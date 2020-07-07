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Большому Камню – большие планы

07 Июля 2020, 12:15 | Приморье

Утвержденный весной план развития города предполагает миллиардные инвестиции в сферу ЖКХ

 

В конце апреля премьер-министр России Михаил МИШУСТИН утвердил план комплексного социально-экономического развития городского округа Большой Камень в Приморье. Документ предусматривает реализацию более 100 мероприятий по территориальному планированию города, в том числе – в сфере обновления его жилищно-коммунальной инфраструктуры. Ведь новые жилые кварталы и социальные объекты необходимо отапливать и снабжать водой и электроэнергией.

Напомним, что уже несколько лет в Большом Камне по поручению президента РФ Владимира ПУТИНА реализуется проект по созданию судостроительного комплекса «Звезда» – первой в России верфи крупнотоннажного судостроения. Для поддержки строительства верфи создана ТОР «Большой Камень». С начала реализации проектов в ТОР создано свыше 5,6 тыс рабочих мест. По прогнозам, благодаря привлечению кадров на предприятия с учетом членов их семей, численность населения города увеличится с 39 до 53 тыс. человек.

Утвержденный правительством план развития Большого Камня предусматривает строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения города, строительство полигона ТКО с созданием производств по их переработке и рекультивацию городской свалки, строительство парка культуры и Народного сквера, благоустройство существующих скверов и парков, а также дворовых территорий. Кроме того, планом предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья.

Досье "Золотого Рога": Финансирование мероприятий плана социально-экономического развития Большого Камня в 2020-2025 годах должно составить более 20,7 млрд рублей, в том числе: средства федерального бюджета (более 8,6 млрд рублей) и средства консолидированного бюджета Приморского края (8,8 млрд рублей), внебюджетные источники (3,3 млрд рублей).

На первом этапе, до конца 2020 года, предписано провести корректировку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (в том числе схемы ливневой канализации), газоснабжения и газификации городского округа, а также подготовить проектную документацию по обновлению инженерных систем. Сроки весьма жесткие, поскольку уже в следующем году должны начаться основные работы по этим направлениям. Общие расходы только по коммунальной инфраструктуре – около 4,8 млрд рублей.

В сфере теплоснабжения в ближайшие полтора года необходимо реконструировать котельную№1 (с увеличением мощности на 35 Гкал), а затем протянуть от нее теплосеть к новым тепловым пунктам. На период до 2023 года включительно также планируется увеличение на 51 Гкал проектной мощности газовой котельной «Садовая» и устройство автоматизированной системы дистанционного диспетчерского управления объектами теплоснабжения. Добавим, что планы по модернизации системы теплоснабжения Большого Камня с  1 июня будут воплощаться в жизнь при участии КГУП «Примтеплоэнерго», которому переданы функции теплоснабжения и горячего водоснабжения почти 40 тысяч жителей. В ведение КГУП перешли восемь котельных города. Для выполнения принятых обязательств в составе «Примтеплоэнерго» был создан новый филиал.

Кроме того, до конца 2020 года администрации Большого Камня и правительству Приморья поручено подготовить проект по реконструкции городского полигона твердых коммунальных отходов (ТКО). Сама реконструкция полигона с созданием производств по обработке и утилизации ТКО должна пройти в 2021 году.

В правительственном плане нашлось место мероприятиям по переселению граждан из аварийного жилья, которое является одной из задач государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы. 115 человек предстоит переселить в новое жилье до конца 2021 года. Уделено внимание и благоустройству общественных пространств Большого Камня: в ближайшие пять лет в городе необходимо благоустроить семь существующих скверов и 11 придомовых территорий. Кроме того, на 2020-2023 годы запланировано строительство парка культуры и отдыха по ул. Андреевская, а также строительство нового сквера на ул. Карла Маркса.

На фото: В ближайшие пять лет в Большом Камне будут благоустроены семь существующих скверов.

Фото автора

Александр САЛКОВ.  Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

 

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Теги: инвестиции  жкх 



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