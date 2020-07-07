В Приморье открылся новый инфекционный госпиталь

Поскольку в крае еще выявляются случаи инфицирования коронавирусной инфекцией, власти продолжают работу по созданию новых мест размещения пациентов

Губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО анонсировал условия, при которых регион сможет перейти к очередному этапу снятия COVID-ограничений. «На основании мониторинга эпидситуации в крае мы видим, что за последнюю неделю не допущено прироста заболеваемости, наблюдается даже некоторое снижение. Поэтому с 30 июня можно начать тренировочные процессы спортивным командам по игровым видам, могут начать работать музеи и выставки», - сообщил губернатор.

«В течение последующих четырех дней при сохранении такой ситуации и уменьшении заболеваемости мы перейдем к этапу, когда можно будет работать фитнес-залам, предприятиям большей площади торговли - до 800 квадратных метров. И в последующую неделю, после 6 июля, при сохранении эпидситуации и уменьшении числа заболевших, - к третьему этапу. Чтобы 15 июля нам можно было приступить к полноценному оздоровительному отдыху детей и на летних пришкольных площадках, и в оздоровительных лагерях. К этому времени также будут открыты предприятия общественного питания, магазины большей площади, торговые центры. Заработают и туристические базы для приема гостей», - также заявил Олег Кожемяко.

Несмотря на то что текущая эпидемическая обстановка позволяет продолжить смягчение режима ограничений, режим повышенной готовности в крае не отменяется, он предусматривает обязательное соблюдение масочного режима и «социальной дистанции» при посещении общественных мест. И поскольку в Приморье еще выявляются случаи инфицирования коронавирусной инфекцией, власти продолжают работу по созданию новых мест размещения пациентов.

Так, во Владивостоке в здании Приморского краевого диагностического центра на улице Черемуховой - структурного подразделения Краевого центра специализированных видов медицинской помощи открылся новый инфекционный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19. 1 июля он начал свою работу. Первые пациенты поступили уже в день открытия.

«Мы оперативно, буквально за две недели, перепрофилировали крупное медицинское учреждение по приказу минздрава Приморья. На двух этажах разместили отделения на 100 стационарных коек для лечения взрослого населения с новой коронавирусной инфекцией в легкой и средней степенями тяжести. Все доктора прошли специализированное обучение по программе непрерывного медицинского образования», - отметила главный врач медучреждения Надежда ГОРЕЛИК, добавив, что штат госпиталя сформирован из сотрудников краевого центра, изъявивших желание работать по этому направлению, а часть специалистов пришли сами из других клиник города.

Максимально комфортные условия созданы как для пациентов, так и для врачей.

Все палаты оснащены душевыми кабинами, холодильниками. В чистой, «зеленой зоне», на нижних этажах расположены уютные комнаты отдыха для персонала, для них оборудовали даже мини-спортзал. «Прекрасно понимаем, как непросто медикам сегодня работать в ковидных госпиталях, какое испытание ложится на плечи каждого из них. Хочу искренне поблагодарить наш коллектив, который в очень сжатые сроки проявил удивительную сплоченность, понимание ситуации и работал на результат как единая команда», - подчеркнула главврач.

Новый инфекционный госпиталь полностью оснащен оборудованием, необходимым для помощи больным COVID-19. Здесь сохранены и функционируют бактериологическая и клиническая лаборатории.

В особом режиме работает Краевой центр вакцинопрофилактики, который по-прежнему снабжает необходимыми препаратами медучреждения Приморья. В ходе перепрофилирования Краевого диагностического центра часть его структурных подразделений переехала с Черемуховой в другие учреждения краевого центра. Так, поликлиника, отделения функциональной диагностики, эндоскопии и УЗИ сейчас базируются на улице Светланской, 30/38. Краевой центр эпилепсии временно разместился на улице Кирова.

«Мы не остановили ни на день оказание медицинской помощи жителям края. Все услуги и виды диагностики, лечения, которые у нас были ранее, мы продолжаем оказывать в полном объеме, но только по другим адресам», - уточняет Надежда Горелик.

Напомним, ранее на базе краевого кожно-венерологического диспансера во Владивостоке было развернуто отделение для пациентов с легкой формой COVID-19. Оно оснащено всем необходимым для лечения коронавирусной инфекции, включая аппараты искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили «Золотому Рогу» в региональном министерстве здравоохранения. Перепрофилированное отделение рассчитано на 100 коек.

Кроме того, в Приморье развернуто еще несколько ковидных госпиталей - во Владивостоке, Уссурийске и Находке. Общее количеством коек в них - 1393.

Напоминаем, что жителей края просят не собираться большими группами, быть в масках и соблюдать «социальную дистанцию» - 1,5 метра.

На фото: 1 июля во Владивостоке в здании Приморского краевого диагностического центра на улице Черемуховой открылся новый инфекционный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19. Первые пациенты поступили уже в день открытия.

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Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.