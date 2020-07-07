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Оборонные предприятия Приморья получат господдержку
Передовые разработки предприятий оборонного комплекса Приморского края, которые можно использовать в гражданской сфере, смогут претендовать на софинансирование из краевого бюджета. Вопросы поддержки предприятий оборонки обсудили на заседании правительства Приморского края, которое прошло в конце июня под председательством губернатора Олега КОЖЕМЯКО.
В последние годы в России постепенно сокращается объем гособоронзаказа, и перед предприятиями оборонно-промышленного комплекса стоит задача нарастить выпуск гражданской продукции. Для того чтобы этот процесс шел более активно, правительство Приморского края разрабатывает порядок предоставления субсидии предприятиям оборонно-промышленного комплекса, которая предназначена для реализации инвестиционных проектов.
Как уточнил министр промышленности и торговли Приморского края Сергей КАЛИТИН, получателями субсидий могут стать предприятия, которые планируют организовать выпуск гражданской продукции. Предполагаемый объем инвестиций составит более 170 млн рублей.
Еще один интересный проект – обеспечение загрузки производственных мощностей ООО «322-й Авиаремонтный завод» в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа. Предприятие готово стать производственной базой вертолетной компании ООО «Гранат» по выпуску нового двухмоторного гражданского самолета на базе Ан-2. Суммарные затраты на реализацию пилотного проекта составляют 60 млн рублей – в эту сумму входят приобретение оснастки для производства, проектные работы, закупка материалов и оборудования.
Другой проект, который может стать участником программы субсидирования, – строительство головного краболовного судна на ООО «Восточная верфь». «Предприятие первым на Дальнем Востоке приступило к строительству судов-краболовов в рамках программы под инвестквоты. С учетом реализации нового проекта возникает большое количество дополнительных расходов, связанных с постройкой, не учтенных в проекте. Чтобы не допустить срыва исполнения головного заказа, предполагается субсидирование части стоимости по принципу федерального субсидирования строительства танкера на ССК «Звезда», – уточнил Сергей Калитин.
В правительстве Приморья подчеркивают, что участниками программы субсидирования могут стать и другие предприятия ОПК со своими инвестиционными проектами. Кроме того, по инициативе губернатора Олега Кожемяко было принято решение о создании в 2020 году регионального Фонда поддержки промышленных предприятий, который должен обеспечить льготные условия финансирования проектов предприятий, направленных на создание новой продукции. Ряд мер поддержки для промышленных предприятий предусмотрен также в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы.
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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