Новоселье со всем необходимым

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07 Июля 2020, 09:45 | Приморье

 

Правительство Приморья поможет застройщикам возводить социальные объекты

 

При создании социальной инфраструктуры новых районов в пригороде Владивостока планируется использовать механизм государственно-частного партнерства. Благодаря ГЧП вскоре будут построены школа и детский сад в Надеждинском районе. Кроме того, в регионе продолжается активное строительство детсадов в рамках нацпроекта «Демография».

Реализовать проект по строительству детского сада и школы на условиях ГЧП предполагается в новом жилом микрорайоне «Формат» в районе поселка Зима-Южная. Как уточнил совладелец группы компаний «DNS Девелопмент» Константин БОГДАНЕНКО, еще на этапе разработки концепции и проектирования будущего микрорайона была предусмотрена инфраструктура для комфортной жизни: новые дороги, коммуникации, места для прогулок отдыха, школа и детский сад.

К 2022 году в жилкомплексе «Формат» построят 14 многоквартирных домов; сдача первых четырех из них намечена осенью 2020 года. Поэтому вопрос строительства объектов образования актуален уже сейчас. С одной стороны, это полномочия государства, с другой – и жители, и застройщик, и власти заинтересованы в том, чтобы учреждения образования заработали как можно скорее. Поэтому сейчас правительство Приморского края и «DNS Девелопмент» ведут подготовительную работу для заключения концессионных соглашений на строительство школы на 450 мест и детского сада на 240 мест.

- Это будет первый опыт реализации ГЧП-проектов в сфере образования в Приморье. Мы пониманием, что это не простой юридически процесс: и мы в лице государства, и застройщик берем на себя очень серьезные обязательства друг перед другом. При этом сегодня механизм ГЧП – самый передовой и эффективный способ комплексно развивать территории региона, вовлекая частных инвесторов. Заключение такого соглашения позволяет единовременно снизить нагрузку на краевой бюджет, сделать так, чтобы бизнес вкладывал свои средства и начинал строительство социальных объектов одновременно с жильем, – сообщила министр образования Приморского края Наталья БОНДАРЕНКО.

В рамках механизма ГЧП застройщик будущего микрорайона за собственный счет разрабатывает проектно-сметную документацию в соответствии с требованиями Минстроя и Минобра РФ к строительству объектов образования, гарантирует финансирование реализации проекта. Государство в рамках концессионного соглашения предоставляет земельный участок для строительства и только после ввода в эксплуатацию объекта образования поэтапно компенсирует застройщику расходы по утвержденному графику. Период выплаты компенсации бизнесу составляет от 3 до 25 лет, что позволяет распределить нагрузку на бюджет региона.

Кроме того, активное строительство детсадов в Приморье продолжается в рамках нацпроекта «Демография». И один из новых садиков расположен в том же Надеждинском районе, в ЖК «Надеждинское полесье». В конце июня губернатор Олег Кожемяко проверил готовность объекта, который должен принять малышей уже через несколько недель. Учреждение расположилось на первых этажах нового жилого дома и оборудовано по современным стандартам: в нем есть игровая, музыкальный и спортивный залы, ясельная группа, рядом большая детская площадка.

Олег Кожемяко осмотрел помещения нового детсада, пообщался с его руководством и застройщиком. Он отметил, что у строительной отрасли в Надеждинском районе большие перспективы, а краевые власти готовы оказывать поддержку в создании инженерной инфраструктуры по готовым проектам.

- Мы ждем такие проекты от застройщиков, чтобы понимать стоимость квадратного метра, их возможности, и будем поддерживать. Это, в свою очередь, повлияет и на снижение стоимости и скорости строительства, – заверил глава региона.

Глава Приморья подчеркнул, что создание новых и модернизация существующих детских учреждений – задачи государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы. Всего в 2020 году по госпрограмме и национальному проекту «Демография» в Приморье начнут работу семь детских садов. Строительство новых дошкольных учреждений призвано обеспечить местами в том числе всех малышей в возрасте до трех лет.

На фото: Стены, которые строители возводят при поддержке властей региона, будут гораздо основательнее.

Фото автора

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.


 

 

 

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Теги: строительство  социальные объекты 



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