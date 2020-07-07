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"Мои документы" расширили перечень услуг
При этом многодетные семьи могут воспользоваться полным списком предоставляемых им в МФЦ услуг
Второй этап расширения перечня услуг, доступных при очном приеме в центрах и офисах «Мои документы», стартовал в Приморье. Гражданам помогут оформить документы на получение некоторых детских выплат, примут заявление на замену паспортов по достижению 20 лет и смене персональных данных, а также обеспечат полным пакетом услуг многодетные семьи.
По словам директора МФЦ Приморского края Сергея АЛЕКСАНДРОВА, ряд вышеперечисленных услуг уже доступен посетителям центров и офисов «Мои Документы».
«В МФЦ уже можно подать документы на смену фамилии в части получения нового паспорта и изменения СНИЛС, а также на замену гражданских паспортов по достижении 20-летнего возраста. Кроме того, наши операторы помогут оформить документы на получение единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за детьми до 1,5 лет. Наконец, в центрах “Мои документы” в очном режиме оказывают полный спектр услуг для многодетных семей, такие как, к примеру, продление удостоверений многодетных семей», – уточнил Сергей Александров.
Следующей услугой, которую вернут в категорию получаемых очно, станет замена гражданских паспортов по достижении 45 лет и по порче. Данная опция будет доступна при посещении МФЦ с 15 июля.
Специалисты МФЦ обращают внимание на то, что для получения услуг в очном виде необходимо заранее записаться на прием по телефону: 8 (423) 222-11-11. Без предварительной записи граждан принимают только в следующих населенных пунктах: селах Лазо, Анучино, Новопокровка, Яковлевка, Хороль, Камень-Рыболов, Черниговка, Чугуевка, Ракитное, Малиново, Рощино, Новогеоргиевка, Ильинка, Новокачалинск, Барабаш, а также поселках Пограничный, Ольга, Лучегорск, Кавалерово, Терней, Восток, Штыково, Новонежино, Горные Ключи и Краскино.
Сейчас прием ведется по ограниченному перечню услуг. В их числе – государственный кадастровый учет, выдача и замена паспорта гражданина РФ, регистрационный учет граждан по месту пребывания и месту жительства, выдача водительского удостоверения для населенных пунктов, где отсутствует подразделения ГИБДД, распоряжение государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал и предоставление ряда социальных выплат.
Напомним, центры предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» в Приморье после продолжительного периода дистанционной работы вновь открыли двери для посетителей 8 июня.
Губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО отмечал тогда, что открытие центров продиктовано многочисленными обращениями граждан. «Это важно и нужно людям – граждане много об этом писали в социальные сети. При этом снятие ограничительных мер должно сопровождаться контролем за соблюдением всех необходимых санитарных норм, требований безопасности», – отметил Олег Кожемяко.
Специалисты обращают внимание приморцев на то, что нужно внимательным образом ознакомиться с ограниченным перечнем предоставляемых в настоящее время в центрах услуг.
И не забывайте, что собираться большими группами все ещё нельзя! Необходимо быть быть в масках и соблюдать «социальную дистанцию» - 1,5 метра.
На фото: Центры предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» в Приморье после продолжительного периода дистанционной работы вновь открыли двери для посетителей 8 июня.
Фото автора
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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