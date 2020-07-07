Тариф на комфортное проживание

Своевременная оплата начислений за ЖКХ позволяет вести текущий и капитальный ремонты коммуникаций и оборудования

1 июля – не только середина календарного года, но и дата ежегодной индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Уровень индексации традиционно рассчитывается исходя из показателя общей инфляции, а также исходя из планируемых расходов ресурсоснабжающих предприятий на текущие ремонты и модернизацию объектов. О том, на какие мероприятия пойдут средства абонентов в 2020 году, рассказывается в обзоре газеты «Золотой Рог».

Но сначала – немного конкретики об индексации тарифов на тепло, воду и электричество. Потребители приморского филиала АО «Дальневосточная генерирующая компания» с 1 июля 2020 года получают тепло по тарифу 2427,78 рубля за 1 гигакалорию вместо 2332,16 рубля за гигакалорию (с учетом НДС), а горячую воду – по 172,98 рубля вместо 166,04 рубля за кубометр. Для приморцев, получающих тепло от КГУП «Примтеплоэнерго», в январе-июне 2020 года продолжал действовать льготный тариф в 2342,41 рубля (с учетом НДС) за 1 гигакалорию, а после 1 июля стоимость гигакалории от КГУП для населения составляет 2438,45 рублей (с учетом НДС).

Проживающие во Владивостоке абоненты КГУП «Приморский водоканал» до 1 июля платили за подачу 1 кубометра воды 31,57 рубля, а за водоотведение рассчитывались по ставке 16,38 рубля за куб. В июле-декабре 2020 года тариф составит 32,99 рубля/кубометр за водоснабжение и 17,84 рубля/кубометр за водоотведение.

Чуть менее, чем на 5%, подорожала электроэнергия. Для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, стоимость киловатт-часа электроэнергии повысилась с 3,04 рубля до 3,18 рубля. Жители сельских населенных пунктов во втором полугодии будут платить за киловатт-час 2,78 рубля вместо 2,66 рубля.

Добавим, что на данный момент в России продолжает действовать постановление правительства №424 от 2 апреля 2020 года, которое ввело мораторий на начисление штрафов и пеней за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг. Однако стоит помнить, что именно от своевременности и полноты оплаты услуг во многом зависит выполнение не только инвестиционных и ремонтных программ ресурсоснабжающих организаций, но и ряда мероприятий государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

У «Примтеплоэнерго» добавилось работы

На реализацию ремонтной программы КГУП «Примтеплоэнерго» 2020 года из собственных средств предприятия выделено 437 млн рублей, а еще 160 млн рублей составят краевые субсидии. Уже к середине июня на предприятии было выполнено более 20% объема ремонтных мероприятий, при этом часть филиалов идет с опережением графика. Всего в рамках ремонтной программы-2020 будет замено 236 насосов, 91 единица тягодутьевого оборудования, 31 котел, 27 теплообменников, 8,6 тысяч единиц запорно-регулирующей арматуры, порядка 45 км тепловых сетей. За счет краевых субсидий будут приобретены пять автоматизированных модульных котельных, котельное оборудование и проведен капитальный ремонт 17 объектов.

Дополнительный объем работы добавился в связи с созданием филиала краевого предприятия в городском округе Большой Камень. Такое решение принято для обеспечения бесперебойного теплоснабжения 40-тысячного населения города и для проведения модернизации коммунальных систем муниципалитета. Предприятию переданы восемь котельных, ранее находившихся в управлении у других структур. Для работы аварийной и ремонтной бригад нового филиала «Примтеплоэнерго» приобретен автомобиль, укомплектованный сварочным аппаратом, генератором и другим оборудованием для аварийно-восстановительных работ. При проведении ремонтных работ в филиал будет направлена необходимая автотранспортная техника: бульдозеры, грузовые автомобили с краново-манипуляторной установкой, погрузчики, самосвалы и экскаваторы. В настоящее время ведется подготовка и закупка материалов для реализации ремонтной программы объектов теплоснабжения Большого Камня.

По словам заместителя председателя правительства Приморского края Елены ПАРХОМЕНКО, эффективность работы «Примтеплоэнерго» не раз была доказана, когда предприятие брало на себя обеспечение коммунальными услугами «проблемных» территорий.

- Достаточно вспомнить поселок Сибирцево в Черниговском районе, село Барабаш в Хасанском районе, когда разрушенное прежними владельцами коммунальное хозяйство восстанавливало Примтеплоэнерго, реконструируя инженерные сети в кратчайшие сроки. Работа краевой компании – это, прежде всего, уверенность в том, что наши жители будут обеспечены качественными услугами, – напомнила Елена Пархоменко.

В свою очередь, КГУП «Примводоканал» в 2020 году приступило к модернизации крупнейшего в Приморье Артемовского гидроузла, включающего насосно-фильтровальную станцию и водохранилище с запасом воды 118 млн м3 (самое большое в Приморье – прим. автора). Гидроузел представляет собой уникальный гидротехнический комплекс с плотиной протяженностью 1,2 км, автоматическим шахтным водосбросом (воронкой) и водоотводящим тоннелем. За десятилетия эксплуатации под воздействием окружающей среды в бетонной чаше воронки произошли разрушения, поэтому в рамках капитального ремонта 2020 года начаты работы первой очереди по восстановлению сооружения. Подрядчику предстоит провести ремонт на площади около 2 тысяч кв. м с использованием современных материалов и технологий, применяемых в гидротехническом строительстве.

Ремонт: централи и теплосети

К концу июня завершились гидравлические испытания в большинстве районов Владивостока. Специалисты АО «ДГК» и Владивостокского предприятия тепловых сетей оперативно устраняют порывы, выявленные в ходе испытаний – их насчитывается свыше полусотни. В основном это участки на теплотрассах, которые находятся на придомовых территориях.

- Тепловые сети в основном проходят под землей, поэтому приходится на некоторых участках вскрывать асфальт, чтобы найти поврежденный участок трубы. Время окончания ремонтных работ зависит от объема повреждения. На одной трассе может быть сразу несколько порывов. После ремонта восстановительные работы по благоустройству участка производятся сразу. Если это автодорога, то сначала укладывают щебень и позже, как просядет грунт, асфальт, чтобы в будущем не было провала на дороге, – пояснил заместитель директора по эксплуатации тепловых сетей ВПЭС Данил ПЕВЦОВ.

Однако наибольшие затраты в ходе ремонтной кампании связаны с продлением срока службы оборудования теплоэлектроцентралей. Энергетики филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» этим летом проводят капитальный ремонт котлоагрегата №8 и продолжают капитальный ремонт турбогенератора №6 Артемовской ТЭЦ. На Владивостокской ТЭЦ-2 до начала отопительного сезона планируется завершить ремонт двух котлоагрегатов и турбоагрегата. Энергетики также приступили к реконструкции трубопроводов теплосети пристанционного участка протяженностью 600 м с заменой железобетонных фундаментных опор. На Партизанской ГРЭС выполняется масштабный объем работ, целью которого является продление сроков эксплуатации котлоагрегата №5, восстановления его технико-экономических параметров до нормативных, увеличения значения индекса технического состояния. Более значительный объем работ ждет котлоагрегат №2, который планируется начать 4 сентября и завершить к началу осенне-зимнего периода. Всего на ремонтную программу филиал «Приморская генерация» направит в 2020 году более 1,6 млрд рублей.

Справляются без подрядчиков

В филиале «Приморские электрические сети» АО «ДРСК» в 2020 году на реализацию ремонтной программы направлено более 300 млн рублей. Основные мероприятия связанны с выполнением капитальных ремонтов воздушных линий электропередачи. Это расчистка и расширение более 1,7 тысяч га просек, замена порядка 2,5 тысяч поврежденных изоляторов, ремонт фундаментов 92 опор. Также планируется выполнить капитальный ремонт силового трансформатора напряжением 110 кВ на подстанции «Чугуевка» и пяти трансформаторов 35 кВ на подстанциях «Россия», «Платоновка», «Город» и «Самарка». Кроме этого, энергетики отремонтируют 384 выключателя 6-110 кВ. В настоящее время выполнены работы по капитальному ремонту масляных выключателей на подстанциях «Береговая-1» и «Липовцы».

Большой объем работ запланирован по ремонту оборудования трансформаторных подстанций и воздушных ЛЭП в распределительных сетях в сельской местности. В рамках этой работы будут заменены на новые более 1,8 тысяч ветхих опор. По информации пресс-службы предприятия, за первые пять месяцев текущего года специалисты Приморского филиала уже произвели капитальный ремонт более 400 км ЛЭП напряжением 0,4-110 кВ, а также чистку 702 га просеки. Все работы проводятся силами персонала компании, без привлечения подрядных организаций и со строгим соблюдением правил защиты от коронавирусной инфекции.

В свою очередь, в ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» призывают абонентов максимально ответственно отнестись к обязательствам по оплате коммунальных услуг. Нехватка финансирования может негативно сказаться на стабильной работе всей энергосистемы и затруднит для предприятий тепло- и электроэнергетики подготовку к осенне-зимнему периоду. Для граждан, оказавшихся в сложном финансовом положении, компания готова рассмотреть индивидуальный график оплаты, а также предложить иные методы урегулирования сложившейся ситуации.

Александр САЛКОВ.

КРОМЕ ТОГО

Готовь трубы летом

В летние месяцы также выполняется основной объем работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с ранее утвержденными планами. В ремонтную программу 2020 года в Приморье включены 298 МКД, и на большинстве из них к началу июня уже трудились сотрудники подрядных организаций.

Качество ремонта каждого дома контролируется в рамках проведения технического надзора. Правительством края региональному Фонду капитального ремонта МКД поставлена задача провести максимальное количество мероприятий в теплый период. При этом важно синхронизировать капремонты с работами по подготовке к отопительному сезону.

На фото: Тепловые сети в основном проходят под землей, поэтому приходится на некоторых участках вскрывать асфальт.

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Газета "Золотой Рог", Владивосток.







