных мощностей в городе: в Уссурийске идет активное строительство новых многоквартирных домов, вместе с которыми растет и потребление энергии.

Модернизация тепловых сетей проходит третий год подряд именно в летний период, чтобы до сезона дождей выполнить благоустройство территории, где проводились ремонтные работы. В следующем году планируется заменить еще около 1 км теплотрассы. После завершения полной модернизации тепловых сетей сроки ежегодного отключения горячей воды у абонентов котельной №5 будут сокращены вдвое. Замена изношенных труб позволит избежать серьезных аварий на теплоносителе.

Следующим этапом газификации Приморья станет перевод на газ объектов теплоснабжения и предприятий Спасска-Дальнего, а на 2021 год запланирован перевод на газ первых котельных Находки. Ранее сообщалось, что объемы потребления газа в Приморье планируется увеличить к 2025 году с 1 до 9 млрд кубометров.

В ноябре 2019 года председатель правления ПАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР и губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО подписали план-график выполнения работ по строительству газопровода-отвода, ГРС-2 Владивостока и мероприятий по газификации Всероссийского детского центра «Океан». Это одно из крупнейших в стране учреждений для оздоровительного отдыха, рассчитанное на ежегодный прием свыше 13 тысяча детей и подростков. Подача газа на котельную центра планируется в конце 2021 года.

Особое внимание уделяется газоснабжению территорий опережающего развития (ТОР), а также близлежащих населенных пунктов. В частности, в рамках организации подачи газа для ТОР «Михайловский» компания в 2019 году завершила строительство газопровода-отвода, газораспределительной станции Уссурийска и двух межпоселковых газопроводов. Заканчивается сооружение газопровода-отвода и ГРС в Спасске-Дальнем, а также межпоселкового газопровода. Таким образом, будет обеспечена возможность газификации, в том числе, новых агропромышленных комплексов. Для резидентов ТОР «Надеждинская» ведутся строительно-монтажные работы на газопроводе-отводе, ГРС Артема и двух межпоселковых газопроводах.

КСТАТИ

Магистральный газопровод «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», первый пусковой комплекс которого введен в эксплуатацию в 2011 году, создал надежную основу для начала газификации Приморского края. К 2019 году компания построила в Приморье девять газопроводов и обеспечила подачу газа на энергетические объекты Владивостока и несколько крупных промышленных предприятий. Доступ к сетевому газу дал новый стимул экономическому развитию Приморского края. В настоящее время здесь реализуется ряд крупных инвестиционных проектов. Для удовлетворения их потребности в газе «Газпром» ведет расширение магистрального газопровода, продолжает проектирование и строительство новых объектов газификации.

На фото: Строительство газопроводов-отводов идет в соответствии с графиками.

Фото автора

Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.