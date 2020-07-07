Бюджет Приморья помогает молодым семьям как можно быстрее гасить ипотеку

Почти 39,5 млн рублей с начала 2020 года направлено из бюджета Приморского края на компенсации семьям за проценты по ипотечному кредиту. Меру социальной поддержки получают более 2,8 тысячи жителей края, около 100 из них оформили выплату в этом году.

По информации Министерства труда и социальной политики Приморского края, граждане могут компенсировать 50% собственных расходов по уплате процентов за ипотечный кредит, исходя из размера процентной ставки по кредиту. Для оформления компенсации по процентам за ипотеку следует обращаться в МФЦ.

Компенсация предоставляется при условии, что квартира приобретена в новостройке или в строящемся доме, а сумма ипотечного кредита не превышает 2,5 млн рублей. Данная социальная выплата производится в течение пяти лет. Она прекращается досрочно при полном погашении заемщиком жилищного кредита, наличии трехмесячной просроченной ссудной задолженности, по личному заявлению заемщиков, а также со снятием с регистрационного учета по месту жительства заемщиков в связи с отъездом за пределы Приморского края.

Напомним, компенсировать часть процентов по ипотечным кредитам в Приморье начали в 2012 году. По словам министра труда и социальной политики Приморья Светланы КРАСИЦКОЙ, снижение расходов на ипотеку с помощью государства – это существенная помощь семейному бюджету и хороший стимул приобретать жилье в новых домах.

- Особенно это важно для молодых семей с детьми. Как правило, больше половины получателей – именно такие семьи, – уточнила Светлана Красицкая.

Помощь молодым семьям в решении квартирного вопроса - одна из задач государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы. Кроме того, в конце мая губернатору Приморья Олегу КОЖЕМЯКО представили программу строительства жилья для молодых семей по социальной цене – не более 75 тысяч рублей за кв. м. Это даст возможность приобрести семьям необходимое жилье, используя в том числе льготные ипотечные продукты банков, где максимальная сумма займа ограничена. При реализации проекта предусматривается не только соблюдение всех градостроительных регламентов, но и создание благоприятной среды для проживания.

- Мы поддерживаем такой проект, уже докапитализировали «Корпорацию жилищного строительства» на создание жилья для работников бюджетной сферы, молодых семей. Этот механизм может позволить строить по доступной цене. Муниципалитетам, в свою очередь, необходимо рассматривать подобные проекты и предоставлять участки, чтобы наращивать объемы строительства на территориях, – отметил Олег Кожемяко.

Также молодые приморские семьи могут оформить «Дальневосточную ипотеку» в 11 банках и КРЖС. Процентная ставка по кредиту в Приморье составляет от 1,6% годовых. Регион является одним из лидеров в ДФО как по количеству заключенных договоров, так и по совокупному объему выданных средств. Напомним, что «Дальневосточная ипотека» предоставляется молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, возрастом не более 35 лет (включительно), и участникам программы «Дальневосточный гектар». Первоначальный взнос – не менее 20%, кредит выдается на срок не более 20 лет.