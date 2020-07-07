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Приморье подготовилось к борьбе с лесными пожарами

07 Июля 2020, 11:15 | Приморье

Очередной пожароопасный сезон Приморский край встретит во всеоружии. В 2020 году КГБУ «Приморская авиабаза», являющееся главным учреждением по борьбе с лесными пожарами, была значительно усилена техникой и кадрами.

По информации Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья, в рамках государственной программы «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020-2027 годы было приобретено 10 квадроциклов, которые ранее хорошо себя зарекомендовали в таежных условиях Красноармейского района, Чугуевского и Тернейского муниципальных округов. Также авиабаза оснащена снегоболотоходом, который может преодолевать речные преграды, как амфибия, и крутые подъемы. Новую «Газель» планируется использовать для мониторинга пожарной опасности в лесах.

По словам специалистов, в результате обновления парка техники серьезно возросла маневренность подразделений. Это позволит сократить время прибытия на лесные пожары в самые труднодоступные участки. В ближайшее время ожидается поступление новых автомобилей «КамАЗ» и «ГАЗ» различной модификации.

Усиливается «Приморская авиабаза» и в кадровом плане. В июне 11 курсантов успешно прошли обучение на пожарного парашютиста, и теперь в готовности к оперативному тушению лесных пожаров готовы 22 человека. В процессе обучения новички «лесного спецназа» выполнили все требования десантирования с высоты 1200 м, которые были максимально приближены к реальным условиям. Всего на условный пожар выполнено 187 прыжков.

Кроме того, с начала года в Приморье проведена масштабная работа по противопожарному обустройству лесов. По всему краю обновлено 179,5 км противопожарных минерализованных полос, обустроено новых – 20 км. Проведены профилактические отжиги на площади 3390 га. Планируется изготовить более 160 стендов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.

По словам специалистов краевого Минлесхоза, превентивные меры в совокупности с оснащением оперативных групп новым инвентарем и техникой позволили снизить количество пожаров в Приморье по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза. В этом году впервые за 10 лет Приморский край признан готовым к пожароопасному периоду. Работает система космического мониторинга. Сообщить о пожаре можно по единому телефону: 112 либо на «прямую линию» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 


 

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Теги: безопасность  экология  лес  пожары 



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