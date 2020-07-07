Cоздание коммунальной инфраструктуры для ТОРов - процесс постоянный

Задумываясь о создании крупного производства, инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью решать вопросы, связанные с обеспечением его электроэнергией, водой и теплом. Однако на территориях опережающего развития (ТОР) практически все эти вопросы взяло на себя государство. Наиболее масштабные мероприятия по созданию объектов ЖКХ для ТОР Приморья были выполнены в 2017-2018 годах, однако развитие инфраструктуры на этих территориях не прекращается – как не прекращается и создание новых производств.

Новые объекты коммунальной инфраструктуры, строящиеся для ТОР, позволяют не только обеспечить всем необходимым резидентов, но и улучшить качество коммунальных услуг для жителей соседних с ТОР населенных пунктов – это, напомним, является одной из задач государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2020-2027 годы.

И себе, и людям

В качестве примера можно привести станцию обезжелезивания воды для обеспечения потребностей резидентов ТОР «Надеждинский»: очищенная вода поступит не только на новые производства, но и к потребителям Надеждинского района и части Владивостока. А реконструированная подстанция 500 кВ «Владивосток» укрепила энергосистему всего юга Приморья. В целях обеспечения инженерной инфраструктурой данной ТОР также выполнено строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения. КГУП «Приморский водоканал» заключило договор с подрядчиком на весь объем строительства, а профильные подразделения осуществляют строительный надзор и контроль. В планах - завершить строительство к маю 2021 года.

В настоящее время в «Надеждинском» продолжается создание инженерной инфраструктуры, необходимой для работы действующих резидентов. Ведутся строительство внутриплощадочных сетей связи, электроснабжения, ливневой канализации и автомобильных дорог, технологическое присоединение объектов резидентов к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Ранее было обеспечено электроснабжение резидентов по временной схеме, построены объекты водоснабжения и станция очистки воды, магистральные водовод, канализация и канализационно-насосная станция. На недавнем совещании с участием представителей Минвостокразвития РФ также была отмечена необходимость своевременного обеспечения резидентов ТОР газоснабжением в требуемых объемах. Для решения этого вопроса предложено ускорить работу по созданию и расширению газопроводных сетей.

Большой Камень: новый город - с новым ЖКХ

В ТОР «Большой Камень», специализацией которой станет крупнотоннажное судостроение, также продолжают строиться новые инфраструктурные объекты. Параллельно резиденты ведут активную деятельность по подготовке и вводу в эксплуатацию производственных мощностей и жилого фонда. В городе построены новые сети теплоснабжения и тепловые пункты для обеспечения ГВС и теплом жилых микрорайонов для сотрудников ООО «ССК «Звезда».

В мае 2020 года было получено разрешение на ввод в эксплуатацию центрального теплового пункта (ЦТП-12), который построен на ТОР «Большой Камень» для обеспечения теплом микрорайона «Шестой», где возводятся 25 домов на 1100 квартир для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда». В состав полностью автоматического ЦТП-12 мощностью 8,8 Гкал/час входят комплекс устройств с тепловыми энергоустановками, которые присоединены к магистральной тепловой сети, а также система управления режимами теплопотребления и оборудование для перемещения тепловой энергии потребителю.

При строительстве ЦТП потребовалось решить ряд вопросов, связанных со сложными геологическими условиями и неучтенными городскими сетями. Также была построена теплотрасса протяженностью 2,18 км, которая соединяет центральные тепловые пункты и котельную в городе Большом Камне. Подача электроэнергии на ЦТП-12 осуществлена от подстанции 110 кВ «Топаз» и подстанции 110 кВ «Береговая-1» по договорам с Приморскими электрическими сетями (филиал АО «ДРСК»), водоснабжение выполняется по договору с КГУП «Приморский водоканал».

Добавим, что КГУП «Примводоканал» в рамках договора техприсоединения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» подключает строящиеся микрорайоны к сетям водоснабжения и водоотведения. В 2018 году завершены в полном объеме все работы по водоотведению и водоснабжению для микрорайона «Шестой». В микрорайонах «Парковый» и «Садовый» строительно-монтажные работы в части водоснабжения и водоотведения также выполнены. Проект по микрорайону «Пятый» выходит на торги, проект коммуникаций микрорайона «Солнечный» сдан в экспертизу, а коммуникации для микрорайонов «Зеленый» и «Нагорный» находятся в стадии проектирования.

Подписанный в апреле 2020 года план социально-экономического развития Большого Камня предполагает реализацию еще нескольких масштабных проектов в сфере ЖКХ. Хотя не все из них имеют прямое отношение к объектам резидентов ТОР «Большой Камень», модернизация коммунальной инфраструктуры, безусловно, отразится на привлекательности города для тех, кто будет работать на новых производствах. В частности, запланирована капитальная реконструкция систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения города, строительство полигона ТКО с созданием производств по их переработке и рекультивацию городской свалки, строительство парка культуры и Народного сквера, благоустройство существующих скверов и парков, а также дворовых территорий. Кроме того, планом предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья.

Михайловский район: энергия для резидента

Реализация энергоемких проектов в ТОР «Михайловский» потребовала серьезного обновления электросетевой инфраструктуры в прилегающих районах. Модернизацией сетей в 2017-2018 годах занимались специалисты филиала «Приморские электрические сети» АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания». Благодаря компании сельскохозяйственный кластер, который планируется создать в рамках ТОР «Михайловский» в Приморье, получил две новые подстанции 110 кВ - «Агрокомплекс» и «Ключи», две подстанции 35 кВ - «Дубки» и «Ленинское». Также энергетики построили более 110 км ЛЭП разного класса напряжения. Подача напряжения на энергопринимающие устройства компании «Русагро», основного резидента ТОР «Михайловский», будет осуществляться поэтапно. Полностью выйти на заявленную мощность планируется в 2021 году.

Возведение электросетевых объектов для электроснабжения ТОР «Михайловский» заняло около двух лет. Строительные площадки развернулись сразу в трех районах – Михайловском, Спасском и Черниговском. Сетевая компания выполняла одновременное строительство энергообъектов всех классов напряжения - от 10 до 110 кВ. Как отмечают в компании, впервые в истории ДРСК строительство высоковольтных линий и подстанций было вынесено далеко за пределы Владивостока.

Подрядчиков выбирают тщательно

В 2020 году АО «Корпорация развития Дальнего Востока», которое выступает координатором всех работ по созданию инфраструктуры для резидентов ТОР, планирует увеличить количество мероприятий в этом направлении. Из крупных проектов в Приморье стоит выделить проведение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям жилого микрорайона «Зеленый» в Большом Камне, а также возведение на площадке ТОР «Надеждинский» производственно-административного здания с внутренними инженерными сетями. Инвесторы смогут арендовать помещения для реализации своих проектов на льготных условиях и разместить в здании площадью около 2,8 тысяч кв.м производства различного профиля.

Кроме того, в целях формирования надежного пула подрядных организаций с 2019 года управляющая компания проводит предварительный квалификационный отбор партнеров, занятых в сфере строительства. По состоянию на начало 2020 года, в реестр квалифицированных подрядчиков внесено более 20 компаний, из них восемь специализируются на строительно-монтажных работах и 13 – на проектно-изыскательских. Также идет рассмотрение поданных заявок на участие в квалификационном отборе на проведение строительного контроля.

- Работая над созданием благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности на территориях опережающего развития, важно учитывать стратегические рекомендации специально разработанных для каждой ТОР «Перспективных планов развития», при необходимости актуализировать их, глядя на существующие потребности действующих и потенциальных инвесторов. В развитии преференциальных режимов мы активно взаимодействуем с Минвостокразвития России, региональными органами власти, институтами развития. Одним из важнейших направлений для нас является создание инфраструктуры, наличие которой позволяет резидентам открывать предприятия в намеченные сроки, создавать новые рабочие места, обеспечивать ускоренное социально-экономическое развитие региона, – подчеркнул генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Дмитрий ТЕТЕНЬКИН.

ВАЖНО

30 марта 2015 года вступил в силу Федеральный закон №473 «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации». В Приморье были созданы четыре территории опережающего развития: «Надеждинский», «Михайловский», «Большой Камень» и «Нефтехимический». К концу 2019 года проекты многих резидентов ТОР вышли на этап строительно-монтажных работ и приобретения оборудования. На эти цели резидентами были направлены инвестиции в объеме более 100 млрд рублей.

На фото: Новые инфраструктурные объекты возводятся по всему Приморью.

Фото автора

Лариса ЖИРОНКИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.